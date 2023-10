Alberto Fujimori. Imagen de archivo. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

(CNN Español) –– El expresidente de Perú Alberto Fujimori, condenado por homicidio calificado y lesiones graves, pidió a la justicia de su país que se reconozca la sentencia del Tribunal Constitucional que validó el indulto humanitario que en 2016 le otorgó el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski, y que fue dejado sin efecto por la Corte Suprema en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori purga desde 2009 una condena de 25 años por la autoría mediata de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, que se encuentra cumpliendo en la cárcel de Barbadillo, en la provincia de Lima.

El expresidente reiteró este miércoles la defensa de su inocencia ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que evalúa el recurso que su abogado interpuso en segunda instancia para que se garanticen los derechos fundamentales que presume vulnerados por la autoridad.

“Yo me considero totalmente inocente. Quiero hacer mención por qué me considero inocente, porque he sido condenado por un supuesto delito agravado, cuando esto claramente no fue así, y por crímenes de La Cantuta y Barrios Altos por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época, porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos”, dijo el expresidente al sustentar el pedido de su defensa ante el juez.

“(Considero) que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno”, agregó Fujimori en la audiencia virtual junto a su abogado. Alegó que se encuentra con una “salud deteriorada” y que desde la anulación del indulto esto se han intensificado.

Por su parte, el fiscal del caso, Carlos Peláez, solicitó a los magistrados que confirmen el fallo de primera instancia que declara improcedente el habeas corpus de la defensa de Fujimori.

El tribunal dejó pendiente de voto su decisión. Según el Código Penal de Perú, tiene hasta 10 días hábiles para llegar a un fallo.