(CNN) -- El estremecedor video de un rottweiler atacando a una niña de 2 años en China ha generado una ofensiva de las autoridades locales contra los perros callejeros que, según algunos, ha ido demasiado lejos.

En un principio, las autoridades fueron elogiadas por su rápida respuesta al incidente, pero los internautas pronto empezaron a compartir relatos de perros callejeros de su vecindario que habían sido brutalmente acorralados y, en algunos casos, sacrificados.

La nueva directiva para reprimir a los perros sueltos de gran tamaño se ha citado como el último ejemplo de reacción instintiva de las autoridades chinas, que también pone de manifiesto la larga lucha del país por los derechos y el bienestar de los animales.

"Sólo porque un perro grande mordió a una niña, los guardias de seguridad y la Policía los persiguen a todos", escribió un usuario en la red social china Weibo bajo la etiqueta "¿La mordedura de la niña estigmatizará a un perro grande?", que fue visto por casi un millón de usuarios.

"Este enfoque único me entristece mucho", añadió.

El ataque del rottweiler

El video del ataque del 16 de octubre muestra a la niña saliendo de un complejo residencial con su madre en Chongzhou, en la provincia suroccidental china de Sichuan, e inmediatamente un gran Rottweiler negro la persigue y la muerde.

La madre intenta proteger a su hija del perro, pero luego intenta tirar de ella hacia atrás mientras el animal arrastra a la niña. Una limpiadora que acude a ayudar con una escoba tampoco consigue ahuyentar al perro.

Finalmente, un hombre consigue ahuyentar al Rottweiler con un palo de madera. Para entonces, la madre está sentada en el suelo, llorando, con su hija en brazos.

La niña fue ingresada en el hospital, donde fue tratada por la rotura de un riñón, fractura de costillas y marcas de mordiscos en varias partes del cuerpo, según informaron varios medios de comunicación estatales chinos.

Las autoridades capturaron al rottweiler y detuvieron a su dueño, según los medios estatales.

Desde entonces, las autoridades locales de varias provincias, entre ellas Shandong, Jiangxi, Yunnan, Hunan y Anhui, han intensificado la aplicación de la ley, algunas con más mano dura que otras. Los perros callejeros son los principales objetivos, pero los animales domésticos sueltos también pueden ser objeto de medidas de control.

La mayoría de las Policías locales declararon que aumentarían las patrullas para detener a los perros vagabundos y multar a los dueños que no lleven a sus perros con correa. Entre las medidas más contundentes, la Policía de Yanzhou (Shandong) prometió cazar a los "perros rabiosos" y aplicarles la eutanasia.

El país alberga 40 millones de perros callejeros, según el Libro Blanco de la Industria China de Animales de Compañía de 2021. En el pasado, se ha culpado a los perros callejeros de brotes de rabia y las autoridades han intentado controlar su número con sacrificios.

En un caso que provocó una oleada de dolor en Internet, un pequeño perro callejero —conocido como Xiao Huang, o pequeño amarillo— fue recogido en una red por el personal de seguridad de un campus universitario de Chongqing y golpeado hasta la muerte, según los medios de comunicación estatales.

Muchos internautas se mostraron perplejos ante la decisión de matar a un perro diminuto, cuya imagen se está compartiendo en Weibo con la etiqueta "straydogxiaohuang", con un llamado a favor de mayores derechos para los perros callejeros. La universidad declaró que el can había entrado en la residencia de estudiantes, lo que suponía una amenaza para la seguridad, según el medio de comunicación estatal Beijing Time.

En Shanghái, las imágenes de la Policía entrando en un barrio y llevándose a rastras a un pastor alemán también desataron la furia en Internet.

Muchos internautas creen que el perro era viejo y no suponía un peligro para la comunidad. Sin embargo, las autoridades de Shanghai afirmaron que habían actuado a raíz de las quejas de los vecinos sobre un perro agresivo y que "lo habían recogido y se habían ocupado de él", según un mensaje publicado en su cuenta de WeChat.

En defensa de los perros callejeros

No es la primera vez que se acusa a las autoridades chinas de mano dura con los animales.

Durante la pandemia del covid-19, algunos dueños de mascotas se quejaron de que sus perros eran golpeados hasta la muerte cuando se los llevaban para ponerlos en cuarentena, anécdotas que desataron la indignación en Internet.

Varios internautas elogiaron a las autoridades por tomar medidas proactivas, pero la mayoría advirtió de las consecuencias de pasarse de la raya.

Los famosos también se unieron al coro de amantes de los animales para pedir una mayor comprensión.

La actriz y cantante china Cya Liu, ganadora del premio a la mejor actriz en los Hong Kong Film Awards del año pasado, pidió que se pusiera fin a las matanzas.

"No todos los perros callejeros son malos, igual que no todos los hombres son buenos", escribió en Weibo, con la etiqueta "Voicing out for stray dogs".

El Centro de Protección Animal Bo Ai de Guangyuan (Sichuan) escribió en la red social china Meipian, similar a Tumblr, que China debería aprovechar su desarrollo para inculcar a la gente un mayor sentido de la responsabilidad social y el respeto por los animales.

"Golpear y atrapar perros a cada paso. Que el mundo vea cómo es nuestra gran madre patria".