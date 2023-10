La pateadora de la Universidad Estatal de Jackson, Leilani Armenta (35), centro derecha, corre hacia el campo mientras se presenta al equipo durante su primer partido en casa de la temporada contra la Universidad Bethune Cookman el 23 de septiembre de 2023, en el Mississippi Veterans Memorial Stadium en Jackson, Mississippi.

(CNN) -- Una mujer mexicano-estadounidense se convirtió en la primera pateadora en la Universidad Estatal de Jackson, una universidad históricamente negra de la División I de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés).

Leilani Armenta le dijo a CNN que estaba nerviosa cuando entró al campo durante el partido del equipo el 23 de septiembre pasado contra su rival Bethune-Cookman University, pero sabía que tenía un trabajo que hacer. Dijo que sólo se concentró en jugar.

"Al principio pensé: 'Está bien, estoy jugando'. Estoy jugando al fútbol", dijo Armenta. "Fue después del partido que pensé: 'Guau, eso hizo historia'. Historia que fue positiva e impactó a tanta gente".

Armenta no solo estaba nerviosa por su histórico debut en tiempo de juego: la estudiante de primer año de Comunicaciones también se estaba recuperando de una cirugía de ligamento cruzado anterior a la que se sometió el año pasado y por la que pasó la temporada entrenando y con un aparato ortopédico.

A pesar del dolor, Armenta jugó un papel decisivo en la victoria de Jackson State por 22-16 sobre la Universidad Bethune-Cookman. Su saque inicial de 25 yardas al final del juego ayudó a sellar la victoria.

publicidad

Tanto los aficionados como sus compañeros de equipo esperan que ella pueda aportar la misma precisión y energía al partido de bienvenida del equipo el 14 de octubre contra la Universidad Estatal de Alabama.

Armenta le dijo a CNN que eligió asistir a la Universidad Estatal de Jackson, una HBCU (siglas para las instituciones y universidades históricamente negras) , porque la escuela tenía uno de los mejores programas para su especialidad. Pero también porque le apasionan los deportes y ha cultivado el amor por el fútbol americano desde la secundaria.

Como estudiante de primer año, su talento y habilidad sorprendieron a los entrenadores de la escuela secundaria St. Bonaventure en Ventura, California.

"Ella era la mejor pateadora de primer año que teníamos", dijo Joseph Goyeneche, entrenador en jefe de fútbol americano de la escuela secundaria de Armenta. "No había duda de que ella era la mejor que teníamos".

Armenta también jugó fútbol en la escuela secundaria, lo que la ayudó con su precisión, dijo Goyeneche. Pero se rompió el ligamento cruzado anterior jugando fútbol durante su último año de la escuela secundaria. Los médicos le dijeron que si bien no podía seguir jugando al fútbol, sí podía jugar al fútbol americano.

Goyeneche recuerda la conversación que tuvo con Armenta luego de que sus médicos le dieran la noticia.

"El médico dijo: 'Bueno, este año no podrás jugar al fútbol'. Pero podemos posponer la cirugía y no va a empeorar... puedes patear y va a ser un poco doloroso", dijo Goyeneche.

Armenta dijo que aprovechó la oportunidad de seguir jugando el juego que amaba.

"No iba a rechazarlo", dijo Armenta. "Tuve algunos de los mejores días que he tenido jugando fútbol americano en la escuela secundaria dentro y fuera del campo".

A lo largo de su carrera en la escuela secundaria, Goyeneche dijo que Armenta anotó 98 de 105 puntos extra intentados y acertó 5 de 5 en tiros de campo. Su patada más larga fue de 30 yardas, dijo.

Armenta le dijo a CNN que ahora realizó una patada de 46 yardas en la práctica, pero que está trabajando con los entrenadores para aumentar la fuerza y la distancia de sus piernas. No ha intentado un gol de campo esta temporada, pero su exentrenador dijo que cuando llegue el momento, Armenta estará lista.

"Ella es increíble y su recorrido ha sido increíble", dijo Goyeneche. "No hay diferencia entre ella y un pateador masculino".

TC Taylor, entrenador en jefe de fútbol de la Universidad Estatal de Jackson, dijo a CNN que la estudiante de primer año es una parte vital del equipo y ha sido recibida con los brazos abiertos.

"Estaban emocionados", dijo, y agregó que la llegada de Armenta llenó una gran necesidad del equipo. "Nuestro pateador se había lastimado, nuestro pateador de despeje resultó herido y no teníamos a nadie más".

Taylor dijo que el compañero de equipo de fútbol de Armenta la recomendó al cuerpo técnico y su desempeño en el campo sorprendió a todos.

"Salió y cuando la vimos moverse y patear pensamos: 'Está bien, esto es lo que Dios nos dio, así que vamos a seguir adelante'".

Un puñado de atletas femeninas han hecho historia jugando fútbol americano universitario. En 2003, Katie Hnida, pateadora de la Universidad de Nuevo México, se convirtió en la primera mujer en anotar en un juego de la División I de la NCAA.

En 2020, la pateadora de Vanderbilt, Sarah Fuller, se convirtió en la primera mujer en la historia en anotar en un juego universitario de Power Five cuando anotó con éxito dos puntos extra contra la Universidad de Tennessee.

Y el mes pasado, Haley Van Voorhis se convirtió en la primera jugadora de fútbol americano en aparecer en un partido de fútbol de la NCAA fuera de la posición de pateadora. Van Voorhis juega como safety en la Universidad de Shenandoah, una escuela de División III.

A pesar de su éxito en Jackson State, Armenta se ha enfrentado a críticos que dicen que le está quitando un lugar en la plantilla del equipo a un hombre. Pero le dijo a CNN que no deja que las críticas la molesten.

"La lesión (del ligamento cruzado anterior) fue como una bendición disfrazada. Siempre me han encantado los deportes y estoy agradecida de poder jugar, pero cuando te lastimas y te das cuenta de que no puedes hacer algo que amas, es muy, muy difícil", dijo. "Creo que no me desconcierta lo que la gente tiene que decir. Siento que me he ganado (el derecho) a estar aquí. Voy a seguir trabajando duro para ser cada vez mejor".

El entrenador Taylor describió a Armenta como una competidora y dijo que quiere que ella participe más en los juegos mientras continúa recuperando fuerza en su pierna.

"Por la forma en que opera este equipo, ya sabes, si puedes ayudarnos a ganar partidos de fútbol y sales y trabajas duro, te aceptarán. Y lo hizo desde el primer día", dijo Taylor, añadiendo que Armenta será miembro del equipo todo el tiempo que quiera.

"Me gustaría seguir haciéndolo en la universidad. Ese es mi objetivo", dijo, "me encanta patear".

En cuanto a lo que viene a continuación, Armenta dijo que se está centrando en el presente, pero que acoge con agrado una oportunidad si llega a una liga deportiva profesional.

"Si sucede, me encantaría", dijo, "si alguien quiere recogerme, estaré más que feliz de hacerlo. Sería increíble"