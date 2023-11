Pintura de Friedrich Wilhelm Keyl de 1861 del perro Looty, encargada por su dueña, la reina Victoria.

(CNN) -- En una pintura de 1861 encargada por la reina Victoria, monarca británica, un pequinés marrón y blanco se sienta recatadamente sobre un cojín frente a un jarrón japonés, mirando a lo lejos. Admirada por su adorable hocico aplastado y sus rasgos leoninos, fue una nueva incorporación al séquito canino de la reina: una raza de perro de compañía, nunca antes vista en Gran Bretaña, que rápidamente se convirtió en uno de los artículos de lujo más buscados entre las clases altas.

Pero su comportamiento amable desmentía un oscuro pasado.

Un año antes de que el artista alemán Frederick William Keyl completara la pintura, las fuerzas anglo-francesas habían irrumpido en el Antiguo Palacio de Verano de Beijing, arrasando el “Jardín del Brillo Perfecto” de 860 acres hasta convertirlo en escombros. Cuenta la leyenda que cuando el emperador Xianfeng y su corte huyeron de los invasores, una tía anciana decidió quedarse y se suicidó en sus habitaciones rodeada de una fiel camada de cachorros pequineses. Los perros fueron recogidos por soldados y llevados a Occidente, junto con miles de otros tesoros saqueados.

Esta historia de origen puede ser, al menos en parte, apócrifa. Pero el pequinés de la pintura fue sin duda traído a Gran Bretaña por el capitán John Dunne del 99.º Regimiento, que participó en el saqueo del palacio con órdenes de vengar el asesinato de varios enviados británicos por parte del entonces gobierno de la dinastía Qing en China.

"La gente dice que es la pequeña belleza más perfecta que jamás hayan visto", escribió sobre el perro en su diario. Dunne se lo regaló a la reina y el animal recibió un nuevo nombre: Looty.

publicidad

La llegada de Looty, junto con la de otros pequinés llevados posteriormente a las costas británicas o criados en ellas, provocó un frenesí entre las mujeres de la alta sociedad que continuó mucho después de la muerte de Victoria. Entre 1914 y 1962, el pequinés fue la raza de perro más popular en Gran Bretaña, con 5.809 perros registrados por el Kennel Club del país en el apogeo de la moda en 1950.

En la era eduardiana de principios del siglo XX, se dice que un señor gastó “hasta 3.000 libras esterlinas” (más de 300.000 libras esterlinas o US$ 365.000 dólares, en dinero actual) en “unos cuantos” perros, según el libro de 1954 “Pekingese Scrapbook .” Entre los británicos, los perros eran codiciados como recuerdos de la “Vieja China”, una visión romántica y mística de una nación imperial entonces en decadencia que, debilitada por las Guerras del Opio, colapsó en 1911 y fue reemplazada por una república china.

Como tal, el estatus de “robado” de un pequinés era parte de su prestigio. En un artículo de 2006 del Journal of British Studies, Sarah Cheang, historiadora del Royal College of Art del Reino Unido, dijo que se anunciaba que los perros habían sido “sacados de contrabando” de China y se los asociaba con historias sensacionales de robo por parte de sirvientes de palacio. Los aficionados también les dieron lo que Cheang describió como rasgos estereotípicamente "orientales", por ejemplo, afirmando que no les gustaban las tormentas debido al trauma de los tifones tropicales, o sugiriendo que los "pekes" leonados, como a menudo se llama a la raza, se negaban a aparearse con perros de otros colores por ser “consciente de que el amarillo era el color sagrado del emperador chino”.

Mientras tanto, un artículo de un periódico de 1912 sugería que Looty había sido una criatura “solitaria” en el Palacio de Buckingham, condenada al ostracismo por los otros perros de la reina que se oponían a sus “hábitos y apariencia orientales”. En otro relato cuestionable, la autora Annie Coath Dixey afirmó que los cachorros imperiales eran “amamantados por las camareras de la corte en lugar de sus propias crías superfluas que fueron ahogadas”.

De acuerdo con Cheang, la propiedad pequinesa se convirtió en una expresión de “nostalgia colonial” a través de la cual las mujeres podían “constituirse a sí mismas y a los perros pequineses en herederos legítimos de la riqueza colonial”, escribió, y agregó: “Al igual que las reliquias imperiales vivientes, daban un estatus de 'alta cuna'".

Los propietarios fundaron clubes de cría y organizaron eventos exclusivos, como una fiesta pequinesa en el jardín de la casa de una mujer adinerada en Londres en 1901. Entre los invitados a la fiesta se encontraban el embajador chino y pequineses de toda Gran Bretaña que se sentaban atados en el césped mientras sus dueños socializaban tomando el té.

'Fantasía y nostalgia'

El aumento de la popularidad de la raza fue parte de una apropiación más amplia de las artes y productos chinos (y otros asiáticos), o "Chinoiserie". Al igual que en la pintura de Looty de la reina Victoria, los artistas frecuentemente representaban a los perros junto a objetos del este de Asia o vistiendo túnicas de estilo imperial para recrear la China imperial, dijo Cheang a CNN en una entrevista telefónica.

“Era una combinación de fantasía y nostalgia china”, añadió, explicando que las asociaciones reales del pequinés se vieron fortalecidas por el hecho de que figuras imperiales como la emperatriz viuda Cixi, que gobernó durante casi 50 años y era comparado a menudo con la reina Victoria, también había sido dueña de esta raza de perros.

Cixi, una concubina del emperador Xianfeng que dio a luz a su único hijo antes de convertirse en líder de facto tras su muerte (menos de un año después de que el Antiguo Palacio de Verano fuera saqueado), es quizás la propietaria pequinés más influyente de China. Según un libro publicado por el Museo del Palacio de Beijing, la emperatriz tenía más de 1.000 perros, muchos de los cuales eran pequinés, en perreras imperiales en la Ciudad Prohibida. Estos pequineses, a los que se les permitía vagar libremente por los jardines del palacio, eran atendidos por cuatro eunucos designados que serían severamente castigados si les sucedía algún percance, añadió la publicación del museo.

La favorita de Cixi, Hai Lung (o “nutria marina”), la seguía a dondequiera que fuera y era considerada “siguiente en importancia después de la propia emperatriz”, dijo la dama de honor de las emperatrices, la princesa Der Ling, según el autor Rumer Godden en el libro de 19879 "The Butterfly Lions", sobre la historia de la raza.

“Su Majestad adoraba al pequeño bruto. Tenía un eunuco especial que lo atendía y dormía en una canasta grande, lo suficientemente grande para un bebé”, se cita a la princesa Der Ling, agregando que el perro comía comidas especiales de hígado picado, arroz y salsa que eran inspeccionadas personalmente por Cixí. “¡Si alguna vez le hubiera pasado algo a ese perro, habría alterado toda la rutina del tribunal!”

Cuando Cixi se vio obligada a huir de Beijing durante la rebelión antiimperialista de los Bóxers a principios del siglo XX, se llevó consigo un lote de perros pequineses en sillas de manos, según el Museo del Palacio, y supuestamente ordenó que el resto fuera ejecutado para que ninguno más fuera saqueado y terminara en manos de extranjeros.

Cambiando las percepciones

Si bien se desconocen los orígenes exactos de la raza, los registros sugieren que el pequinés (o perros parecidos a él) eran mascotas imperiales ya en la dinastía Tang, hace más de 1.100 años. Criados para que parecieran pequeños leones, un símbolo de fuerza y ​​protección en el budismo, a menudo eran propiedad de personas ricas. Incluso se sabía que la realeza china llevaba especímenes más pequeños en las mangas de sus túnicas.

Pero a finales del siglo XX, los pekes se habían vuelto menos populares en Gran Bretaña debido a los cambios en los gustos, según la directora de biblioteca y colecciones del Kennel Club, Ciara Farrell. "Eran considerados (símbolos de) lujo, pero también sofocantes y anticuados", dijo en una entrevista telefónica. “A partir de la década de 1970, más mujeres se incorporaron a la fuerza laboral. La gente buscaba mascotas que no requirieran tanto trabajo (de cuidado)”.

El declive acompañó a una creciente familiaridad con la China moderna, lo que significa que “cuando llegamos a la década de 1990, era difícil mantener una fantasía de China”, dijo Cheang, y agregó: “Todo el mundo es consciente de cómo es la China comunista. El perro ya no encaja”.

Looty murió en la primavera de 1872. A diferencia de muchos de los perros de la reina Victoria, fue enterrada en una tumba anónima en el Castillo de Windsor, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Sin embargo, su viaje y el lado más oscuro de lo que representa (el trauma del imperialismo británico y la apropiación cultural) siguen siendo relevantes hasta el día de hoy.

Este verano, la pintura de Looty de 1861 se exhibió en una exposición sobre la China del siglo XIX en el Museo Británico de Londres que puso en primer plano algunas de estas cuestiones. La exposición fue objeto de escrutinio por utilizar el trabajo de un traductor chino sin crédito y fue objeto de una campaña en los medios estatales chinos que exigían la repatriación de los artefactos chinos. Un blog de arte chino también criticó la inclusión en el museo de la pintura Looty como un intento de hacer que una sección de la exposición sobre la destrucción del Antiguo Palacio de Verano parezca "más linda".

Otros, sin embargo, han tratado de recuperar la narrativa de Looty. Su historia revivió en “Looty Goes to Heaven”, una novela especulativa de 2022 de Amy Ching-Yan Lam, mientras que un reciente proyecto de arte NFT, que crea versiones digitales de artículos de museo robados por colonizadores europeos, también lleva su nombre.

Puede que los pequines estén pasados ​​de moda, pero Looty sigue vivo.