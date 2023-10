Así será la serie documental sobre Lionel Messi 0:26

(CNN Español) -- El Inter Miami visita este miércoles al Chicago Fire en partido correspondiente de la Major League Soccer (MLS). Y casi probablemente Lionel Messi volverá a ausentarse del equipo. El astro argentino no disputa un partido de fútbol desde el 20 de septiembre, cuando fue reemplazada en el minuto 37 por una molestia física. ¿Sufre Messi una lesión o es sobrecarga?

“Son fatigas, no creo que haya una lesión muscular”, dijo al día siguiente Gerardo “Tata” Martino, entrenador del Inter Miami.

Fatiga, sobrecarga por el impacto de un calendario exigente o una lesión, no hay certeza sobre el estado físico de Messi y tampoco se ha divulgado un parte médico que mencione las razones por las que el 10 ha estado ausente de la competición.

Messi, de 36 años, tiene un palmarés sin parangón en la historia del fútbol. Su carrera, además, no se ha visto excesivamente empañada por las lesiones físicas, algo que le ha permitido tener regularidad en su juego y disputar casi siempre las instancias claves en clubes y la selección de Argentina.

Pero, ¿cuáles son las lesiones que ha sufrido Lionel Messi?

Si bien la ausencia de Messi en el Inter Miami no se ha declarado oficialmente como una lesión, el astro argentino ha tenido pocas lesiones graves en su trayectoria.

El portal especializado Transfermarkt cuenta con un historial de las lesiones de Messi que comienzan en la temporada 2005-2006 con un desgarro muscular y que lo alejó durante 74 días de disputar partidos con el FC Barcelona.

El recuento de Transfermarkt enumera una cantidad de variables por las que Messi no pudo jugar, que van desde “gripe” hasta “déficit de entrenamiento”. No descarta ni siquiera las veces en que Messi no pudo estar por cuarentena: 14 días y 2 partidos con el Paris Saint-Germain (PSG) en la temporada 2021/2022.

La lesión de Messi que más tiempo lo alejó de las canchas

Una fractura metatarsiana en la temporada 2006/2007 que, según Transfermarkt, le impidió a Messi disputar partidos durante 87 días. Se perdió 19 encuentros en total, la mayoría con el FC Barcelona y otros con la albiceleste.

La lesión más corta

Problemas del talón de Aquiles que lo mantuvieron lesionado 2 días y le impidió disputar un partido con el PSG, según Transfermarkt.

La más frecuente

Las relacionadas con el muslo. Transfermarkt registra cinco lesiones de muslo y tres problemas de muslo.

Y de la rodilla, ¿qué?

Podría decirse que es una lesión común en el fútbol, pero no por eso menos grave. Durante 51 días, entre el 28 de septiembre y el 11 de noviembre de 2015, Messi no pudo ponerse la mítica 10 debido a una rotura del ligamento de la rodilla que, según Transfermarkt, le impidió al argentino disputar 13 partidos con el FC Barcelona y otros con la selección de Argentina. Con el PSG, el portal registra que Messi no pudo jugar 5 partidos debido a problemas de rodilla.

