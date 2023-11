Amor, anhelo y una madre celosa: los secretos de cartas de hace 265 años abiertas por primera vez

Las cartas todavía estaban atadas con cinta y selladas con cera roja. (The National Archives/Renaud Morieux)

(CNN) -- Durante 265 años, más de 100 cartas escritas por familiares a los hombres que servían a bordo del buque de guerra francés Galatée languidecieron en montones, todavía selladas con cera roja porque nunca llegaron a sus destinatarios.

Cuando el barco fue capturado por los británicos en 1758 mientras navegaba de Burdeos a Quebec durante la Guerra de los Siete Años, la tripulación fue encarcelada y las cartas, que por poco llegaron al barco, fueron confiscadas y entregadas al Almirantazgo de la Marina Real Británica en Londres.

Ahora, las cartas se han abierto y leído por primera vez, y su contenido proporciona un contexto histórico intrigantemente poco común sobre una muestra representativa de la sociedad de la época, dijo el autor principal del estudio, Renaud Morieux, profesor de historia europea y miembro del Pembroke College de Cambridge en el Reino Unido. El estudio fue publicado este lunes en la revista francesa Annales, Histoire, Sciences Sociales.

"Estas cartas tratan sobre experiencias humanas universales, no son exclusivas de Francia o del siglo XVIII", dijo Morieux en un comunicado. “Revelan cómo todos afrontamos los principales desafíos de la vida. Cuando estamos separados de nuestros seres queridos por acontecimientos que escapan a nuestro control, como la pandemia o las guerras, tenemos que descubrir cómo mantenernos en contacto, cómo tranquilizar, cuidar a las personas y mantener viva la pasión. Hoy tenemos Zoom y WhatsApp. En el siglo XVIII, la gente solo tenía cartas, pero lo que escribían me resulta muy familiar”.

Algunas de las correspondencias son de esposas de marineros que envían cartas de amor a sus maridos, deseando poder reunirse o esperando saber si sus seres queridos están a salvo.

Alrededor del 59% de las cartas fueron firmadas por mujeres, lo que ofrece información sobre la alfabetización en todas las clases y cómo era la vida de quienes tomaban decisiones clave en casa mientras sus maridos navegaban por los mares.

“Podría pasar la noche escribiéndote… Soy por siempre tu fiel esposa”, escribió Marie Dubosc. "Buenas noches mi querido amigo. Es media noche. Creo que es hora de descansar”.

La carta estaba dirigida a Louis Chambrelan, su marido y primer teniente del barco. Nunca recibió la carta y nunca volvió a ver a su esposa. Dubosc murió en 1759, probablemente antes de que fuera liberado tras ser capturado. Chambrelan regresó a Francia y se volvió a casar en 1761.

"Estas cartas destruyen la anticuada noción de que la guerra tiene que ver únicamente con los hombres", dijo Morieux en un correo electrónico a CNN. "Mientras sus hombres estaban ausentes, las mujeres dirigían la economía del hogar y tomaban decisiones económicas y políticas cruciales".

Leer palabras del pasado

Morieux encontró la caja de cartas en los Archivos Nacionales del Reino Unido mientras realizaba una investigación para su libro "La sociedad de prisioneros: guerra anglo-francesa y encarcelamiento en el siglo XVIII".

En el interior, las cartas estaban atadas con una cinta. Al ver que las cartas pequeñas todavía estaban selladas, preguntó si se podía abrir la correspondencia y le concedieron permiso. Abrir las cartas fue “como encontrar el cofre de un tesoro”, dijo.

“Estaban casi esperando que los abriera. Ser el primer lector de cartas que no estaban dirigidas a mí es una experiencia única”, dijo Morieux.

La administración postal francesa originalmente intentó entregar las cartas al barco, enviándolas a varios puertos antes de enterarse de que el barco había sido capturado y vendido. Si bien los franceses tenían barcos impresionantes, carecían de marineros experimentados, por lo que los británicos capturaron tantos como pudieron, dijo Morieux. Las fuerzas británicas capturaron y encarcelaron a 64.373 marineros franceses durante el transcurso de la Guerra de los Siete Años.

Algunos prisioneros de guerra murieron por desnutrición o enfermedades, pero muchos fueron liberados más tarde. Sin embargo, sus familias se enfrentaron a una agonizante batalla cuesta arriba al tratar de ponerse en contacto con los hombres y conocer su destino. Antes de ser capturado, el Galatée se encontraba en Brest, Francia, afectada por una epidemia de tifus.

Al comprender que podría resultar difícil comunicarse con sus seres queridos, los familiares pueden enviar varias copias de una carta a diferentes puertos o pedir a las familias de otros miembros de la tripulación que incluyan una mención en una de sus cartas.

"Nos dan una idea de la resiliencia de las sociedades en tiempos de angustia y desafíos", dijo Morieux. “Las cartas también nos hablan de la creatividad de las personas para superar los desafíos de la distancia y la ausencia: tenían que depender de otros, como familiares, amigos y vecinos, para enviar y recibir información”.

Morieux cree que los funcionarios británicos abrieron y leyeron el contenido de dos de las cartas para ver si contenían alguna información útil. Pero cuando se descubrió que las misivas sólo contenían “materiales familiares”, el lote fue almacenado.

Decodificando las cartas

Morieux pasó meses leyendo las cartas, que contienen una serie de errores ortográficos, una letra apretada que cubre cada centímetro de papel y poca puntuación. También identificó a cada miembro de la tripulación de 181 hombres del barco y determinó que las cartas estaban dirigidas a aproximadamente una cuarta parte de ellos.

Morieux quedó particularmente cautivado por una saga detallada en varias cartas: descubrió misivas de una madre ansiosa por escuchar directamente de su hijo y otras de su prometida, que estaba atrapada en el medio de una dinámica familiar milenaria.

La madre había utilizado un escribano para enviar cartas a su hijo, el joven marinero Nicolas Quesnel, quejándose de que él escribía más a su prometida que a ella.

“El primer día del año (es decir, el 1 de enero) le has escrito a tu prometida (…). Pienso más en ti que tú en mí. (…) En cualquier caso les deseo un feliz año nuevo lleno de bendiciones del Señor. Creo que estoy por la tumba, llevo tres semanas enferma. Felicita a Varin (un compañero de barco), sólo su esposa me da la noticia”, incluye en su carta su madre Marguerite, de 61 años.

La prometida de Quesnel, Marianne, defendió el caso de su futura suegra en una carta separada para evitar incomodidades porque Marguerite parecía culpar a Marianne por el trato silencioso de su hijo.

“La nube negra se ha ido, una carta que tu madre recibió de ti ilumina la atmósfera”, escribió Marianne.

Pero Marguerite regresó con otras quejas. “En tus cartas nunca mencionas a tu padre. Esto me duele mucho. La próxima vez que me escribas, no olvides a tu padre”, decía la carta de su madre. Marguerite se refirió a su padrastro, con quien se casó después de la muerte del padre de Quesnel.

“Aquí hay un hijo al que claramente no le agrada ni reconoce a este hombre como su padre”, dijo Morieux. “Pero en ese momento, si tu madre se volvía a casar, su nuevo marido automáticamente se convertía en tu padre. Sin decirlo explícitamente, Marguerite le recuerda a su hijo que respete esto al compartir noticias sobre “tu padre”. Estas son tensiones familiares complejas pero muy familiares”.

Nuevos conocimientos sobre la alfabetización

Varias cartas incluían información para transmitir que fueron escritas por escribanos, o aquellos que leían y escribían en nombre de otra persona. Los escribanos podrían incluso incluir un mensaje, como “el escribano te saluda”, en medio de una carta.

“No era necesario saber escribir o leer para participar en la cultura epistolar”, dijo Morieux. “Las cartas nos hablan de una época extraña en la que las nociones de lo privado y lo público no estaban totalmente separadas, como lo están hoy: se podía hablar de amor, incluso expresar el deseo físico por el marido... en una carta dictada a otra persona, o eso sería leído por otros”.

Un ejemplo fue una carta de Anne Le Cerf a su marido, un oficial del barco. "No puedo esperar para poseerte", escribió, lo que podría significar "abrazar" o "hacer el amor".

Morieux está interesado en descubrir más información sobre la tripulación y lo que les sucedió, y ver si puede encontrar las cartas que escribieron mientras estaban encarcelados. El contenido de las cartas escritas a la tripulación del Galatée le ha fascinado y quiere seguir tirando de ese hilo.

"Es bastante raro que los historiadores encuentren documentos escritos en primera persona por personas por debajo de cierta clase social, al menos antes del siglo XX, cuando cada vez más personas sabían leer y escribir", dijo. “Tener acceso a los escritos de las mujeres, especialmente de las esposas de marineros, es excepcional. Esto nos permite vislumbrar sus emociones, miedo, ansiedad, ira, celos, así como su fe o el papel clave que desempeñaron en el manejo del hogar mientras su marido, hijo o hermano estaba ausente”.