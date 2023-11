Vendía relojes de lujo en Rodeo Drive. El FBI dice que estafó a sus clientes por US$ 3 millones

Anthony Farrer tenía un negocio de consignación de relojes de lujo, The Timepiece Gentleman, en Beverly Hills. Vendía relojes por valor de cientos de miles de dólares. Crédito: KCAL/KCBS

(CNN) -- El estilo de vida de Anthony Farrer era tan ostentoso como los lujosos relojes de pulsera que vendía en Beverly Hills.



Su negocio de consignación de relojes, The Timepiece Gentleman, tenía un local en la mítica Rodeo Drive de la ciudad. Su Lamborghini rojo y sus motocicletas Ducati estaban a la puerta de su lujoso domicilio de Santa Mónica. Hacía viajes frecuentes a Las Vegas para apostar, donde gastaba decenas de miles de dólares.

Farrer, de 35 años, coleccionaba Patek Philippes, Rolex y otros relojes caros y los vendía a coleccionistas. El acuerdo típico con sus clientes le reportaba una comisión del 5% por cada venta, según una denuncia penal federal obtenida por CNN.

El negocio iba viento en popa, o eso creían sus clientes. Farrer exhibía relojes por valor de hasta 430.000 dólares en las redes sociales, donde sus 300.000 seguidores en Instagram y YouTube se maravillaban de su botín.

Pero todo se vino abajo cuando agentes del FBI lo detuvieron la semana pasada por estafar presuntamente a sus clientes por un valor de US$ 3 millones con la venta de sus lujosos relojes y embolsándose las ganancias. Ahora se enfrenta a cargos de fraude electrónico en lo que los documentos federales describen como un "esquema tipo Ponzi de relojes de lujo" que tuvo lugar entre finales del año pasado y este verano.

"Múltiples víctimas se pusieron en contacto con la policía para informar de que habían transferido fondos a Farrer para la compra de un reloj, o le habían enviado un reloj en consignación para su venta, pero nunca recibieron el pago por el reloj o nunca recibieron el reloj de vuelta. Hasta la fecha, las autoridades estiman que las pérdidas de las víctimas ascienden actualmente a unos US$ 3 millones", dijo la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California en un comunicado.

La abogada de Farrer, Erica Choi, no respondió a las peticiones de comentarios de CNN.

Según los documentos del tribunal federal, la vida de Farrer empezó a desmoronarse meses antes de su detención. Su lujoso estilo de vida supuestamente enmascaraba sus crecientes problemas económicos.

De Dallas a Los Ángeles

En los documentos judiciales, los agentes federales detallan la caída de Farrer de vendedor de relojes de lujo a presunto estafador.

Farrer comenzó su negocio de relojes en Dallas en 2017 y abrió un nuevo local en Los Ángeles en 2022 para conectar a compradores y vendedores de relojes de alta gama, según un comunicado federal.

Apenas unos meses después de su traslado a California, alrededor de noviembre de 2022, la denuncia penal afirma que comenzó a estafar a los clientes prometiéndoles vender sus relojes de lujo a cambio de una comisión. Luego, en lugar de darles el dinero después de las ventas, se lo quedaba.

"Normalmente recogía un reloj de un particular y le hacía firmar un contrato de consignación que estipulaba que cobraría una comisión por la venta, normalmente del 5%", dice la denuncia.

A medida que su negocio de relojes de lujo parecía crecer, los clientes empezaron a acusarlo de desaparecer con sus relojes o su dinero, y compartieron quejas en Reddit y YouTube.

Este agosto, las fuerzas del orden visitaron la tienda de Farrer en Beverly Hills y descubrieron que ya no funcionaba. La cámara del timbre había sido arrancada y el personal de seguridad del edificio dijo a los investigadores que hacía una semana que ningún empleado se presentaba a trabajar.

"Alrededor de este mismo tiempo, Farrer había estado publicando en las redes sociales, y en base a esos mensajes, parece haber estado viajando a varios lugares, incluyendo Carolina del Sur, Colorado, Texas y Florida", dijeron los documentos federales.

Según los investigadores, Farrer se embolsaba el dinero de los clientes procedente de las ventas de relojes y lo utilizaba para mantener su ostentoso estilo de vida. Según la denuncia, algunos compradores le enviaban fondos para comprar relojes de lujo y nunca recibían el reloj, ni recuperaban el dinero. En ocasiones, según los documentos judiciales, Farrer enviaba a los clientes piezas distintas de las que habían solicitado.

Un cliente dijo a los investigadores que Farrer le ofreció pagar una deuda utilizando un reloj Rolex. Según los documentos judiciales, el Rolex pertenecía en realidad a otro cliente que se lo había dado a Farrer para que lo vendiera en consignación.

Los investigadores afirmaron haber hablado con más de 20 clientes que habían enviado dinero a Farrer para comprar un reloj o le habían enviado por correo un reloj para vender. Una de las presuntas víctimas dijo que había entregado a Farrer 75 relojes por valor de unos US$ 3,2 millones. Más tarde, Farrer pagó al cliente una fracción del precio total, unos US$ 385.000, y utilizó algunos de los relojes como garantía de un préstamo de US$ 300.000, según los documentos judiciales.

Publicó un video en el que confesaba llevar un estilo de vida "falso" y tener deudas millonarias

Farrer compartió su ascenso con sus cientos de miles de seguidores en Instagram y YouTube.

Mostró relojes en su ostentosa sala de exposiciones de Beverly Hills, compartió imágenes en su sitio web y publicó fotos en Instagram de sus muñecas alineadas con Rolex, relojes suizos de lujo y otras piezas.

En videos tipo reality-show, compartió destellos de su vida cotidiana, incluyendo acuerdos telefónicos de alto valor con sus clientes y cosas mundanas como su rutina diaria de gimnasio y cenas en restaurantes de lujo.

También reveló su accidentado pasado. Habló del tiempo que pasó en la cárcel y pintó la imagen de un exdelincuente imperfecto que había dejado atrás el pasado y había llegado a la cima de su profesión. Los registros judiciales obtenidos por CNN muestran que Farrer fue condenado a prisión en 2015 por conducir ebrio y en 2008 por evadir el arresto en Texas.

Cuando crecieron las acusaciones de duplicidad de Farrer, se sinceró en las redes sociales sobre algunos de sus negocios. En agosto, publicó un video en una cocina con una camiseta sin mangas y una gorra de béisbol. En el video, hizo una larga confesión de sus fracasos empresariales, afirmando que se había acostumbrado a la riqueza y al estilo de vida que había alcanzado, que tenía problemas con el juego y que se había endeudado.

Afirmó que debía a sus clientes unos US$ 5 millones, y dijo que más de la mitad de la deuda era solo con dos clientes.

"He luchado contra demonios y he dejado que las cosas se apoderaran de mí, y he tomado muchas decisiones equivocadas. Cometí muchos errores tontos", dice en el video.

"Viviendo este falso estilo de vida, este 'Mírame. Soy inteligente, tengo éxito', ya sabes, mantener las apariencias. Me está comiendo vivo. ... Probé un poco el éxito y nunca quise olvidar esa sensación".

El otrora vendedor de relojes de lujo se encuentra actualmente detenido sin fianza en una cárcel federal de Los Ángeles, a la espera de su comparecencia en diciembre, según declaró a CNN Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía estadounidense.

Si es declarado culpable de fraude electrónico, Farrer se enfrenta a una pena máxima de 20 años en una prisión federal. Los investigadores están entrevistando a otros clientes para determinar la magnitud de la presunta trama.