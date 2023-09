Los efectos secundarios de ozempic 4:33

(CNN) -- Los medicamentos para perder peso están recibiendo mucha atención en estos días, y ahora Oprah Winfrey está compartiendo su opinión sobre el tema.



En una presentación de Oprah Daily "The Life You Want Class: The State of Weight", la magnate dijo que estaba "lista para esta conversación".

"Todos saben que he estado en este viaje la mayor parte de mi vida", añadió Winfrey.

"Mi peso más alto fue de 107 kg", dijo. "No sé si hay otra persona pública cuya lucha por el peso haya sido tan explotada como la mía a lo largo de los años".

La conversación giró en torno a los medicamentos para la diabetes de tipo 2 Ozempic y Mounjaro, que también se recetan para perder peso.

Después de que un miembro de la audiencia dijera que había perdido 45 kilos con la ayuda de Ozempic y que le había ayudado a cambiar su "mentalidad" sobre la comida, Winfrey aprovechó para discutir el tema.

"Una de las cosas de las que me he avergonzado mucho, de las que me he avergonzado a mí misma y de las que me han avergonzado los tabloides todas las semanas durante 25 años es de no tener fuerza de voluntad", dijo Winfrey, que también es miembro del consejo de administración y propietaria de acciones de Weight Watchers. "Creo que hay una distinción entre la mentalidad que ahora escuchamos, el cerebro te dice una cosa determinada sobre cómo procesas la comida, frente a la fuerza de voluntad".

El tema de la vergüenza prevaleció en la discusión entre el panel de profesionales de la salud, tanto la vergüenza por tener sobrepeso como las personas que han sido avergonzadas por usar medicamentos para perder peso.

"¿No deberíamos aceptar mejor el cuerpo que cada uno elija tener? Esa debería ser tu elección", afirmó Winfrey. "Incluso cuando empecé a oír hablar de los fármacos para adelgazar, al mismo tiempo me operaban de la rodilla y pensaba: 'Tengo que hacerlo sola'. Porque si tomo el fármaco, es la salida fácil'".