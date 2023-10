El antes y después de la devastación del huracán Otis de categoría 5 en México

El antes y después de Acapulco: imágenes satelitales tras el paso de Otis 1:18

(CNN) -- Nuevas imágenes satelitales exhiben la escala de destrucción que causó el huracán Otis de categoría 5 en Acapulco y el sur de México.

Pocos en la historia han soportado un huracán tan fuerte: a Acapulco nunca le había pasado. Sus vientos a 265 km/h con ráfagas más fuertes eran similares a un tornado EF3 de movimiento lento y 48 km.

Al menos 27 personas murieron cuando el mar invadió tierra adentro, impulsado por el viento de la tormenta que arrasó y desgarró el horizonte de Acapulco.

Los hoteles y residencias de gran altura de la ciudad, que brillaban tentadoramente bajo el sol tropical antes de Otis, son ahora esqueletos de hormigón y metal retorcido manchados de barro.

Un estadio de tenis en Acapulco sufre graves daños y queda inundado

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

La marejada ciclónica dejó cortes en la playa

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Daños a hoteles y rascacielos frente a la playa

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Se estima que el 80% de los hoteles en Acapulco sufrieron daños graves, dijo a CNN Jorge Laurel, expresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco.

"Esta es una situación caótica, un escenario devastador con daños no cuantificables", dijo Laurel a CNN. “No hay energía, toda la red eléctrica está semidestruida o totalmente destruida”.

La inesperada y excepcional rapidez con la que Otis se fortaleció, alimentada por un océano más cálido, es un ejemplo brutal de las tormentas que los científicos dicen que los humanos pueden esperar en un clima cambiado por la contaminación que calienta el planeta.

Barcos arrojados a tierra y edificios destrozados en la Bahía de Acapulco

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Y tomó por sorpresa a muchos en Acapulco, algunos de los cuales aún están desaparecidos. Melitón López llegó el jueves a la ciudad para encontrar a su hija Fátima, de quien no había sabido nada desde que la tormenta inició su avance.

“Ella me dijo: 'Estoy en el puente, hay muchos daños, se están cayendo árboles, se están cayendo pedazos de edificios', y luego no supimos más de ella”, dijo López.

Laurel estimó que unos 40.000 turistas estaban en Acapulco antes de que llegara la tormenta, a pesar de ser temporada baja.

Un grupo de turistas le dijo a CNN que se refugiaron debajo de un puente durante varias horas mientras la tormenta azotaba a su alrededor después de quedar atrapados mientras viajaban de regreso a su hotel en autobús.

Edificios derribados en el barrio La Poza de Acapulco

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Los sobrevivientes de la tormenta que llaman hogar a este sitio, y los turistas que lo buscaron como lugar de escape, ataron las pertenencias que les quedaban a sus autos, buscando refugio, una salida o ambas cosas. Otros empezaron a caminar para tratar de encontrar una salida de una ciudad con un aeropuerto paralizado y carreteras bloqueadas y congestionadas por escombros y vehículos.

Las autoridades mexicanas dijeron que este viernes por la mañana estaban abriendo el aeropuerto de Acapulco con capacidad limitada a vuelos comerciales desde la Ciudad de México para evacuar personas y llevar suministros médicos a la ciudad. También dijeron que enviarían 270 autobuses a la zona para ayudar en las evacuaciones.

Escombros en los estacionamientos de Walmart y Sam's Club

IMAGEN SATELITAL ©️2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Para los que se quedan, la magnitud del daño es tan grave que la recuperación parece una perspectiva lejana.

“Acapulco necesita mucha ayuda, el gobierno federal necesita poner toda su atención aquí, la reconstrucción llevará mucho tiempo, se requiere mucha inversión y muchos programas de apoyo”, dijo Laurel.

La ayuda ha tardado en llegar y la gente se siente cada vez más frustrada y desesperada con el tiempo. CNN fue testigo de cómo personas sacaban alimentos y suministros básicos de varias tiendas.

“La gente nos dice que no tienen ayuda: no reciben agua, no reciben comida”, informó Gustavo Valdés de CNN desde Acapulco este jueves. "Nos decían que sólo necesitaban algo para sobrevivir".

Los daños en la fachada de la tienda Señor Frog's en la costanera Miguel Alemán

GOOGLE STREET VIEW/DANIELA PATIÑO

El ciclón arrasó las palmeras frente al centro comercial del hotel Hotsson Smart

GOOGLE STREET VIEW/DANIELA PATIÑO

Gustavo Valdés, David von Blohn, Abel Alvarado, David Shortell y Daniela Patiño de CNN contribuyeron a esta historia.