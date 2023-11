¿Cuánto dinero se lleva el ganador de la Copa Libertadores?

Sergio Romero y Germán Cano, las grandes figuras de la Copa Libertadores 3:11

(CNN Español) -- La final del torneo de clubes más importante de América Latina está aquí. Este sábado, el Boca Juniors, de Argentina, y el Fluminense, de Brasil, buscarán el título de la Copa Libertadores.

Por un lado, el cuadro xeneize alcanzó la final del campeonato tras ganar una tensa eliminatoria contra el Palmeiras, de Brasil, en la serie de penales. Boca ahora tendrá la oportunidad de ganar la séptima Copa Libertadores de su historia.

En tanto, el Flu tuvo también una apretada eliminatoria de semifinales contra el también brasileño Inter de Porto Alegre, pero salió victorioso con un marcador global 4-3. Con esto, el Fluminense estará ante una oportunidad histórica, el sábado: ganar su primera Copa Libertadores.

Y, a todo esto, ¿Boca y Fluminense ganarán dinero si consiguen la victoria en la final de la Libertadores?

¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Libertadores?

De acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) –organizadora del torneo–, el ganador de la final de la Copa Libertadores 2023 se llevará a casa US$ 21 millones:

US$ 18 millones por ganar la final.

Y US$ 3 millones más por conseguir un lugar para la edición 2024 del campeonato gracias a su victoria en la final.

Pero eso no es todo. El club ganador de la final se llevaría más de US$ 21 millones, pues hasta el momento cada equipo ya tiene acumulada y asegurada una suma de casi US$ 10 millones por su paso en el torneo.

Boca Juniors ya tiene acumulados US$ 9,45 millones, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Por jugar la fase de grupos: US$ 3 millones

Por partidos ganados en la fase de grupos (mérito deportivo): US$ 1,2 millones

Por ganar octavos de final: US$ 1,25 millones

Por ganar cuartos de final: US$ 1,7 millones

Por ganar semifinales: US$ 2,3 millones

Mientras tanto, Fluminense ya tiene acumulados US$ 9,15 millones, divididos de esta forma:

Por jugar la fase de grupos: US$ 3 millones

Por partidos ganados en la fase de grupos (mérito deportivo): US$ 900.000

Por ganar octavos de final: US$ 1,25 millones

Por ganar cuartos de final: US$ 1,7 millones

Por ganar semifinales: US$ 2,3 millones

Entonces, si Boca es campeón, se llevaría un total de US$ 30,45 millones. Y, si el Fluminense se lleva el título de la Libertadores, se embolsaría US$ 30,15 millones.

¿Qué pasa con la Copa Libertadores femenina?

La Copa Libertadores femenina 2023 llegó a su fin el pasado 21 de octubre, cuando las jugadoras del Corinthians quedaron campeonas tras ganar 1-0 a las también brasileñas del Palmeiras.

Para la edición de este año, la Copa Libertadores femenina incrementó en poco más de 13 % el monto de los premios monetarios para el club campeón, según informó la Conmebol.

Sin embargo, los premios son significativamente menores que los recibidos por los equipos masculinos. Para muestra, la cantidad que se llevaron los clubes que jugaron la final femenina del 21 de octubre: