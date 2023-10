Acusan a un policía en el asesinato de un hombre negro en una gasolinera después de que se retirara sin pagar una cerveza

Presley Eze era el hijo mayor de inmigrantes nigerianos que se establecieron en West Hartford (Connecticut), padre de un hijo de 3 años y supervisor de enfermería en una residencia de ancianos. Crédito: Cortesía de Cruz Elena González Chávez Eze

(CNN) -- Más de un año después de que un hombre negro muriera a manos de la policía a la salida de una gasolinera de Nuevo México, el fiscal general del estado anunció cargos contra uno de los agentes presentes en el lugar de los hechos, calificando su actuación de "uso injustificado de la fuerza" y "un ejemplo más de malas tácticas policiales".



Brad Lunsford, agente de Las Cruces, se entregó a la oficina del sheriff del condado de Doña Ana el 3 de octubre, según declaró a CNN su abogado, Luis Robles. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, declaró ese mismo día en una rueda de prensa que había quedado en libertad bajo palabra.

El 2 de agosto del año pasado, Lunsford, que es blanco, presuntamente disparó a Presley Eze, un hombre negro, fuera de una gasolinera Chevron después de que un empleado llamara al 911 para informar que Eze había salido de la tienda "con una cerveza que no había pagado", dijo la oficina del fiscal general.

Lunsford, el primer agente que llegó al lugar, interrogó a Eze y, al no poder verificar su identidad, "Lunsford y otro agente sacaron por la fuerza a Eze del vehículo para detenerlo" y "se produjo un forcejeo" en el que Eze acabó en el suelo, "encima de uno de los agentes que respondieron", según la Fiscalía.

Un segundo agente que estaba presente durante el tiroteo no ha sido acusado de ningún delito, según muestran los documentos de la orden de detención.

"Durante el forcejeo en curso, Eze puso la mano sobre la pistola eléctrica del segundo agente, aunque no estaba activada ni desplegada contra ninguno de ellos", explica la oficina de Torrez, y "en respuesta, el agente Lunsford desenfundó su arma reglamentaria y disparó a Eze en la parte posterior izquierda de la cabeza a quemarropa".

Los agentes le habían quitado a Eze una navaja cerrada antes de que el incidente se volviera físico, según los documentos de la orden de detención. Eze estaba desarmado cuando le dispararon.

Lunsford permaneció en servicio activo hasta que se presentaron los cargos y ahora está de baja administrativa remunerada, informó KOAT, afiliada de CNN.

El incidente, que se grabó tanto en un video de la cámara corporal de la policía como en imágenes de teléfonos celulares de testigos, es uno de los ejemplos más recientes de policías de todo el país que se enfrentan a acusaciones de uso excesivo de la fuerza en encuentros con estadounidenses de raza negra que terminan en violencia mortal.

Desde 2005, 185 agentes de las fuerzas del orden han sido detenidos por asesinato u homicidio involuntario como consecuencia de un tiroteo en acto de servicio en Estados Unidos, y únicamente 59 han sido condenados por un delito derivado del tiroteo, según datos de Philip Matthew Stinson, experto en justicia penal de la Universidad Estatal de Bowling Green, que lleva años haciendo un seguimiento de los datos.

"Era el hijo de alguien, el hermano de alguien y el padre de alguien", declaró Torrez durante la rueda de prensa del martes. "Creo que es importante que la gente entienda quién era como ser humano, y no simplemente destilar su vida en segundos de un video capturado en la solapa o capturado en una gasolinera".

Eze, de 37 años, era el hijo mayor de inmigrantes nigerianos que se establecieron en West Hartford, Connecticut, padre de un hijo de 3 años, supervisor de enfermería en una residencia de ancianos, asiduo a la iglesia y un "gigante amable", según un abogado y amigo de la familia, John Sodipo.

"Fue una situación horrible", dijo Robles, el abogado de Lunsford. "Si uno ve el video se da cuenta de que realmente no hay otro lugar para disparar que donde se hizo el disparo".

En este momento, no hay pruebas de malicia o motivación racial, dijo Torrez. Sin embargo, si las circunstancias cambian, los documentos de acusación pueden ser modificados, dijo.

"Estuve en el Ejército en África y sé lo que significa manejar un arma", dijo el padre de Eze, Isaac Eze, durante la nueva conferencia del martes. "Si disparas a alguien en la cabeza, lo quieres muerto".

Los documentos presentados en 2019 muestran que Lunsford fue nombrado en una denuncia por su papel durante una llamada por disturbios domésticos en 2014. En la queja, el demandante nombra a Lunsford y a otros agentes en un incidente en el que recibieron disparos y alega que Lunsford ejerció un uso excesivo de la fuerza. La denuncia fue desestimada en 2022.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de Las Cruces, que remitió sus comentarios al abogado de Lunsford.

Robles no pudo comentar sobre ninguna queja anterior, pero reconoció su existencia, dijo a CNN.

"Los agentes introdujeron la violencia a todos los niveles", decía un comunicado de la familia Eze. "La familia de Presley Eze confía en el sistema judicial y confía en que la muerte de Presley Eze revelará una vez más que este país debe reconciliar su uso pasado de patrullas de esclavos para aterrorizar a los cuerpos negros con el uso moderno de la fuerza letal para matar a hombres negros indefensos".

Como parte de la investigación sobre el incidente, agentes especiales de la oficina de la Fiscalía General de Nuevo México consultaron con expertos en uso de la fuerza, que vieron las imágenes de video disponibles, y concluyeron que el uso de la fuerza letal por parte de Lunsford no fue razonable dadas las circunstancias y que había otras vías menos letales disponibles para contener a Eze, dijo la fiscalía general en un comunicado en línea.

Robles dijo que esperaba que los expertos hubieran tenido en cuenta las declaraciones de los testigos oculares del agente junto con una revisión de los videos.

"Los videos de las cámaras corporales no pueden y no muestran mucho de nada", dijo Robles. "Y luego está el video del teléfono celular, que muestra algunas cosas, pero ¿no querrías saber desde el punto de vista del policía, lo que pudo ver con sus propios ojos?".

Joe Kennedy, abogado de la familia Eze, pidió que se reexaminaran las políticas del Departamento de Policía de Las Cruces en lo que respecta al uso de la fuerza.

"No queremos perder más oportunidades de examinar realmente esta actividad, esta actividad policial, esta detención policial desde el momento en que comienza, en busca de áreas en las que pueda producirse una desescalada que no tenga que desembocar en un forcejeo", dijo Kennedy durante la conferencia de prensa del martes. "No es necesario que un agente golpee a Presley Eze contra el pavimento y cree una situación dinámica extremadamente volátil que nadie controlaba hasta que le dispararon en la cabeza".

La abogada de la familia Eze, Shannon Kennedy, dijo que planean demandar a Lunsford como individuo.

-- Virginia Langmaid y Taylor Romine de CNN contribuyeron con este reportaje.