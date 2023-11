El mundo se está volviendo contra la guerra de Israel en Gaza y muchos israelíes no entienden por qué

Netanyahu dice que Israel asumirá la seguridad en Gaza de manera indefinida 0:53

(CNN) -- Yoav Peled dice que empezó a preguntarse si el mundo se ha vuelto loco.

Sentado frente al Kirya, el equivalente israelí del Pentágono, en Tel Aviv, Peled cortaba trozos de cinta amarilla de una gran rueda, el jueves pasado, y entregándolos a los extraños que pasaban por allí. Las bandas simbolizan la solidaridad con los aproximadamente 240 rehenes retenidos por Hamas en Gaza.

Es esta solidaridad –y específicamente si todavía se extiende más allá de las fronteras de Israel– lo que Peled se cuestionó.

“Solía considerarme parte de los liberales extremos, como quiera que se llamen. Pero cuando veo manifestaciones con gritos de apoyo a Hamas y cosas así, dudo que el mundo entienda la complejidad... y cuando no pueden entender la complejidad, ven esto como algo unilateral y su sentido de la justicia es muy simple. Pero no es simple”, dijo a CNN. “Creo que los Gobiernos entienden esto, pero la gente… no lo sé”.

Mientras los líderes mundiales continúan ejerciendo presión sobre Israel por el creciente número de muertes civiles a raíz de su bombardeo en Gaza y enormes multitudes se reúnen para protestas propalestinas en ciudades como Londres, Washington, Berlín, París, Ammán y El Cairo –casi todas en apoyo de civiles en Gaza, en lugar de Hamas– muchos israelíes se sienten frustrados por lo que consideran un trato desigual.

Es un sentimiento que trasciende las profundas divisiones dentro de la sociedad israelí: el mundo no nos comprende.

“El mundo nos ama como víctimas. Lamento decirlo, pero sí, aman a Israel, simpatizan con los judíos cuando somos víctimas, cuando nos matan. ¿Pero cuando hacemos cosas para protegernos? No”, comentó Sigal Itzahak a CNN.

Itzahak, profesora de una escuela religiosa femenina, llevó a algunas de sus alumnas a la pequeña plaza en las afueras de Kirya, donde Peled repartía las cintas. El lugar se ha convertido en un lugar de reunión para las familias de las víctimas, sus partidarios y simpatizantes después de los ataques terroristas del 7 de octubre.

En las paredes del complejo gubernamental se exhiben carteles de personas desaparecidas y fotografías de las víctimas, una fila aparentemente interminable de rostros sonrientes de hombres, mujeres, niños, bebés, soldados y, en ocasiones, familias enteras.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que más de 1.400 personas fueron asesinadas en los ataques. Unas 240 personas fueron secuestradas y se cree que están retenidas por Hamas y otros en Gaza. Cuatro mujeres (dos estadounidenses y dos israelíes) han sido liberadas, mientras que las FDI han rescatado a una soldado.

“Creo que cualquier país del mundo que se encontrara en nuestra situación probablemente haría mucho mucho más y nadie diría nada. Son solo los judíos. Porque los judíos no tienen derecho a vivir en paz en un país. Eso es lo que queremos. Y lo siento, pero nadie lo entiende”, dijo Itzahak.

La ira contra Netanyahu

Hay mucho amor fuera del complejo Kirya. Algunas personas vienen aquí para orar, abrazarse y pasar tiempo juntos. El grupo de estudiantes traído por Itzahak llegó con docenas de hogazas recién horneadas, un gesto poderoso y profundamente significativo en el judaísmo.

Pero también hay mucha ira y frustración. La mayor parte está dirigida directamente al asediado primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Benny Zweig, profesor jubilado de Sociología y Ciencias Políticas, dijo a CNN que ha estado viniendo a la plaza para protestar contra Netanyahu desde el primer día de la guerra.

“Dos turnos al día. De 10 a 13 horas. y a partir de las 17 horas a las 8 p.m.”, dijo, sosteniendo un cartel que "mostraba" a Netanyahu y otros miembros de su Gobierno tras las rejas.

Como muchos en Israel, Zweig atribuye parte de la culpa del brutal ataque de Hamas del 7 de octubre a Netanyahu. “Deberíamos haber derribado a Hamas hace mucho tiempo, pero en lugar de eso Netanyahu comenzó a permitir la entrada de dinero qatarí”, dijo en referencia a la decisión de Netanyahu de permitir que Qatar transfiriera millones de dólares a la Gaza gobernada por Hamas, en 2018.

“No vas a cambiar la agenda de una organización terrorista con dinero. Ahora, el precio de eliminarlos será mucho mayor”, afirmó Zweig.

Ha pasado un mes desde el ataque y Ruby Chen todavía no tiene noticias sobre Itay, su hijo. Itay, el segundo de tres hijos, un ex boy scout y un buen jugador de baloncesto, fue secuestrado el 7 de octubre.

Como muchas de las familias con seres queridos retenidos en Gaza, Chen presiona para que el Gobierno israelí haga todo lo posible para traer a los rehenes a casa. “No debería ser el segundo cobjetivo de la guerra. El primer, segundo y tercer objetivo debe ser traer de vuelta a los rehenes”, dijo a CNN.

El sábado por la noche, Chen y cientos de otros familiares de los rehenes se reunieron en las afueras de Kirya para exigir “mayores acciones por parte del Gobierno”.

Instalaron tiendas de campaña en la plaza y prometieron quedarse hasta que sus hijos, hermanos, padres, abuelos y otros seres queridos fueran liberados.

Los organizadores del evento dijeron que no se trataba de “una protesta antigubernamental”, pero su frustración era clara.

En los primeros días posteriores al ataque terrorista de Hamas, muchas de las familias de los rehenes se mostraron reacias a criticar al Gobierno de Netanyahu. Eso ahora ha cambiado.

La semana pasada, una declaración enérgica emitida por el Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes, hablaba de la “enorme ira” de que el Gobierno no les hablara sobre la operación en Gaza.

Una tensa reunión entre Netanyahu y algunas de las familias dio lugar a nuevos intercambios acalorados, incluida una demanda de que el Gobierno debería considerar un "acuerdo de todos por todos" propuesto por Hamas en una declaración que el grupo terrorista emitió la semana pasada.

Un acuerdo de este tipo implicaría el intercambio de rehenes por palestinos actualmente detenidos en prisiones israelíes: unas 6.630 personas, según estimaciones de la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Sería muy controvertido porque muchos de los prisioneros han sido condenados o detenidos por cargos o sospechas relacionadas con actos de terrorismo.

Las FDI desestimaron la oferta de Hamas como una herramienta de “terror psicológico destinada a manipular a los civiles israelíes”.

En octubre de 2011, Israel acordó intercambiar a Gilad Shalit, un soldado de las FDI secuestrado por Hamas en 2006, por más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos terroristas convictos que continuaron perpetrando nuevos ataques. Yahya Sinwar, que dirige Hamas en Gaza y fue identificado por las FDI como uno de los autores intelectuales de los ataques del 7 de octubre, fue uno de los liberados en el acuerdo.

Chen dijo que todavía cree que el Gobierno debería hacer todo lo posible para asegurar la liberación de los rehenes. “No estoy en condiciones de entender la dinámica. Al final del día, miramos los resultados finales... Todavía no sé si mi hijo está vivo o muerto. Esa es la conclusión”, añadió.

Las familias han dicho que no se debería acordar ningún alto el fuego hasta que todos los rehenes sean liberados.

Y el país está detrás de ellos. La ira por la respuesta del Gobierno a la crisis aumenta incluso entre algunas de las personas que anteriormente apoyaron a Netanyahu y su Gobierno.

“Voté por otra persona, pero creo que ha hecho cosas maravillosas por Israel, fue un soldado, fue un soldado valiente, pero ha sido primer ministro durante 15 años, así que él tiene la culpa. Y tiene que irse. Creo que todo el mundo lo sabe y él también”, afirmó Itzahak.

El apoyo a Netanyahu y su Gobierno se ha derrumbado, y la última encuesta realizada por la Universidad de Tel Aviv para los medios israelíes muestra que la gran mayoría de los israelíes quieren que Netanyahu renuncie.

Pero si bien los índices de aprobación del Gobierno caen en picada, la decisión de lanzar una guerra contra Hamas cuenta con el firme respaldo de la mayoría de los judíos israelíes, a pesar de las fuertes críticas internacionales.

Y aunque la mayoría de los ciudadanos árabes y palestinos de Israel, y una minoría de judíos, no aprueban la guerra, una amplia represión contra la libertad de expresión significa que cualquier forma de disidencia contra la guerra es riesgosa.

Decenas de residentes palestinos y ciudadanos de Israel han sido arrestados en Israel por expresar solidaridad con Gaza y su población civil. La Policía de Israel dijo que, hasta el 25 de octubre, había arrestado a 110 personas desde el inicio de la guerra por presunta incitación a la violencia y el terrorismo, principalmente en las redes sociales. De estas detenciones, 17 dieron lugar a acusaciones.

Las muestras públicas de solidaridad con Gaza o las críticas a la respuesta militar de Israel son pocas y espaciadas. Se han prohibido las manifestaciones contra la guerra y más de 100 personas han sido arrestadas por publicar mensajes de solidaridad con Gaza en las redes sociales.

Una “línea muy fina” al criticar a Israel

"Tengo 22 años y he asistido a cuatro funerales en las últimas cuatro semanas, y a dos funerales más el año pasado, cuando dos de mis amigos murieron en ataques terroristas", dijo Yonatan Rapaport a CNN en la Plaza Zion, en el centro de la ciudad de Jerusalén, el jueves.

Rapaport, un músico que recientemente terminó su servicio militar obligatorio en la Armada israelí, incluidas temporadas patrullando alrededor de Gaza, dijo que él también se estaba frustrando con la reacción del mundo ante los acontecimientos en Gaza.

“Cuando la gente pregunta, '¿por qué están tomando Gaza?', lo que no entiendo es: ¿no tenemos derecho a proteger a nuestros civiles y soldados? ¿Qué es una respuesta proporcionada? Intentamos no matar civiles”, dijo.

"Este conflicto [entre Israel y los palestinos] no es blanco o negro, pero esta guerra [con Hamas] sí lo es", añadió. “Hay críticas muy válidas al Gobierno israelí y a Israel, pero en muchas de estas conversaciones han cruzado una línea muy fina entre criticar a Israel y odiar a los judíos. Se puede criticar a Israel por ocupar la Ribera Occidental o Gaza, pero no se puede decir 'oh, por eso está bien matar a 1.400 civiles'”.

Rapaport asegura que criticó al Gobierno de Netanyahu antes de la guerra, oponiéndose a sus planes de reformar el sistema judicial, una falla importante que ha dividido al país.

“Después de la guerra, creo que todo el Gobierno debería irse. Pero ahora… estamos en guerra. No confío en Netanyahu como persona, pero tengo que confiar en él como líder”, dijo.

Más tarde esa noche, Rapaport se unió a un gran círculo de músicos, en su mayoría jóvenes, sentados en Zion Square. Tocaban guitarras y cantaban éxitos clásicos israelíes.

Las canciones iban desde tristes hasta esperanzadoras. Entre ellos, “Lu Yehi”, una canción inspirada en la canción “Let It Be”, de los Beatles. La balada fue escrita por Naomi Shemer en 1973, durante los primeros días de la guerra de Yom Kippur, y desde entonces se ha convertido en sinónimo de esa guerra y de esperanza por la victoria de Israel.

El jueves por la noche, la letra de la canción resonó en la Zion Square, casi exactamente 50 años después de su debut y con Israel una vez más en guerra.