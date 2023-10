México anuncia la recuperación de US$ 2,5 millones de bienes de García Luna en EE.UU.

México vs. García Luna, la lección para América Latina 4:58

(CNN) -- El Gobierno de México informó que recuperará US$ 2,5 millones de bienes del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte de una demanda civil que inició en Estados Unidos contra el exfuncionario, a quien acusa de fraude.

García Luna, quien ocupó el alto cargo durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de proteger al Cártel de Sinaloa. En febrero de este año, el exfuncionario fue declarado culpable de los cinco delitos de los que era acusado y está a la espera de sentencia, que puede alcanzar cadena perpetua.

García Luna siempre ha rechazado las imputaciones y su defensa argumentó que todos los testigos en su contra buscaban obtener beneficios penales en EE.UU. Su abogado en Nueva York, César de Castro, comunicó que planea apelar la condena. CNN ha contactado al despacho de De Castro en busca de comentarios sobre el anuncio del Gobierno de México, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó este jueves en un comunicado que la jueza de Florida Lisa Walsh falló a favor de México y ordenó que se le entregue al país poco más de US$ 2,5 millones en un plazo máximo de 10 días.

CNN contactó a la Corte de Florida para pedir acceso a la sentencia de la jueza Walsh, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

publicidad

De acuerdo con la UIF, ese dinero corresponde a US$ 1,9 millones provenientes de los bienes de una empresa de García Luna y US$ 555.800 de un departamento, que aún no se ha liquidado.

En México, García Luna enfrenta otras órdenes de arresto por presuntos delitos federales como delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, encara una demanda civil que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó en EE.UU. a través de la UIF.

Según las autoridades mexicanas, García Luna y su esposa financiaron su empresa y compraron diversos bienes con las ganancias que obtuvieron de contratos fraudulentos.

Dentro del juicio civil que sostiene contra García Luna en Estados Unidos, México detalló que busca recuperar más de US$ 600 millones.

Esta resolución judicial contra García Luna en Estados Unidos ocurre la misma semana en la que un Tribunal Colegiado en México anuló una orden de arresto en su contra por presunto enriquecimiento ilícito durante sus años en la función pública, entre 2000 y 2012, tras considerar que no hay pruebas suficientes para acreditar el supuesto delito.

La Fiscalía General de la República (FGR), instancia que solicitó esas órdenes, emitió el martes un comunicado en el que reprobó la decisión del Tribunal Colegiado y anunció que iniciará un procedimiento legal contra los magistrados que lo conforman.

Según la FGR, esa determinación representa una obstrucción de la justicia y García Luna aún enfrenta tres órdenes vigentes.