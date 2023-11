Joseph David Emerson (a la izquierda), de 44 años, fue procesado en el Tribunal de Circuito del condado de Multnomah el 24 de octubre de 2023, en Portland, Oregon. (Crédito: Dave Killen/The Oregonian/AP/FILE)

(CNN) -- Un piloto de Alaska Airlines acusado de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo declaró a The New York Times que estaba afectado por unas setas psicodélicas que había tomado dos días antes de viajar.

Joseph Emerson, de 44 años, declaró al Times en un artículo publicado el viernes que tomó las setas durante una escapada de fin de semana a Washington para conmemorar la muerte de su mejor amigo. Pensó que estaba soñando mientras regresaba a California en el asiento de la cabina de un vuelo de Horizon Air el 22 de octubre.

Según una declaración jurada presentada por los fiscales, Emerson dijo a los investigadores que "había consumido 'setas mágicas' aproximadamente 48 horas antes" del incidente.

"Pensé que pararía los dos motores, el avión empezaría a dirigirse hacia un accidente y yo me despertaría", declaró Emerson al Times desde una sala de visitas de la cárcel del condado de Portland, Oregon, donde está acusado de 83 cargos de intento de homicidio.

El piloto dijo que nunca antes había tomado setas y que las ingirió ante la insistencia de una persona que estaba en esa escapada.

Emerson dijo que lidiaba con una depresión persistente desde la muerte de su amigo en 2018. A la hora de acostarse esa noche dijo que comenzó a sentirse inquieto, como si sus amigos pudieran hacerle daño. "Sentí miedo de ellos", dijo. "Empecé a tener la sensación de que esto no era real", dijo Emerson a The New York Times.

Emerson dijo que empezó a preocuparse por la seguridad de su mujer y sus hijos, así como por la relación distanciada con su hermano. "Pensé en un montón de cosas traumáticas en ese momento en el que me preguntaba: '¿Estoy muerto? ¿Es esto el infierno?", contó. "Estoy reviviendo ese trauma".

El profesor de Johns Hopkins Matt Johnson, que estudia los psicodélicos, entre otras drogas, dijo a CNN el mes pasado que es poco probable que la psilocibina hubiera permanecido en el sistema del piloto 48 horas después de tomar la droga a veces conocida como "hongos mágicos".

Los efectos persistentes de la psilocibina, la privación del sueño y la depresión existente podrían haber creado "una tormenta perfecta", dijo Johnson, en la que Emerson estaba experimentando cambios de comportamiento o desrealización, que es una sensación de estar separado del entorno que se ha descrito como un estado similar a una película o un sueño.

El día del vuelo, que partió de Everett (Washington), su estado de ensoñación persistió a bordo del avión, según declaró Emerson al Times. Envió un mensaje de texto a un amigo que le dejó en el aeropuerto diciendo que estaba "teniendo un ataque de pánico".

"Envíame amor (...) necesito estar en casa", dijo Emerson que respondió. Su amigo añadió: "haz tus ejercicios de respiración".

Fue entonces cuando se quitó los auriculares de la cabina y gritó a los pilotos pidiendo ayuda. Cuando no ocurrió nada, Emerson dijo que tiró de las palancas de apagado, convencido de que se lo estaba imaginando todo.

Mientras estaba esposado por una azafata en la parte trasera del avión, Emerson dijo que envió varios mensajes de texto, entre ellos uno a su mujer: "He cometido un gran error".

Emerson declaró a The New York Times que su confusión continuó mientras se encontraba en una sala de detención del aeropuerto de Portland, donde se desnudó, se orinó encima e intentó saltar por una ventana en un intento de despertarse.

Emerson declaró al medio que quiere ser transparente y que nunca tuvo intención de hacer daño a nadie. Admitió haber luchado en silencio contra una depresión persistente, temiendo que le impidieran volar.

"No sé si volveré a pilotar un avión", dijo Emerson. "Realmente no lo sé. Hubo un momento en que me di cuenta de ello. Y tuve que lamentarlo".

La comparecencia de Emerson está prevista para el 30 de noviembre.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Emerson para solicitarle comentarios.

Pete Muntean, Cheri Mossburg, Josh Campbell y Lauren Mascarenhas, Elizabeth Wolfe, Dakin Andone, Taylor Romine, Holmes Lybrand, Sarah Moon, Jeffrey Kopp y Veronica Miracle contribuyeron a este informe.