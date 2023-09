Lo que debes saber del conflicto entre Canadá e India 6:22

(CNN) -- La inteligencia obtenida por la red “Cinco Ojos” llevó a Canadá a hacer la acusación pública de que el Gobierno de la India podría haber jugado un papel en el asesinato de un activista separatista sij en suelo canadiense, dijo este domingo el embajador de Estados Unidos en Canadá.

Estoy “confirmando que hubo inteligencia compartida entre los socios de Cinco Ojos que ayudó a que Canadá hiciera las declaraciones que hizo el primer ministro”, dijo el embajador de Estados Unidos en Canadá, David Cohen, al programa de preguntas de CTV con Vassy Kapelos en una entrevista este domingo.

Cinco Ojos es un pacto para compartir inteligencia entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, aunque el embajador no confirmó si esa inteligencia compartida provino de Estados Unidos. "No lo haría. No lo haría bajo ninguna circunstancia”, dijo Cohen.

Las relaciones entre India y Canadá se desplomaron la semana pasada después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijera que las autoridades habían estado investigando “acusaciones creíbles” de que Nueva Delhi estaba potencialmente detrás del asesinato en junio de Hardeep Singh Nijjar, un activista separatista sij, que fue asesinado a tiros por dos hombres enmascarados en Surrey, Columbia Británica.

India ha negado con vehemencia las afirmaciones, calificándolas de “absurdas y motivadas”. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Arindam Bagchi, dijo que Canadá no ha proporcionado "ninguna información específica" para respaldar las acusaciones.

Ambos países expulsaron a diplomáticos de alto nivel en medidas recíprocas, lo que plantea la posibilidad de una grieta incómoda entre socios clave de Estados Unidos.

La disputa se intensificó aún más la semana pasada cuando India suspendió los servicios de visas para ciudadanos canadienses por lo que dijo eran “amenazas a la seguridad” contra diplomáticos en Canadá.

En declaraciones a CTV, Cohen dijo que Estados Unidos expresó su preocupación a la India por las acusaciones y pidió a Nueva Delhi que cooperara con Canadá en su investigación.

“Si resultan ser ciertas, es potencialmente una violación muy grave del orden internacional basado en reglas”, dijo el embajador.

Este domingo, el ministro de Defensa de Canadá, Bill Blair, intentó desviar el foco de las preguntas sobre la inteligencia de su país a la investigación criminal del asesinato de Nijjar.

En una entrevista con CBC, Blair dijo que la asociación Five Eyes es “críticamente importante” y que Canadá tiene “inteligencia muy creíble que nos preocupa profundamente”, pero se negó a identificar las fuentes de esa información.

“Es otra razón por la que pongo tanto énfasis en la investigación que se está llevando a cabo, que podríamos ir más allá de la inteligencia creíble a evidencia, evidencia sólida, de exactamente lo que sucedió, de modo que nosotros y el Gobierno indio podamos conocer la situación de verdad, tener los hechos y luego trabajar juntos para resolverlo de manera adecuada”, dijo.

Trudeau instó el pasado jueves a la India a “despojarse de total transparencia y garantizar la rendición de cuentas y la justicia de esta manera”.

“Hacemos un llamado al gobierno de la India para que trabaje con nosotros. Tomar en serio estas acusaciones y permitir que la justicia siga su curso”, dijo el primer ministro en la Misión de Canadá ante las Naciones Unidas.

Trudeau dijo que Canadá no busca provocar ni causar problemas, pero dijo que su sistema de justicia “y procesos sólidos seguirán su curso” con respecto a la investigación de la acusación.

En una declaración enérgica a los periodistas este jueves, Bagchi llamó a Canadá un “refugio seguro para los terroristas” y que Canadá necesitaba “preocuparse por su reputación internacional” a raíz de sus explosivas acusaciones.

Bagchi, dijo que la suspensión de los servicios de visas para ciudadanos canadienses se debió a la “incitación a la violencia” y la “inacción” de las autoridades canadienses.

“La creación de un ambiente que perturba el funcionamiento de nuestra alta comisión y consulados, eso es lo que nos hace detener temporalmente la emisión de visas o la prestación de servicios de visas”, dijo Bagchi.

¿Militancia o campaña?

El Gobierno indio ha acusado durante mucho tiempo a Canadá de inacción al abordar lo que dijo es el extremismo separatista sij destinado a crear una patria sij separada que se conocería como Jalistán e incluiría partes del estado indio de Punjab.

Nijjar fue un firme partidario de la creación de Jalistán. India considera que los llamados a Jalistán son una grave amenaza a la seguridad nacional.

Varios grupos asociados con la idea de Khalistan están catalogados como “organizaciones terroristas” según la Ley (de Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA) de la India. El nombre de Nijjar aparece en la lista de terroristas de la UAPA y en 2020 la Agencia Nacional de Investigación de la India lo acusó de “tratar de radicalizar a la comunidad sij en todo el mundo a favor de la creación de 'Khalistan'”.

Varias organizaciones sij en el extranjero dicen que el Gobierno de la India está equiparando falsamente este movimiento con terrorismo, y dicen que continuarán abogando pacíficamente por la creación de Jalistán, mientras sacan a la luz lo que dicen son años de abusos contra los derechos humanos que enfrenta la comunidad en India.

Según la policía local, Nijjar fue asesinado a tiros en su camioneta en junio por dos asesinos enmascarados frente a un templo sij en el oeste de Canadá.

Su muerte conmocionó e indignó a la vez a la comunidad sij de Canadá, una de las más grandes fuera de la India y hogar de más de 770.000 miembros de la minoría religiosa.

La policía canadiense no ha arrestado a nadie en relación con el asesinato de Nijjar. Pero en una actualización de agosto, la emitió un comunicado diciendo que estaban investigando a tres sospechosos y emitió una descripción de un posible vehículo de fuga, pidiendo la ayuda del público.

-- Manveena Suri de CNN contribuyó con el reportaje.