El papa Francisco está resfriado y no leyó un discurso previsto en su agenda

(CNN) -- El Vaticano informó este lunes de que el papa Francisco se saltó la lectura de un discurso ante una delegación de rabinos europeos porque está resfriado.

"El Papa Francisco está un poco resfriado y ha tenido un largo día de audiencias. Quería saludar individualmente a los rabinos europeos y por eso les entregó su discurso. Por lo demás, las actividades del papa continúan con normalidad", dijo este lunes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

A primera hora de este lunes, el papa Francisco dijo que no se "encontraba bien" y se saltó la lectura de un discurso preparado a los rabinos europeos, informó la cadena SkyTG24, afiliada a CNN, así como la radiotelevisión pública RAI.

"Buenos días. Los saludo a todos y les doy la bienvenida y las gracias por esta visita, que me complace enormemente. Pero ocurre que no me encuentro bien y por eso prefiero no leer el discurso sino entregarles una copia", les dijo, según SkyTG24. A continuación entregó la copia del discurso a los rabinos, según la RAI.

CNN no ha podido escuchar la grabación porque no es pública.

El pontífice pronunció estas palabras con voz muy cansada y no continuó más allá, informó SkyTG24.

El papa Francisco, de 86 años, tiene por ahora una apretada agenda de reuniones personales y audiencias públicas este lunes.

El portavoz dijo a CNN que no preveía cancelaciones para el resto del lunes, incluido un encuentro con 7.000 niños de 84 países.

En su discurso preparado publicado el lunes por la oficina de prensa del Vaticano, el papa debía decir:

"Mi primer pensamiento y mi oración se dirigen, por encima de todo, a todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra bendecida por el Altísimo, que parece continuamente asaltada por la vileza del odio y el choque mortal de las armas. La difusión de manifestaciones antisemitas, que condeno enérgicamente, es también motivo de gran preocupación".

"No a las armas, no al terrorismo, no a la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz", continuaba el texto.

Pero el papa acabó por no leer esos comentarios preparados.

-- De Antonia Mortensen de CNN en Milán, Sharon Braithwaite en Londres y Barbie Nadeau en Roma