OPINIÓN | Tu "bucket list". ¿Han cambiado tus sueños y prioridades? ¿Anhelas una vida más en armonía?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- Hace un par de años supe que el mundo había cambiado muy seriamente cuando mi amiga María —que vivía en total actividad y de aventura en aventura, sin bajarse de un avión— me dijo: “¡Estoy feliz de pasarme este fin de semana descansando en mi casa! ¡Qué maravilla no tener nada que hacer y acostarme a ver TV y después dormir horas y horas!”

¿Feliz de estar en casa? ¿Ver TV? ¿Disfrutar horas y horas durmiendo? Pues así mismo me confesó cuando le pregunté sobre su cambio de vida. “Es que mi ‘bucket list’ ha cambiado. Ya he hecho más o menos todo lo que he querido… Y lo que más deseo es mucho más sencillo, menos estresante ¡más en paz y tranquilidad! El mundo está muy revuelto”.

Yo siempre he disfrutado de momentos serenos y tranquilos, pero muchos amigos me han confiado que en los últimos años —y con la realidad de nuevas y sangrientas guerras y conflictos de violencia— han cambiado el foco de la vida. Que ahora —y especialmente en este mundo lleno de contradicciones— están viviendo el día a día con mayor conciencia de la realidad que nos rodea, y menos deseos de momentos vertiginosos y demasiado ambiciosos. En una palabra: sus nuevos planes y metas están basadas en una vida tranquila, más apegada a la familia y con la mayor paz y armonía posible. ¡Nuestro espíritu lo necesita! Y tiene todo el sentido del mundo.

Aunque siguen llevando una vida social muy activa, mi amiga Marta y su esposo John han “cambiado algunos hábitos” y, sin hacerlo radicalmente, me dijeron que vivían “con mejor calidad de vida, más al tanto de lo que pasa en el mundo” y muy concentrados en cuidarse. “Y nos alimentamos mejor, tomamos nuestro vino más ordenadamente” —para todos era obvio que ambos disfrutaban ampliamente todos los días— “¡y caminamos 20 o 30 minutos después de la cena! Y nos sentimos regios y rejuvenecidos”.

publicidad

Cuidando de no quedarme boquiabierta de la sorpresa, pues estos dos sibaritas no se movían para nada, les pregunté por sus planes para fin de año, y me aseguraron que estarían con la familia y pasarían más tiempo con buenos amigos y la gente que los quiere. ¡Otra sorpresa! Y así podría contarles de muchos casos de amigos y familiares. Nuestras vidas se han renovado por el efecto de la pandemia y la realidad política y social del mundo. Y para muchos ha generado una excelente transformación y un momento de reflexión. ¿Y es ético disfrutar de la vida mientras hay tantas tragedias a nuestro alrededor? Pues sí, porque no somos santos y tratar de vivir felices es muy normal. Pero también, se debe ser consciente de lo que sucede. Y personalmente me parece que es de rigor ser generosos y buenos ciudadanos del mundo.

Las consecuencias de la pandemia han calado hondo en la vida de la mayoría de nosotros —y quizás ha llegado la hora de hacer cambios positivos en nuestras vidas (¡algunos incluso muy pequeños!)— y comenzar a ser más felices.

¿Cambiaron las prioridades?

Disfrutar al máximo de la familia. La serenidad de las buenas conversaciones. La música. El cine. La belleza. La naturaleza. El deporte… Y disfrutar el leer y releer. Y si te ilusiona volver a viajar, es el momento para llevar adelante un sueño que sea muy especial. ¡Un supersueño! Para mí —hace unos años— fue alquilar un apartamento en París y cuando lo hice (aunque solo fueron 4 semanas) cumplí un sueño maravilloso que quería lograr desde muy jovencita. ¡Me sentí como una parisina 100% comprando mi “baguette” en las mañanas en la panadería de mi barrio y saludando a mis nuevos vecinos!

Y te propongo establecer nuevas prioridades y propósitos, realizar tus verdaderos deseos y sueños (los que no tienen que ser mil sueños, uno o dos que sea posible realizar). Crea tu nueva “bucket list” —lista de cosas que quieres hacer a lo largo de tu vida— y te aseguro que será mucho más posible lograrlas.

También es muy positivo desarrollar una mayor empatía hacia los demás y abandonar —aunque sea poco a poco— la tendencia que todos tenemos a prejuzgar y criticar, sin verdadero conocimiento de causa. ¡Esto es tan importante para nuestra propia armonía!

¿Algunos cambios positivos?

Basta de excusas para mejorar tu vida. Ese es un cambio que beneficia muchísimo. Cambiar de hábitos es cambiar acciones diarias para beneficiar tu salud y tu vida. Algunos son más difíciles —como dejar de fumar, de beber en exceso, o dejarte llevar por personas nocivas— pero son claves para una vida mejor.

Mente sana en cuerpo sano. Fabuloso cambio que no necesita explicación. Buena nutrición, chequeo médico, y caminar y caminar. Cero excesos. Y no tienes que convertirte en atleta, sino mover tu cuerpo y quererte mucho, mucho… ¡Este cambio es una verdadera delicia!

Personalmente, creo que reorganizar es importantísimo —al estilo de la fabulosa experta Marie Kondo—. Esto nos trae armonía, paz y tranquilidad. Es muy positivo replantear y reorganizar tu vida y tus planes, tus rutinas, tu casa, tus armarios, tu vestuario, tus prioridades. Este cambio —físico y espiritual— ordena el día a día. Y crea nuevos propósitos. ¡Y cambiará tus más profundas ilusiones, tus sueños y el orden de tu “bucket list”! Puedes hacerlo —a cualquier edad— y te aseguro que no es tan difícil.