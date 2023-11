Conoce a los Héroes de CNN que hacen del mundo un lugar mejor

Se revelan los 10 principales héroes de CNN de 2023 2:40

(CNN) -- Las ideas pueden ser sencillas: convertir un vehículo en una estación de lavado para veteranos sin hogar. Proporcionar libros a los niños mientras esperan en la peluquería. Convertir la pasión por el submarinismo en un movimiento para salvar los arrecifes de coral.



Estos son algunos de los increíbles esfuerzos realizados por las personas que han sido seleccionadas como los 10 Héroes de CNN de 2023. Cada uno de ellos recibirá un premio de US$ 10.000.

El viaje comenzó con las nominaciones enviadas por la audiencia de CNN y ahora puedes votar para ayudar a decidir quién será nombrado Héroe CNN del Año 2023 que recibirá US$ 100.000 adicionales para su causa.

Todos los galardonados recibirán una subvención y apoyo organizativo y de capacitación de la fundación The Elevate Prize Foundation. También participarán en la cumbre anual Make Good Famous de la fundación, que se celebrará en Miami.

CNN se asoció con GoFundMe para permitir las donaciones a los galardonados de este año y conocer mejor sus historias. Los aficionados pueden hacer donaciones en línea a las organizaciones sin fines de lucro de los 10 Héroes de CNN directamente desde CNNHeroes.com.

El Héroe CNN del Año se desvelará en vivo en el programa "CNN Heroes: An All-Star Tribute", presentado por Anderson Cooper el domingo 10 de diciembre a las 8 p.m. ET.

Lee más sobre cada uno de los 10 Héroes de CNN de este año, a continuación:

Yasmine Arrington: ayuda a adolescentes con padres encarcelados

Al crecer, Yasmine Arrington conoció de primera mano los retos que conlleva tener un padre encarcelado.

"Mi padre ha estado entrando y saliendo de la cárcel toda mi vida", explica. "Empecé a investigar y me di cuenta de que hay mucha gente de mi edad que está pasando por lo mismo que yo".

Cuando tenía 16 años, creó la organización sin fines de lucro ScholarCHIPS - CHIPS como acrónimo de Hijos de Padres Encarcelados, en inglés- para ayudar a jóvenes como ella con becas, tutoría y una red de apoyo.

Desde entonces, la organización ha concedido más de US$ 450.000 en becas y otras ayudas, y ha apoyado a más de 80 becarios que cursan estudios universitarios. Cada año se incorporan nuevos becarios al programa.

Osei Boateng: llevar la atención sanitaria a comunidades remotas

Osei Boateng: llevar la atención sanitaria a comunidades remotas

En muchas regiones de Ghana, se puede tardar horas en llegar al hospital más cercano. Como consecuencia, muchas personas pierden la vida por enfermedades tratables. Osei Boateng lo experimentó personalmente cuando perdió a su abuela y a su tía.

Sintiendo una llamada urgente de ayuda, Boateng decidió que la misión de su vida sería llevar asistencia sanitaria a las comunidades remotas de Ghana.

"Estas personas no tienen el lujo del tiempo", afirma Boateng.

Boateng creó su fundación sin fines de lucro, OKB Hope Foundation, y en 2021 convirtió una furgoneta en un consultorio médico móvil y empezó a llevar asistencia sanitaria directamente a los necesitados.

Unas cuantas veces a la semana, la clínica móvil y el equipo médico recorren largas distancias hasta comunidades remotas de Ghana y ofrecen atención médica rutinaria gratuita.

Stacey Buckner: atender las necesidades de los veteranos sin hogar

Stacey Buckner: atender las necesidades de los veteranos sin hogar

En 2008, Stacey Buckner estuvo a punto de morir a causa de un derrame cerebral y un traumatismo craneoencefálico. Hoy dice que su milagroso camino hacia la recuperación la condujo a la labor de divulgación que se ha convertido en la misión de su vida.

A través de su programa, Off-Road Outreach, Buckner ha ayudado a más de 1.000 veteranos en Fayetteville, Carolina del Norte. Utilizando su propio vehículo SUV, un Jeep que dispone de agua, calefacción y cocina, Buckner proporciona duchas móviles, servicios de lavandería y comidas a veteranos sin hogar.

Desde 2015, Buckner viaja cada semana a lugares de difícil acceso para encontrar y atender a veteranos necesitados. Sin juzgarlos, Buckner pregunta qué puede hacer para ayudarlos.

"No debería haber veteranos sin hogar, punto", dijo Buckner. "Para muchos de ellos soy su única familia".

Mike Goldberg: reconstruir los arrecifes de coral de Florida

En 1996, Mike Goldberg dejó su trabajo en Los Ángeles para seguir su pasión por el submarinismo. Goldberg y su familia se instalaron más tarde en Islamorada, en los Cayos de Florida, y abrieron una tienda de buceo, Key Dives.

Como ávido buzo, Goldberg desarrolló un gran aprecio por los arrecifes de coral y su papel esencial en el ecosistema marino. En la actualidad, su misión es devolver la vida a los arrecifes de coral de la zona a través de su organización sin fines de lucro I.CARE.

Goldberg afirma que la organización ha trasplantado más de 10.000 corales y educado a más de 2.000 personas. El equipo de I.CARE supervisa y mantiene todo el coral trasplantado, asegurándose de que prospera.

"Hay mucho trabajo por hacer. No hemos hecho más que empezar", afirma Goldberg.

Tescha Hawley: ayudar a su comunidad nativa estadounidense

Tescha Hawley: ayudar a su comunidad nativa estadounidense

Cuando a Tescha Hawley le diagnosticaron cáncer de mama a los 46 años, el tratamiento vital que necesitaba varias veces al mes estaba en un hospital a tres horas en auto.

Hawley, miembro de la tribu Gros Ventre, tiene dos másteres, pero las dificultades que tuvo que superar para recibir la atención que necesitaba fueron desalentadoras. Como madre soltera, Hawley acabó aceptando una licencia sin sueldo para completar su tratamiento.

"Como indígenas estadounidenses, tenemos las tasas más altas de todo -diabetes, cardiopatías, cáncer- y recibimos la atención sanitaria más deficiente", afirma Hawley.

Después de su experiencia, Hawley fundó el proyecto Day Eagle Hope Project en 2017, y desde entonces su organización sin fines de lucro se ha expandido para atender muchas otras necesidades de los nativos americanos en su comunidad.

Alvin Irby: facilitar el acceso a los libros y el amor por la lectura

En 2008, el profesor de primer grado Alvin Irby pasó por una barbería del Bronx después de clase para cortarse el pelo. Al poco rato, entró uno de sus alumnos.

"Parecía aburrido", recuerda Irby. "Miro a este alumno (pensando): 'Debería estar practicando su lectura'. Pero no tenía ningún libro".

Ese momento se le quedó grabado a Irby, y cinco años después fundó Barbershop Books. Desde 2013, la organización sin fines de lucro ha llevado más de 50.000 libros infantiles gratuitos a más de 200 barberías en barrios predominantemente negros de todo el país.

Irby trabaja para cambiar los bajos índices de alfabetización animando a los chicos a leer por diversión, por su cuenta.

"Nuestro programa consiste en conseguir que los niños digan dos palabras: 'Soy lector'", afirma.

Adam Pearce: curar lesiones cerebrales con yoga y comunidad

Kevin Pearce estaba en la cima de su carrera profesional de snowboard y se dirigía a los Juegos Olímpicos de Invierno. Durante un entrenamiento, se golpeó la cabeza con el borde de un tubo, lo que le provocó una lesión cerebral traumática.

Tuvo que volver a aprender a andar y a hablar. Con el tiempo empezó a practicar yoga, y su familia vio cómo le transformaba y le daba esperanza.

"Recuerdo... salir de una clase con él y ver en su cara esta nueva expresión, esta nueva persona", dijo su hermano Adam Pearce.

Con el deseo de llevar esperanza y curación a otras personas a través del yoga y la meditación, Adam y Kevin cofundaron la LoveYourBrain Foundation. El objetivo de la organización es crear un espacio seguro y una comunidad de apoyo donde las personas con lesiones cerebrales puedan curarse juntas.

Estefanía Rebellón: aulas para niños inmigrantes

Estefanía Rebellón: aulas para niños inmigrantes

Estefanía Rebellón comprende el miedo y la incertidumbre que sienten los más de 70 millones de niños migrantes y desplazados forzosos de todo el mundo. Ella también fue una niña migrante.

En 2018, se sintió tan conmovida después de trabajar como voluntaria en campamentos de migrantes en Tijuana, México, que puso en pausa su carrera como actriz.

"No había escuelas creadas para ayudar a estos niños. Caminaban descalzos por los campamentos", dijo.

Rebellón y su pareja utilizaron sus ahorros para comprar tiendas de campaña y material escolar e instalaron una escuela improvisada en la frontera entre Estados Unidos y México. Después transformaron autobuses en aulas móviles para llegar a más familias.

Ahora, a través de su organización sin fines de lucro, Yes We Can World Foundation, brinda educación a niños que viven en el limbo en refugios en la frontera. Desde 2019, Rebellón dice que el grupo ha atendido a más de 3.100 menores migrantes.

Mama Shu: la transformación de una cuadra abandonada en un pueblo de belleza

La peor pesadilla de todo padre es perder a su hijo. Shamayim Harris ha vivido esa pesadilla dos veces.

Su hijo de 2 años murió atropellado en 2007 en Highland Park, a las afueras de Detroit. Años después, su hijo de 23 años murió tiroteado mientras vigilaba el barrio.

"Necesitaba... cambiar la pena en gloria, el dolor en poder", dijo Harris, conocida como Mama Shu.

En 2016, creó Avalon Village, una organización sin fines de lucro con la misión de crear un espacio seguro y enriquecedor para toda la comunidad de Highland Park. Hoy, ella y su organización poseen 45 lotes de terreno a lo largo de tres manzanas. El mayor proyecto ha sido la rehabilitación completa de una casa abandonada para convertirla en un centro extraescolar para niños.

Dr. Kwane Stewart: cuidar de las mascotas de las personas sin hogar

La labor de Kwane Stewart en la calle comenzó hace más de una década. Por capricho, el veterinario se detuvo a examinar al perro de un vagabundo a la salida del 7-11 donde tomaba el café.

Stewart trató la afección cutánea del perro y el animal se transformó. Pero para Stewart, la gratitud del hombre fue una llamada de atención: "Gracias por no ignorarme" fueron las palabras que, según Stewart, inspiraron su siguiente capítulo.

La organización sin fines de lucro de Stewart, Project Street Vet, presta atención médica a las mascotas de personas sin hogar.

"No importa cuál sea tu situación... Veo una mascota necesitada y veo a una persona que la quiere mucho y que solo necesita ayuda", afirma Stewart.