5 cosas: Estudios logran acuerdo tentativo con escritores 2:40

(CNN) -- El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) tiene un comprensible estado de ánimo festivo ahora que se acerca a terminar una de las huelgas más largas de su historia, tras mantenerse firme ––y unirse a los actores–– para obtener importantes concesiones de los principales estudios y servicios de streaming.



Los detalles del acuerdo siguen sin revelarse pública, pero la dirección del WGA calificó la propuesta de tres años de "excepcional". En ese sentido, dijo a sus miembros que el contrato provisional, que aún debe ser ratificado, abordaba las preocupaciones de todos sus miembros, desde el cine a la televisión, desde los veteranos a los neófitos.

Los estudios aún deben llegar a un acuerdo con los actores, pero tanto los trabajadores como la dirección están más cerca de dejar atrás este doloroso capítulo de cinco meses y de que Hollywood vuelva al trabajo. Sin embargo, eso no resolverá los problemas subyacentes a los que se enfrenta la industria del entretenimiento y que llevaron a los sindicatos a tomar esta medida, incluido el cambio radical provocado por el streaming, una de las razones por las que algunos se refirieron a esta huelga como "la huelga Netflix".

Aunque el talento puede sentirse satisfecho de recibir una remuneración mejor y más justa, la triste realidad es que puede que haya menos oportunidades, ya que los días de "máxima audiencia televisiva" parecen destinados a dar paso a un ajuste y a una mayor selectividad.

Estas advertencias no deben restar importancia a los logros de los escritores y actores, que se unieron en la creencia de que tenían que adoptar una postura y abordar cuestiones fundamentales en torno al streaming -incluidos los pagos residuales por su trabajo y los mínimos sobre el número de escritores que emplean los programas de televisión- para evitar volver a pasar por lo mismo dentro de otros tres o seis años.

En ese sentido, el ejecutivo anónimo del estudio que habló con el sitio web Deadline sobre la prolongación de la huelga para que los gremios cedieran bajo el peso del dolor financiero, claramente calculó mal, pareciendo un villano de Bond, y dando a los escritores y actores material de cartel para enfurecerlos y motivarlos.

publicidad

Sea cual sea el resultado de esta batalla, hay indicios de que Hollywood está perdiendo la guerra. Y la tercera parte vital de la ecuación -los consumidores de entretenimiento- podría salir perdiendo si se les pide que paguen más por los contenidos que ven mientras reciben potencialmente menos opciones.

Algunos de estos problemas eran previsibles, pero otros no. El streaming y una pandemia (que contribuyó al crecimiento de los servicios de streaming) se han combinado para desviar dinero de la televisión tradicional y de las salas de cine. Ahora que el crecimiento del streaming se está ralentizando, los ingresos de los nuevos abonados no compensan totalmente las pérdidas.

Así, mientras Hollywood puede celebrar el éxito de "Barbie" y "Oppenheimer" este verano, el entusiasmo por el "regreso del cine" se ha visto mermado por las costosas "carpas" destinadas a apuntalar la taquilla que han fracasado en relación con sus elevados presupuestos, como "The Flash" e "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Las disputas entre empresas como Disney y Charter Communications en torno a las tarifas de los canales por cable han dado lugar a otras tensiones, como el apagón temporal de ESPN, propiedad de Disney, y de otras cadenas, mientras Charter luchaba por mantener los costos en medio de una constante tendencia de los abonados al cable y al satélite a dejar de utilizarlo.

En cuanto a la lucha de los escritores por una mayor transparencia sobre las audiencias de streaming para poder compartir el éxito de los grandes títulos, incluso eso podría ser un arma de doble filo si, como escribió Lucas Shaw de Bloomberg, los servicios de streaming empiezan a "ser más cautelosos con sus gastos. Eso es malo para la clase creativa".

Entonces, ¿hubo "ganadores" y "perdedores" en la huelga de escritores? Unos cuantos, aunque la mayoría vienen con salvedades y asteriscos. Hagamos un balance:

El WGA: El eslogan "WGA Strong" resultó ser más que un hashtag, ya que el gremio mantuvo su solidaridad -con ayuda del SAG y otros cuadrantes de la industria- en la lucha por lo que sus miembros consideran un salario justo. Sin embargo, si el acuerdo acelera el final del "apogeo de la TV", eso podría significar menos trabajo y vaciar aspectos de lo que parece una victoria a lo largo del tiempo.

La AMPTP: Las empresas miembros (incluida la matriz de CNN, Warner Bros. Discovery) vieron cómo su imagen pública sufría una paliza, con los gremios reuniendo apoyos y pintando a sus directores generales como los malos en la guerra de las relaciones públicas. Los estudios ahorraron dinero en producción a corto plazo y podrían planear más recortes en los próximos meses.

Campañas de los Oscar: Quizá el ganador más claro. Los escritores y actores se han negado a promocionar su trabajo durante la huelga, por lo que los publicistas están ansiosos por volver a verlos en las alfombras rojas antes de la temporada de premios.

Televisión tradicional: Las grandes cadenas no pueden permitirse hacer nada que incite a los telespectadores a buscar su entretenimiento en otra parte. En la medida en que la huelga dejó relativamente vacías sus programaciones de otoño, fue una pérdida para ellas y un regalo para los servicios de streaming.

Streaming: Aunque puede que hayan ahorrado dinero durante el paro, el WGA parece haber obtenido una concesión clave que les permitirá compartir el éxito de los éxitos de streaming. La gran pregunta ahora es: ¿Podrán los streamers cobrar más o vender suficiente publicidad para compensar su lento crecimiento?

El Directors Guild of America: Tal vez el perdedor olvidado en este ciclo, después de haber acordado rápidamente un acuerdo con los estudios en junio, de una manera que pasó por alto o ignoró el impulso detrás de sus hermanos del gremio en su lucha por un cambio más significativo e histórico.

Drew Barrymore y Bill Maher: Sus anuncios de que volverían a presentar sus programas sin escritores provocaron la hostilidad de quienes estaban en las protestas. Aunque cada uno de ellos dio marcha atrás -y Barrymore presentó una disculpa-, ¿habrá efectos persistentes en términos de reservas de invitados? Probablemente no, pero permanece atento.

El consumidor: Durante la huelga no hubo una escasez notable de contenidos de entretenimiento, pero tras 146 días de interrupción de la producción, en los próximos meses habrá un cierto espaciamiento en la oferta de películas y programas de televisión. Lo realmente importante: es casi seguro que todos tendremos que pagar más por lo que vemos, dondequiera y comoquiera que lo veamos.