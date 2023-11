Un exconvicto vio cómo le disparaban a un policía. Entonces tuvo que tomar una decisión

Exconvicto ayuda a un policía herido 1:55

(CNN) -- John Lally estaba en su tercera entrega de grava del día este sábado por la mañana cuando vio luces intermitentes de la policía en el espejo retrovisor de su camioneta e inmediatamente pensó que lo estaban deteniendo.

Lally, quien había tenido serios enfrentamientos con las autoridades a lo largo de los años, se detuvo lentamente hasta el arcén de la autopista 59.

Pero no era Lally lo que buscaba la Policía.

Los agentes identificaron un coche robado e intentaron detener el tráfico. Pero un sospechoso de 19 años, implacable, despegó —rápidamente— por una concurrida arteria de Houston.

Luego, “de la nada… sonó como una explosión”, dijo Lally a CNN. “Vi un auto volcarse. Vi un neumático en el aire”.

publicidad

El sospechoso había chocado contra otros autos (seis o siete, dijo Lally), inutilizando el auto robado y deteniendo el tráfico en los carriles principales de la autopista, dijo la policía más tarde.

Después de ver el incidente desde su camioneta, Lally pensó que lo había visto todo.

El conductor del reparto estaba a solo cinco minutos de su destino, dijo. Pero sabía que, con el tráfico bloqueado, no llegaría a tiempo.

Entonces, para demostrarle a su jefe por qué llegaría tarde, comenzó a grabar las consecuencias del accidente en su teléfono celular y salió de su camioneta.

También salió de su vehículo en el lugar de la colisión el agente de policía de Houston, Jonathan Gibson. Gritó órdenes al sospechoso, dijo la policía.

Pero el adolescente no escuchó.

En cambio, el sospechoso disparó un arma, dijo la policía.

Lally escuchó disparos, recordó, y lo supo: esto se había convertido en algo más que una persecución policial.

Rodeó su camioneta y se dirigió hacia la parte trasera. Fue entonces cuando lo vio:

Gibson, quien nunca disparó su propia arma, recibió un balazo en la pierna, dijo la policía.

Lally, que una vez recibió un disparo en la pierna, sabía exactamente lo que Gibson estaba soportando en ese momento, dijo.

Y aunque a menudo se había encontrado en el lado opuesto de un encuentro con la policía, el repartidor sabía que tenía que actuar.

“En mi mente”, dijo Lally, “tenía la misión de ir a buscarlo”.

El sospechoso no fue sometido. Aún así, Lally se dirigió hacia el agente herido de 29 años.

“Cuando llegué a él, lo agarré por el chaleco y otro policía y yo lo arrastramos a la parte trasera de mi camioneta”.

Todo el tiempo, el celular de Lally siguió grabando.

“Estás bien, hermano. Estás bien”, le dijo Lally a Gibson, según muestran las imágenes.

"Respira".

'Todavía estoy aquí contigo, amigo'

Cuando llegaron más patrullas policiales, el sospechoso dejó el auto robado e intentó entrar a otro vehículo, dijo la policía.

Lally siguió tratando de calmar a Gibson, según muestra el video de su celular.

Otro policía ordenó al sospechoso que bajara su arma, según la policía y el video.

Pero, una vez más, el sospechoso no escuchó.

Bloqueando todo eso, Lally le aseguró a Gibson (padre de un niño de 20 meses, según se enteró) que no tenía intención de apartarse de su lado.

"Toma mi mano. Vas a estar bien. Toma mi mano”, aseguró Lally a Gibson una y otra vez durante casi 10 minutos.

Gibson hizo una mueca y gruñó mientras Lally seguía hablando, como muestra el video del teléfono celular.

"Todavía estoy aquí contigo amigo, ¿me oyes?", le recordó Lally al policía varias veces.

“Sé que duele, hombre. Sigue apretando mi brazo”.

Luego, Lally se volvió personal.

"He estado en prisión dos veces, hombre", dijo el repartidor. “Estuve en la cárcel estatal una vez. La última vez que estuve encerrado me ofrecieron 25 años, hombre".

“No tuve más remedio que salir y cambiar mi vida… y estoy aquí con ustedes, como si fuera mi llamado estar aquí con ustedes hoy”.

Cuando el sospechoso salió de un segundo automóvil, los agentes le dispararon, dijo la policía. Corrió hacia otro auto pero parecía herido y cayó al suelo.

Aún ignorando las órdenes de los agentes, el sospechoso cargó otro cargador en su arma de fuego, según la policía.

Los agentes volvieron a dispararle, pero esta vez le alcanzaron más de una vez, dijo la policía. Lo llevaron a un hospital y lo declararon muerto.

Gibson, dijo la policía, también fue trasladado de urgencia a un hospital.

"Solo sé que le dispararon"

El policía, dijo su departamento, se encontraba en condición estable el lunes y se esperaba que se recuperara por completo.

El martes, la portavoz de la policía de Houston, Jodi Silva, le dijo a CNN que se dirigía a casa.

El tiroteo está bajo investigación por la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Houston, la División de Asuntos Internos y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, dijo el Departamento.

Mientras tanto, las acciones tomadas por Lally merecen celebración, declaró el jefe de policía de Houston en una conferencia de prensa, al tiempo que reconoció los presuntos crímenes y condenas en su pasado.

"La gente comete errores", dijo Troy Finner sobre Lally. “Pero un individuo verdaderamente reformado es una persona que podemos utilizar. Y él dio un paso al frente y otros ciudadanos dieron un paso al frente, y no quiero que eso se pierda”.

Lally, por su parte, no lo pensó dos veces y dijo: “No tiene nada que ver con que sean policías. No es necesario que me gustes… solo sé que le dispararon y que está pasando por eso”.

Al final, dijo el repartidor, estaba simplemente “en el lugar correcto y en el momento correcto”.

Amy Simonson y Caroll Alvarado de CNN contribuyeron a esta historia.