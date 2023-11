Renuncia el canciller de Uruguay en medio de un escándalo por el otorgamiento de un pasaporte al supuesto narco Sebastián Marset

Renunció el canciller uruguayo Francisco Bustillo (Crédito: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su cargo luego de que una serie de mensajes en chats y audios lo involucraran en un presunto intento de ocultar información a la Justicia, que investiga el otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Ese pasaporte, según las autoridades, posibilitó que Marset fuera liberado de Dubai, donde estaba detenido, a comienzos de 2022.

El gobierno uruguayo designó a Diego Escuder como canciller interino.

En una carta pública de renuncia, el ahora excanciller declaró que "las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente". Y agregó: "Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad (respecto a la legalidad en el otorgamiento del pasaporte), que he presentado la renuncia respectiva".

La dimisión ocurre luego de que el semanario Búsqueda difundiera una serie de grabaciones de audio —que están siendo investigadas por la Justicia—, en las que se escucha al que parece ser Bustillo intentando convencer a la entonces vicecanciller, Carolina Ache, de ocultar información presente en su teléfono celular.

Esas grabaciones fueron hechas por la propia Ache, quien las entregó al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que investiga el caso. Ache declaró ante el fiscal que realizó la grabación de la llamada telefónica por "miedo" a cómo estaba "obrando el gobierno", según consta en el expediente.

Ache dijo a Búsqueda que, en privado, el ministro le pedía lo contrario a lo que formalmente le pedía la Cancillería, que realizaba por entonces una investigación administrativa sobre el pasaporte otorgado a Marset. "Vos perdé el celular", se escucha que le dice quien sería el entonces ministro a su subalterna en parte de esa conversación.

A partir de estas grabaciones y de otros chats revelados que involucran a otros integrantes del Poder Ejecutivo, Búsqueda concluye que el gobierno "intentó ocultar a la Justicia los mensajes que intercambiaron Ache con (el subsecretario del Interior, Guillermo) Maciel" y que Bustillo "intentaba así convencer" a Ache de que "no entregara los mensajes que había intercambiado con Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset".

El chat en cuestión entre Ache y Maciel, del 3 de noviembre de 2021, fue enviado cuando Marset estaba todavía detenido en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso. En ese mensaje, el número 2 del Ministerio del Interior uruguayo escribe: "Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por documento falso. Es un narco uruguayo muy pesado y peligroso. Saber si sigue detenido o si fue detenido, lo cual sería terrible". Casi dos meses después -el 27 de diciembre de 2021- Marset recibió en Dubai, por valija diplomática, su nuevo pasaporte uruguayo, según informó la Cancillería, y posteriormente quedó en libertad.

Sobre Masset pesa un pedido de captura internacional de Interpol, por supuestos tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero.