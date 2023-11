Creador de Chatgpt advierte que la IA podría causar el fin de la humanidad 0:51

(CNN) -- Microsoft anunció planes para contratar al ex CEO de OpenAI, Sam Altman, para trabajar en un nuevo equipo de investigación de inteligencia artificial avanzada, anunció el CEO de la compañía Satya Nadella.

En un post en X, antes Twitter, Nadella dijo que también contratarían al cofundador Greg Brockman, y a otros colegas de OpenAI. Altman fue despedido el viernes de la empresa de IA de la que era cofundador.

Nadella añadió en el post que "seguimos comprometidos con nuestra asociación con OpenAI". También dijo que Microsoft estaba deseando conocer a Emmett Shear y al nuevo equipo de liderazgo de OpenAI, lo que parecía confirmar los informes de que el ex CEO de Twitch había sido nombrado nuevo jefe de OpenAI.

Microsoft es el mayor inversor de OpenAI. Altman será el consejero delegado del "nuevo grupo", dijo Nadella.

Varios medios de comunicación, entre ellos The Information, Bloomberg y Financial Times, citaron fuentes anónimas este lunes para informar de que el consejo de OpenAI había nombrado a Shear consejero delegado interino de OpenAI. La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de CNN.

Los detalles del despido de Altman siguen siendo oscuros. En su comunicado, OpenAI afirmaba que Altman no había sido lo suficientemente "sincero" con el consejo y que había obstaculizado la capacidad de éste para llevar a cabo sus responsabilidades.

Ese lenguaje ambiguo disparó la rumorología. Pero Greg Brockman, cofundador y expresidente de Open AI, que dimitió tras el despido de Altman, dio los detalles más vívidos de primera mano en un post en X.

Según Brockman, Altman se enteró de su despido minutos antes de que la empresa hiciera pública la noticia. Brockman sugirió que Altman fue despedido por un desacuerdo con la división de investigación de la empresa, dirigida por el cofundador y científico jefe Ilya Sutskever.

Un factor clave en la destitución de Altman fue la tensión entre Altman, partidario de impulsar el desarrollo de la IA de forma más agresiva, y los miembros del consejo de OpenAI, que querían actuar con más cautela, según Kara Swisher, colaboradora de CNN, que habló con fuentes conocedoras de la crisis.

Altman había estado presionando a la empresa para que lanzara productos al mercado más rápidamente y los vendiera con beneficios. En público, sin embargo, Altman lleva tiempo advirtiendo de los riesgos que plantea la IA.