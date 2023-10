Los países donde más personas consumen cannabis en América, según la ONU 0:56

Nueva York (CNN) -- La comisión bancaria del Senado aprobó la semana pasada un proyecto de ley histórico sobre la banca de la marihuana que rompe las barreras entre las instituciones financieras y las empresas de cannabis.



La Ley Bancaria de Regulación Segura y Justa (SAFER, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo resolver un estancamiento financiero de larga data que obligaba a las empresas relacionadas con el cannabis a operar utilizando solo dinero en efectivo, ahora se dirigirá al pleno del Senado. Desde 2015 se han presentado versiones de este proyecto de ley en la comisión, pero esta es la primera vez que el proyecto de ley ha recibido un voto afirmativo y ha llegado al Senado en general.

A medida que el mercado de la marihuana florece en todo Estados Unidos, la ambigüedad legal federal ha obstaculizado todo su potencial, haciendo que las transacciones sean un asunto arriesgado y totalmente en efectivo.

El camino legislativo que queda por delante es difícil, a pesar de la mayoría bipartidista en la comisión, pero este proyecto de ley podría redefinir el negocio de la marihuana.

Before the Bell habló con el senador demócrata por Oregon, Jeff Merkley, uno de los promotores del proyecto de ley, sobre lo que está por venir.

Esta entrevista fue editada para mayor extensión y claridad.

publicidad

Before the Bell: Presentaste por primera vez una versión de este proyecto de ley en 2015; ¿por qué crees que ha tardado casi ocho años en llegar hasta aquí?

Senador Jeff Merkley: Cada vez más estados han creado programas de cannabis medicinal o programas de cannabis recreativo durante esos ocho años. La cuestión y los problemas de una economía puramente monetaria han crecido en todo el país, y más senadores son conscientes de los retos en su estado natal. Poco a poco, esto ha aumentado el nivel de preocupación y atención hasta un punto en el que creemos que una mayoría significativa del Senado apoyará ahora cambiar las cosas. En Oregon tenemos un robo en un dispensario cada dos días porque los dispensarios están llenos de dinero en efectivo. Los empleados son asaltados cuando salen de sus oficinas porque la gente piensa que llevan dinero en efectivo. El propietario de un negocio de cannabis condujo de Portland a Salem para entregar sus impuestos y llevaba una mochila con US$ 70.000 en efectivo. La mayor parte del país se ha dado cuenta del problema y ha creado una coalición, y ahora estamos listos para actuar.

¿Qué dicen los bancos? ¿Están de acuerdo?

Los bancos están en una posición difícil porque han tenido que cortar la relación que tenían con clientes de muchos años. Si hacen negocios con una empresa que suministra fertilizantes a 200 lugares y uno de ellos es una empresa de cannabis, tienen que cancelar esa cuenta bancaria. Es un inconveniente enorme. Hay algunas instituciones, incluidas algunas cooperativas de crédito, que prestan servicios, pero sus comisiones son mucho más elevadas que las de cualquier otra empresa comercial.

¿Podría la industria del cannabis ser un gran negocio para los bancos?

Es un negocio de mil millones de dólares en Oregon. Es una oportunidad importante para que los bancos presten servicios. En los últimos años la gente se ha preguntado si este proyecto de ley se debe a que los grandes bancos quieren entrar en el mercado. Nunca he oído a ninguno de los bancos de Wall Street hablar de esto. Lo que he oído es que las pequeñas empresas están luchando porque su capacidad para utilizar el sistema bancario fue cancelada.

¿Es éste un primer paso hacia la reforma fiscal del cannabis o la reclasificación de la droga?

Es uno de los tres grandes problemas que nos rodean. Por un lado, la prestación de servicios bancarios; por otro, el hecho de que el cannabis esté clasificado como una preocupación de primer nivel, mientras que la metanfetamina, que está devastando nuestras comunidades, no lo está. Y luego están las disposiciones fiscales. Actualmente estas empresas pagan sobre sus ingresos brutos y no sobre sus ingresos netos, y eso es una locura. Si tus ingresos son de un millón de dólares y tus gastos son de un millón de dólares, tienes cero beneficios. Pero tienes que pagar impuestos como si tuvieras un millón de dólares de beneficios netos. Pero no los veo como fichas de dominó, como si uno afectara al otro.

¿Por qué parte de este proyecto de ley se refiere al riesgo para la reputación?

Este proyecto de ley envía un mensaje a los reguladores de que nunca deben decir a un banco que cierre una cuenta porque no les gusta el tipo de negocio para el que el banco tiene esa cuenta. El artículo 10 de este proyecto de ley dice a los reguladores: "No son la policía de la moral. Si una empresa es legal y no tiene problemas financieros, es improcedente decirle que cierre la cuenta de ese negocio".

La tercera parte del proyecto de ley se centra en la justicia reparadora. Esto ha sido muy importante porque los procesamientos por cannabis han sido absolutamente injustos. Los estadounidenses blancos y los estadounidenses negros y morenos consumen cannabis casi en la misma proporción, pero la persecución de los estadounidenses morenos y negros ha sido básicamente cuatro veces mayor que la de los estadounidenses blancos, lo que les ha generado antecedentes penales y ha perturbado sus vidas con penas de cárcel. Este proyecto de ley incluye el principio de abordar esta cuestión. Dice que, en primer lugar, examinaremos detenidamente un informe sobre la equidad y la diversidad en la industria del cannabis. En segundo lugar, exigiremos la recopilación de datos relacionados con las empresas propiedad de veteranos, las pequeñas empresas y las empresas propiedad de mujeres y minorías. En tercer lugar, dirá que los ingresos relacionados con el cannabis son completamente apropiados para su uso en hipotecas respaldadas por el gobierno federal, por lo que las personas que estaban bloqueadas para convertirse en propietarios de viviendas pueden hacerlo. Y en cuarto lugar, dice que las instituciones financieras de desarrollo comunitario y las instituciones depositarias minoritarias son totalmente legales a la hora de prestar servicio a los dispensarios de cannabis y a sus subcontratistas.