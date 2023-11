El impacto del calentamiento de océanos en la vida marina 4:53

(CNN) -- El planeta va en camino a calentarse a un ritmo mucho más rápido de lo que los científicos habían pronosticado, lo que significa que en esta década se podría superar un umbral clave de calentamiento global, según un nuevo estudio del que es coautor James Hansen, el científico estadounidense ampliamente acreditado por haber sido el primero -en la década de 1980- en encender públicamente las alarmas sobre la crisis climática.

En el artículo, publicado este jueves en la revista Oxford Open Climate Change, Hansen y más de una docena de científicos utilizan una combinación de datos paleoclimáticos -incluidos datos de núcleos de hielo polar y anillos de árboles-, modelos climáticos y datos de observación para concluir que la Tierra es mucho más sensible al cambio climático de lo que se creía hasta ahora.

"Estamos en la fase inicial de una emergencia climática", dice el informe, que advierte de que una oleada de calor "ya en marcha" elevará rápidamente las temperaturas globales más allá de lo previsto, lo que se traducirá en un calentamiento superior a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en la década de 2020, y por encima de 2 grados Celsius antes de 2050.

Los resultados se suman a una serie de investigaciones recientes que concluyen que el mundo se precipita hacia un calentamiento de 1,5 grados, un umbral a partir del cual los impactos del cambio climático -incluidos el calor extremo, las sequías y las inundaciones- serán mucho más difíciles de enfrentar para los seres humanos.

"El límite de 1,5 grados está más muerto que un clavo", dijo Hansen en una llamada con periodistas. "Y el límite de 2 grados puede rescatarse, pero solo con la ayuda de acciones decididas".

Sin embargo, otros científicos han puesto en duda las conclusiones del documento, según las cuales el cambio climático se está acelerando más deprisa de lo que predicen los modelos.

Hansen, director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, es un prestigioso científico del clima cuyo testimonio ante el Senado estadounidense en 1988 atrajo por primera vez la atención mundial sobre el cambio climático.

Ya había advertido anteriormente que la Tierra sufre un desequilibrio energético, pues entra más energía a través de la luz solar de la que sale a través del calor irradiado al espacio.

El exceso de calor resultante equivale a 400.000 bombas atómicas (como la que cayó sobre Hiroshima) al día, y la mayor parte de la energía es absorbida por el océano, según descubrieron las investigaciones de Hansen hace una década.

En este reciente trabajo, Hansen y el resto de los coautores afirman que el desequilibrio energético ha aumentado en la actualidad, en parte debido al éxito de los esfuerzos por atajar la contaminación atmosférica por partículas, especialmente en China y mediante las restricciones mundiales a la contaminación procedente del transporte marítimo. Aunque este tipo de contaminación es un grave peligro para la salud, también tiene un efecto refrigerante, ya que las partículas reflejan la luz solar lejos de la Tierra.

Según el informe, este desequilibrio podría acelerar el calentamiento global, lo que tendría consecuencias desastrosas, como la rápida subida del nivel del mar y la posible desaparición de corrientes oceánicas vitales en este siglo.

Hansen se mostró especialmente preocupado por el deshielo de la capa de hielo de la Antártida y, en particular, del glaciar Thwaites, que actúa como un corcho, reteniendo el hielo en tierra y constituyendo una importante defensa contra la catastrófica subida del nivel del mar.

Pero el calentamiento no está necesariamente bloqueado, según el documento, que pide "acciones extraordinarias".

Entre las medidas que recomienda figuran la imposición de impuestos a la contaminación por carbono, el aumento de la energía nuclear para "complementar las energías renovables" y una actuación decidida de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a pasar a una energía con bajas emisiones de carbono. Aunque la máxima prioridad es reducir drásticamente la contaminación que calienta el planeta, esto por sí solo no será suficiente, dice el informe.

"Si queremos mantener el nivel del mar cerca de donde está, tenemos que enfriar el planeta", afirmó Hansen.

Una forma de hacerlo, sugiere el informe, es la geoingeniería solar. Esta controvertida tecnología pretende enfriar las temperaturas reflejando la luz solar lejos de la Tierra, o permitiendo que escape más calor al espacio. Por ejemplo, inyectando aerosoles en la atmósfera o rociando las nubes con partículas de sal para hacerlas más reflectantes.

Los críticos advierten de consecuencias imprevistas, como el impacto en las precipitaciones y los monzones, así como el "shock de la terminación" si la geoingeniería se detuviera de repente y se liberara el calentamiento acumulado.

Pero Hansen dice que hay que tenerla en cuenta. "En lugar de calificar esas iniciativas de 'geoingeniería amenazadora', tenemos que reconocer que estamos haciendo geoingeniería en el planeta ahora mismo", dijo, refiriéndose a la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles que calientan el planeta.

Las conclusiones del estudio son alarmantes y se producen en un momento en que el mundo está viviendo un calor sin precedentes. Este año va camino de ser el más caluroso jamás registrado, con todos los meses a partir de junio batiendo récords.

Pero aunque la ciencia tiene claro que el ritmo del calentamiento global está aumentando, la idea de que se está acelerando más de lo que predicen los modelos es controvertida.

Según Michael Mann, uno de los principales climatólogos de la Universidad de Pensilvania, los resultados del estudio de Hansen "están muy fuera de la corriente dominante".

Aunque la superficie de la Tierra y sus océanos se están calentando, los datos no respaldan las afirmaciones de que el ritmo se esté acelerando, declaró a CNN en un correo electrónico. "Como me gusta decir, ¡la verdad ya es bastante mala!". dijo Mann. "No hay pruebas de que los modelos estén subestimando el calentamiento de origen humano".

También puso en duda el papel de la reducción de la contaminación en las tendencias de calentamiento, diciendo que el impacto total es muy pequeño, y advirtió que la geoingeniería solar es "sin precedentes" y "potencialmente muy peligrosa."

"Si el objetivo de 1,5 grados Celsius es alcanzable o no, es una cuestión de política, no de física climática, en este momento", dijo Mann.

Pero Hansen rechazó las críticas a la investigación, diciendo que se basa en números duros y en la física directa.

"No se trata de algo marginal, sino de la física correcta y del mundo real", dijo, "y a veces la comunidad tarda en darse cuenta".