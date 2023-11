Esta fotografía tomada en marzo de 2022 muestra la máscara "Ngil" del pueblo Fang de Gabón.

(CNN) -- Cuando una pareja de ancianos realizó una venta de garaje después de vender su segunda casa en el sur de Francia, no sabían que se verían envueltos en una batalla legal con millones de euros en juego.

El hombre de 88 años y su esposa de 81, identificados por sus iniciales en los documentos judiciales pero confirmados a CNN como el Sr. y la Sra. Fournier por su abogado, pusieron a la venta una antigua máscara africana, que había sido heredada de El abuelo del señor Fournier.

El abuelo, René-Victor Edward Maurice Fournier, había servido como gobernador colonial en África Central a principios del siglo XX, cuando partes importantes del continente estaban bajo el dominio colonial francés.

Los Fournier vendieron su máscara en septiembre de 2021 a un comerciante de segunda mano por 150 euros, según muestran documentos judiciales. Según su abogado, Frédéric Mansat Jaffré, ambos desconocían el valor de mercado de la máscara y creían que el comerciante les estaba ofreciendo un precio justo.

Unos meses más tarde, su abogado dijo que se enteró a través de un artículo de periódico que su vieja máscara estaba siendo subastada y que valía mucho más de lo que pagó el comerciante.

publicidad

Dos días después, se vendió por 4,2 millones de euros, según mostró un recibo de venta compartido con CNN, equivalente a más de 4,5 millones de dólares.

Los Fournier iniciaron un proceso civil contra el comerciante que perdieron en el otoño de 2022 y se les ordenó pagar las costas judiciales.

Ahora están apelando la decisión judicial anterior, alegando que el comerciante incumplió "su obligación de proporcionar información precontractual" y cometió "una violación del consentimiento".

La pareja busca anular la venta de la máscara y quiere que se les entregue el producto de la subasta.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado del comerciante para obtener más comentarios.

Un artefacto extremadamente raro

Cuando la apelación comenzó el martes en el Tribunal de Alès, en el sur de Francia, el gobierno gabonés intervino y solicitó formalmente la suspensión del proceso.

La defensa del marchante, según documentos judiciales, sostiene que desconocía el valor de la máscara cuando se la compró al

matrimonio y solo la descubrió cuando acudió a la casa de subastas para tasarla.

Los documentos judiciales muestran que sus abogados argumentaron que “los vendedores no tienen motivos para alegar error. Ellos mismos pusieron a la venta el artículo por 150 euros. Hicieron una valoración económica inexacta del valor que presentaba la mascarilla”.

Gabón ha presentado un caso judicial separado por el manejo de bienes robados, acusando al antepasado de Fournier de haber robado la máscara Ngil y, por lo tanto, nunca haber sido su legítimo propietario, dijo a CNN Olivia Betoe Bi Evie, una de las abogadas que representa a Gabón.

Si el tribunal acepta su petición de suspender el procedimiento judicial actual sobre la venta de la máscara Ngil, el país podrá seguir su caso separado por el manejo de bienes robados y luchar para que la máscara sea devuelta a su país de origen. Se espera que el tribunal de a conocer su decisión el 19 de diciembre.

La máscara es un artefacto extremadamente raro de gran valor espiritual para el pueblo gabonés, dijo Betoe Bi Evie a CNN. Data del siglo XIX y pertenecía a la poderosa sociedad Ngil, un grupo secreto encargado de administrar justicia en las comunidades Fang de Gabón, según Betoe Bi Evie. “Para los occidentales, la máscara es un objeto de arte”, dijo Betoe Bi Evie, “pero para los africanos, para los gaboneses... es un objeto ritual utilizado para garantizar la paz en la sociedad. Es muy importante."

Según una lista de Sotheby's de una máscara Ngil similar, estos artefactos "se encuentran entre las obras de arte africanas más raras y más famosas", lo que las hace "muy buscadas como piedras angulares indispensables de las mejores colecciones de arte africano".

El catálogo de la subasta de la máscara decía que había sido “recolectada alrededor de 1917, en circunstancias desconocidas, por el gobernador colonial francés René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931), probablemente durante una gira por Gabón”, según BFMTV, afiliada de CNN.

Una tensa batalla legal

El abogado de la pareja argumentó ante el tribunal que el comerciante les ocultó deliberadamente información sobre el origen de la máscara y planeaba dividir el dinero con su jardinero, quien le había proporcionado información sobre los vínculos de los Fournier con el ex gobernador colonial.

Fue a través de esta información que el comerciante pudo deducir el origen de la máscara, dijo a CNN Mansat Jaffré, el abogado. El comerciante y el jardinero supuestamente visitaron juntos la casa de subastas, presentándose como copropietarios de la máscara, afirman los vendedores en documentos judiciales. La pareja afirma que el comerciante no les informó de su relación con su jardinero, ni de que tenía intención de subastar su máscara, según su abogado.

“Creemos que él (el comerciante) ya tenía una idea en el fondo de su cabeza y que sabía que la máscara era rara”, dijo Mansat Jaffré a CNN. "Mis clientes... no son coleccionistas de arte, son aficionados... no sabían nada mejor", añadió. Después de que los Fournier descubrieron que la máscara estaba siendo subastada, se pusieron en contacto con el comerciante, quien les ofreció 300.000 euros de compensación, equivalente al valor estimado de la máscara por la casa de subastas, dijo Mansat Jaffré.

Los hijos de la pareja aconsejaron a sus padres que rechazaran la suma y presentaran una demanda.

Por el momento, los tribunales congelaron en su cuenta bancaria 3,2 millones de euros, la cantidad que el comerciante ganó con la venta de la máscara después de las deducciones fiscales y las comisiones, dijo Mansat Jaffré. El juicio llamó la atención entre la gran diáspora africana de Francia y entre los presentes en el tribunal se encontraban varios manifestantes gaboneses que exigían que la máscara fuera devuelta a su país. Algunos también estaban presentes en la casa de subastas cuando se vendió la máscara, allá por marzo de 2022, según Solange Bizeau, presidenta del Collectif Gabon Occitanie, organización detrás de las protestas. Le dijo a CNN que estaba “sorprendida” al ver el poco respeto por su cultura en el tribunal.

"Los dos abogados dijeron al tribunal que nosotros, el pueblo gabonés y el Estado gabonés, no tenemos ningún derecho legítimo sobre (la máscara)", dijo Bizou. "Me sorprendió ver que ellos (los que participaron en el ensayo) no estaban interesados ​​en la máscara, no les importaba lo que significaba para nosotros, lo único que querían era dinero".

Hoy en día, solo quedan una docena de máscaras Ngil en el mundo, según documentos judiciales. Muchas, según Betoe Bi Evie, están en manos de coleccionistas privados. Hasta ahora, la identidad del comprador de la máscara sigue siendo desconocida para todos, excepto para el comerciante y la casa de subastas, ninguno de los cuales la ha revelado, dijo Mansat Jaffré a CNN.

Pide restitución

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió repetidamente la restitución de artefactos coloniales de colecciones francesas a sus propietarios originales. Después de su elección en 2017, expresó su deseo de que “dentro de cinco años se establezcan las condiciones para las restituciones temporales o permanentes del patrimonio africano a África”.

Según un informe presentado a Macron en 2018, hay al menos 80.000 objetos del África subsahariana en colecciones públicas francesas. Hasta ahora, sólo unos pocos fueron devueltos a sus países de origen. Algunos artefactos han sido devueltos indefinidamente , como los 26 objetos reales saqueados que componen el Tesoro de Behanzin, restituido a Benín en 2020.

Otros fueron devueltos a sus lugares de nacimiento gracias a préstamos a largo plazo , como una espada y una vaina del líder de África Occidental Omar Tall, actualmente expuestas en el Museo de las Civilizaciones Negras de Senegal. Además de Benin y Senegal, otros cinco países africanos (Chad, Madagascar, Costa de Marfil, Etiopía y Malí) han presentado solicitudes oficiales de restitución al gobierno francés. Sin embargo, como la máscara de Ngil en el centro del proceso en curso no se encontraba en una colección pública, Gabón no puede exigir su restitución a Francia.