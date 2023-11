Esposa de Bruce Willis cuenta cómo afronta su enfermedad 0:57

(CNN) -- Emma Heming Willis abrió su corazón y contó cómo es estar a cargo del cuidado de su esposo Bruce Willis.

En un ensayo que escribió para el Sunday Paper de Maria Shriver, Heming Willis escribe: "En las semanas previas a nuestro anuncio de que Bruce vivía con demencia frontotemporal (DFT) en febrero de 2023, tuve problemas para decidir si debía presentar este difícil capítulo de nuestra historia y cómo hacerlo".

"Sin embargo, después de que nuestra familia compartiera la noticia, sentí que podía respirar", continúa. "De repente, ya no estaba sola y pude buscar el apoyo que Bruce, mi familia y yo necesitábamos tan desesperadamente".

Según Johns Hopkins, "la demencia frontotemporal (DFT), causa común de demencia, incluye un grupo de trastornos que ocurren cuando se pierden las células nerviosas en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Esto hace que los lóbulos se encojan. La DFT puede afectar el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y el movimiento".

En su ensayo, Heming Willis reflexionó sobre algunas de las cosas que aprendió y experimentó desde el diagnóstico de su marido.

"Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo", escribe. "Cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay miles de historias no contadas ni escuchadas, y cada una de ellas merece compasión y preocupación. Al mismo tiempo, veo que lo que comparto es importante para otras personas que puedan estar pasando apuros y, en cierta medida, les hace sentirse vistos y comprendidos".

A pesar de todo, dice: "Hoy tengo muchas más esperanzas que después de que a Bruce lo diagnosticaran".

"Ahora entiendo mejor esta enfermedad y ahora estoy conectado con una increíble comunidad de apoyo. Tengo la esperanza de haber encontrado un nuevo propósito, uno que nunca habría buscado: utilizar el centro de atención para ayudar y empoderar a otros", continúa. "Y comparto la esperanza con toda nuestra familia de poder encontrar alegría en las pequeñas cosas y en reunirse para celebrar todos los momentos que la vida tiene para ofrecer".

La pareja se casó en 2009 y tiene dos hijas pequeñas.

El año pasado se anunció que Willis se alejaría de su carrera debido a problemas cognitivos.