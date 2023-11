Celine Dion hace una rara aparición pública en medio de su lucha contra una enfermedad neurológica

Celine Dion "hace lo posible para recuperarse", dice su hermana 1:27

(CNN) -- La cantante Celine Dion fue vista en un partido de hockey sobre hielo en Las Vegas este lunes, en una aparición pública poco común.

El partido de la NHL fue su primera aparición pública en más de tres años, según informes de los medios.

El año pasado, la cantante canadiense pospuso varias fechas de su gira después de que le diagnosticaran el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso y provoca espasmos.

"Mis hijos y yo nos divertimos mucho visitando a los Montreal Canadiens después de su partido de hockey contra los Vegas Golden Knights en Las Vegas el lunes por la noche", publicó la estrella de 55 años en Instagram el jueves.

Al visitar el lado canadiense después del partido, Dion compartió fotos de ella y sus tres hijos en el vestuario con el entrenador en jefe de los Canadiens, Martin St-Louis, y algunos de los jugadores.

publicidad

Un video publicado en la página de Instagram de los Montreal Canadiens muestra a la cantante de "My Heart Will Go On" riendo y bromeando con los jugadores luego de felicitarlos por el buen partido.

"Recuerdo que cuando tenías 14 años cantaste para el Papa. 'Une Colombe'", dijo St-Louis en francés, haciendo referencia a una visita del papa Juan Pablo II a Canadá en 1984.

"Bueno, ha pasado un tiempo desde entonces, ¿eh?… Hemos cambiado un poco desde entonces, pero no tanto", se la ve bromeando en francés.

"Hemos envejecido bien", respondió St-Louis riendo.

Hablando con algunos de los jugadores después de darles firmes apretones de manos, la cantante les impartió algo de sabiduría.

"Simplemente manténganse saludables, fuertes, no pasa nada", dijo, y agregó: "Hagan lo que mejor saben hacer".

En su leyenda del posteo de Instagram, Dion agradeció al equipo por la reunión "memorable" y se despidió con "¡Que tengas una gran temporada! - Celine xx…"