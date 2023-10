Algunos de los personajes de Disney que aparecen en el nuevo cortometraje "Once Upon A Studio".

(CNN) –– Con la celebración de los 100 años de Disney este lunes, las paredes del estudio de animación de la compañía cobran vida en el nuevo cortometraje “Once Upon a Studio”.

En el corto de 12 minutos, Mickey y Minnie Mouse, con la ayuda de Tinker Bell, lideran la tarea de reunir a 543 personajes de Disney ––incluidos los villanos–– para una foto grupal que conmemore la ocasión. Burny Mattinson, quien trabajó como animador de la compañía durante 70 años, cierra las puertas del estudio de animación de Disney en Burbank mientras los personajes salen.

“¡Vamos por toda la pandilla!”, dice Minnie, mientras procede a enviar la señal cantando “¡yoo-hoo!”

En el cortometraje aparecen personajes de más de 85 películas de Disney a lo largo de diez décadas.

Kristen Bell e Idina Menzel, quienes dan voz a los personajes de “Frozen” Anna y Elsa, respectivamente, junto a Jeremy Irons (Scar de “El rey león), Jodi Benson (Ariel de “La sirenita”) y otros 40 actores, según Variety, volvieron a prestar sus voces para el proyecto.

El genio de “Aladdin”, con la voz del fallecido Robin Williams, también aparece en el corto, utilizando algunas grabaciones originales del actor, según el productor Brad Simonsen.

En un momento conmovedor, un frenético Mickey Mouse se detiene en un pasillo cuando ve un retrato del propio Walt Disney. Mickey se quita el sombrero, presenta sus respetos al hombre que lo creó y dice: “¡Me tengo que ir, pero gracias! Sigamos con el espectáculo”.

Afuera, Goofy intenta colocar la cámara encima de una escalera, pero cae al suelo y la cámara se rompe.

Cuando los personajes comienzan a cantar "When You Wish Upon a Star" del clásico animado de 1940 "Pinocho", el hada madrina de Cenicienta agita su varita para colocar a Goofy y la cámara encima de la escalera mientras los 543 personajes finalmente se reúnen para la foto.

“A todos los que han imaginado con nosotros, reído con nosotros y soñado con nosotros, gracias”, dice un texto escrito en la pantalla al final del corto.

“Once Upon a Studio” ya está disponible en Disney+.