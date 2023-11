(Crédito: OHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images)

(CNN en Español) -- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, emitió un comunicado para informar que en algunas regiones del país se han presentado personas que dicen representar a su equipo de transición. Según el comunicado, esas personas dicen liderar procesos de elección de gobernadores departamentales y otros cargos para el Poder Ejecutivo.

El área de prensa del equipo de transición del binomio electo —conformado por Arévalo y la futura vicepresidenta, Karin Herrera— dijo a CNN que han detectado que esos eventos en los que se ofrecen puestos políticos han ocurrido cuando menos en tres departamentos: Petén, Zacapa y Chiquimula. El área de prensa no dio más detalles.

Arévalo advirtió que su equipo no está relacionado con ese grupo, denominado “Guardianes de la Democracia”.

Guardianes de la Democracia dijo a CNN que no se siente aludido porque "se trata de un foro ciudadano y no de una organización como se menciona en el comunicado". Añadió que realiza encuentros para promover la democracia y no prácticas como las denunciadas.

Arévalo rechazó toda actividad en la que se use su nombre o los logros de su partido, el Movimiento Semilla, sin autorización.

publicidad

Asimismo, indicó que él y la vicepresidenta electa se reservan el derecho de presentar acciones legales contra estas personas.

Arévalo, quien ganó las elecciones en agosto, debe asumir la presidencia el próximo 14 de enero.