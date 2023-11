Estados Unidos advierte a Israel contra la reocupación de Gaza mientras Netanyahu da pistas sobre cómo sería el enclave tras la guerra

Médico que salió de Gaza habla del terror de su experiencia en medio del conflicto 2:47

Washington (CNN)-- La Casa Blanca mantuvo este martes que no cree que las fuerzas israelíes deban reocupar Gaza, luego los comentarios del primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de que Israel tendrá la "responsabilidad general de la seguridad" en Gaza por un "período indefinido" una vez que termine la guerra.



"El presidente sigue considerando que una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas israelíes no es buena. No es bueno para Israel, no es bueno para el pueblo israelí", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en "CNN This Morning".

"Una de las conversaciones que el secretario (Antony) Blinken ha mantenido en la región es cómo sería Gaza luego de conflicto. ¿Cómo luce la gobernanza en Gaza? Porque, sea lo que sea, no puede ser lo que era el 6 de octubre. No puede ser Hamas", añadió.

La reciente advertencia de la Casa Blanca ocurre después de que Netanyahu declarara este lunes a ABC News que Gaza debe ser gobernada por "quienes no quieran seguir el camino de Hamas" antes de añadir: "Creo que Israel tendrá, durante un periodo indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos".

Esta es una de las primeras pistas que Netanyahu ha dado sobre su visión de Gaza posterior a la guerra, la cual se distanciaría de la perspectiva de Estados Unidos, incluidas las propias declaraciones del presidente Joe Biden sobre cómo sería el futuro del enclave.

En una entrevista el mes pasado con el programa "60 Minutes" de CBS, Biden afirmó que sería un "gran error" que Israel ocupara Gaza. En aquel momento, Michael Herzog, embajador israelí en Estados Unidos, declaró a Jake Tapper, de CNN, que Israel no tiene intención de ocupar Gaza una vez finalizado el conflicto.

Durante las últimas semanas han surgido otras fuertes diferencias entre Estados Unidos e Israel a medida que la guerra contnúa. La semana pasada, Blinken presionó a los israelíes para que hicieran una "pausa humanitaria" que permitiera la salida de rehenes y civiles de Gaza y la entrada de ayuda para los palestinos, pero fue reprendido por Netanyahu.

Y a pesar de la contundente misiva pública de Blinken de que "los civiles no deben sufrir las consecuencias de la inhumanidad (de Hamas) y su brutalidad", las fuerzas israelíes siguieron atacando lugares donde hay civiles tras la visita del alto diplomático estadounidense. Las fuerzas afirmaron que los sitios estaban siendo utilizados por Hamas.

Funcionarios del gobierno israelí aún no han dado detalles sobre cómo se gobernaría Gaza en caso de conseguir eliminar a Hamas.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró este martes que Israel "conservará total libertad de acción para responder ante cualquier situación en Gaza" una vez finalizada la guerra. Gallant dijo que "al final de esta 'campaña', Hamas, como organización militar u órgano de gobierno en Gaza, dejará de existir". Los comentarios de Gallant se publicaron en el sitio web de noticias Ynet.

"No habrá ninguna amenaza para la seguridad de Israel desde Gaza, e Israel conservará total libertad de acción, para responder ante cualquier situación en Gaza que represente cualquier tipo de amenaza", se oye decir a Gallant en la grabación de Ynet de una reunión de la comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de Israel.

Estados Unidos y sus aliados occidentales llevan semanas diciendo a sus homólogos israelíes que deben tener objetivos claros a la hora de degradar a Hamas y deben tratar de evitar una ocupación a largo plazo de Gaza.

Funcionarios estadounidenses habían señalado anteriormente a CNN que no tenían una idea clara de las intenciones de Israel en Gaza y creen que será difícil erradicar por completo a Hamas.

A pesar de las aparentes diferencias entre su administración y el gobierno israelí, Biden reiteró su apoyo a Israel durante una llamada con Netanyahu este lunes, dijo Kirby.

"Una de las cosas que el presidente dejó claras al primer ministro es que vamos a seguir apoyando a Israel. Vamos a seguir asegurándonos de que cuentan con la ayuda en materia de seguridad que necesitan, las herramientas, las armas y las capacidades para perseguir a Hamas. Esto no ha cambiado desde el 7 de octubre y no va a cambiar en el futuro", afirmó Kirby.

Jennifer Hansler, Hagi Cohen-Boland, Stephanie Halasz, Natasha Bertrand, Katie Bo Lillis, Oren Liebermann, Kareem El Damanhoury y Mitchell McCluskey, todos de CNN, contribuyeron con este informe.