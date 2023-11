Iman Vellani, Brie Larson y Teyonah Parris en "The Marvels". (Crédito: Marvel Entertainment)

(CNN) -- "The Marvels" terminó en el número 1 de la taquilla en su fin de semana de estreno, pero recaudó solo US$ 47 millones en ventas en Estados Unidos, según las estimaciones del estudio este domingo.

Según datos de Comscore, el más reciente proyecto de Marvel es también el de menor rendimiento del estudio. Quedó por debajo de "The Incredible Hulk", de 2008, la anterior película que ostentaba el récord, que se estrenó con algo más de US$ 55 millones.

Sin embargo, el Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) todavía estaba afianzándose a finales de esa década y, desde entonces, los proyectos de Marvel han amasado una sólida base de seguidores y han cosechado cifras históricas en taquilla. De hecho, "The Marvels" es apenas la tercera película de Marvel en hacer menos de US$ 60 millones durante su fin de semana de apertura, y la primera desde que "Ant-Man" se estrenó con US$ 57 millones en 2015.

"Marvel ha visto históricamente cómo la mayoría de sus películas se benefician de la buena voluntad y la naturaleza de anticipación rodante de capítulo a capítulo ayudan a reforzar los sucesivos rendimientos de taquilla", dijo el analista jefe de BoxOffice Pro, Shawn Robbins. "En un mundo posterior a la Saga del Infinito, sin embargo, sus propios estándares hacen que el público tenga expectativas cada vez más altas".

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, dijo que el rendimiento de la película puede servir como un momento de ajuste de cuentas y reflexión para el género de superhéroes.

publicidad

"Puede que sea el momento de hacer balance y aprender lecciones de otros géneros (como el terror) y de algunas de las notables películas de superhéroes que asumieron riesgos (Logan, Deadpool, incluso Joker) y que disfrutaron de éxito tanto de crítica como financiero", dijo Dergarabedian. "Puede que no se trate tanto de fatiga de superhéroes, sino más bien de una cuestión de público que busca una visión más singular de este género tan probado".

La película también trata de aprovechar los argumentos y personajes de la gran cantidad de series y miniseries de televisión de Marvel en Disney+, como "WandaVision" y "Ms. Marvel". El catálogo de programas, que Disney+ empezó a producir en 2020, "ha fracasado en el objetivo de expandir la marca", dijo Robbins.

Las mediocres cifras del fin de semana de estreno de "The Marvels" también son sintomáticas de los retos generales a los que se ha enfrentado el estudio en los últimos años, dicen los expertos. La saturación del MCU, combinada con "una recepción desigual de varias de las películas (de Marvel) más promocionadas de los últimos años... y una introducción atrofiada a la trama del multiverso", ha "(disminuido) el nivel de urgencia que el público sentía antes por la franquicia", añadió Robbins.

La propuesta de Marvel para noviembre del año pasado, "Black Panther: Wakanda Forever", que también era una secuela de una película de la era de la Saga del Infinito, logró casi cuatro veces más ingresos en el fin de semana de estreno que "The Marvels", con más de US$ 181,3 millones.

La segunda película más taquillera del fin de semana fue "Five Nights at Freddy's", con US$ 9 millones, que cerró su segunda semana con una recaudación acumulada estimada de unos US$ 127 millones. Sin embargo, la película, basada en un videojuego, también está disponible en internet para los suscriptores de Peacock, y el streaming puede desviar a algunos espectadores.

"El público actual, que dispone de innumerables opciones de entretenimiento en pantallas grandes y pequeñas, busca algo único, atrevido o simplemente tan bien escrito y entretenido que no puede resistirse a ir al cine", afirma Dergarabedian.