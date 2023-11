¿Tendrá Daniel Noboa suficiente tiempo para cumplir sus promesas? 2:51

(CNN Español) –– Durante la campaña electoral para las elecciones anticipadas en Ecuador, el empresario Daniel Noboa, de 35 años, ofreció frescura y juventud en su Gobierno si ganaba la contienda. Tras su victoria del 15 de octubre, el presidente electo ha anunciado paulatinamente algunos de los perfiles que conformarán su gabinete. Entre ellos, hay figuras jóvenes que tendrán en sus manos la compleja tarea de gobernar y tomar decisiones.

En un país agobiado por la crisis de seguridad y los problemas económicos, Noboa le apuesta a profesionales jóvenes para distintas carteras de Estado, incluso las más conflictivas y cruciales para el momento que se atraviesa.

Existe mucha expectativa en el país por cómo algunos de los nuevos ministros con su corta experiencia enfrentarán los problemas, las presiones políticas y la crítica desde diferentes sectores que harán un escrutinio público de los funcionarios.

En otras áreas como la Secretaría de Comunicación y otros ministerios, Noboa ha optado por nombrar a profesionales con más experiencia.

Ministerio de Energía y Minas: enfrentar la crisis eléctrica

En medio de la crisis de energía eléctrica que vive el país desde el 27 de octubre y que incluye cortes diarios de luz, Noboa anunció que Andrea Arrobo será la ministra de Energía y Minas. Arrobo, de 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y exfuncionaria del ministerio que ahora liderará. Es especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno como mecanismo para una transición energética.

Ministerio de Economía y Finanzas: reactivación económica urgente

Enfrentar el desgaste económico de Ecuador y los números en rojo en la caja fiscal ha sido encomendado a Sariha Moya, de 35 años, quien sería la nueva ministra de Economía y Finanzas.

Moya es economista y tiene estudios de posgrado en Economía y Gestión. Fue funcionaria de planificación en la Secretaría Nacional de Planificación, en el Ministerio de Finanzas y en el Ministerio de Gobierno.

"Confío en su compromiso por el país y los ecuatorianos para llevar a cabo una gestión efectiva de nuestros recursos, que mejore la calidad de vida de todos en Ecuador", precisó Noboa tras su nombramiento.

Ministerio de Educación: acceso y recursos

La educación, uno de los temas sensibles de la política social, estará comandada por Daniel Calderón, de 32 años. Se ha desempeñado como docente y ha ocupado cargos públicos en el Ministerio de Educación y en la Secretaría de Educación Superior.

Calderón ha estado vinculado académicamente a las universidades Casa Grande y Espíritu Santo de Guayaquil. Deberá lidiar con la falta de acceso, infraestructura, recursos y capacitación en el magisterio público.

Ministerio de Producción y Comercio Exterior: abrir el país a nuevos mercados

La abogada especialista en comercio exterior, Sonsoles García, de 33 años, liderará la política comercial del país. Es especialista en aduanas y asociaciones público-privadas, según detalla su currículum.

Ha tenido experiencia como docente universitaria en las áreas del derecho y comercio internacional y fue directora de la Federación de Exportadores de Ecuador.

García tendrá que consolidar acuerdos comerciales aún pendientes con Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador y abrir el país a nuevos mercados.

Ambiente y Turismo: juventud con mirada ambiental

Sade Fritschi Naranjo será la ministra más joven del gabinete de Daniel Noboa. Con 26 años, tendrá en sus manos dirigir la política ambiental y de sustentabilidad ecológica del país.

"Gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los ecosistemas locales y de nuestros recursos naturales", describió Noboa.

Fritschi es originaria de las islas Galápagos y, según el currículum difundido por el equipo de transición de Noboa, contribuyó a establecer el primer sistema de reciclaje para la isla Isabela. Es licenciada en gestión turística con una maestría en gestión de proyectos. Ha trabajado en la creación de marcas ecológicas.

Mientras que Niels Olsen, de 35 años, continuará como ministro de Turismo, cargo que ocupa desde que comenzó el Gobierno de Guillermo Lasso en 2021.

Transporte y Obras Públicas: transparencia para construir

El ingeniero civil Roberto Luque, de 36 años, tendrá el encargo de supervisar la gestión de la obra pública en Ecuador en medio de un historial de proyectos que han estado marcados por la corrupción y daños estructurales desde hace varios años.

Luque ha sido consultor y asesor del Municipio de Guayaquil en materia de transporte y normativa sísmica. Se encargará de revisar la situación del sistema vial del Ecuador. Luque es especialista en geosísmica y geotécnica.

Agricultura y Deporte: aterrizaje a la experiencia

Franklin Palacios, de 52 años, será el ministro de Agricultura y Ganadería. Vinculado desde hace varios años al sector bananero del que proviene Daniel Noboa. "Tiene experiencia en las áreas de producción agrícola, comercial e industrial", detalla su currículum vitae.

Fue presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano.

Mientras que Andrés Guschmer, de 45 años, será el ministro del Deporte. "Es reconocido periodista deportivo, productor, comentarista y entrevistador", puntualiza el comunicado del equipo de Noboa.

Guschmer es licenciado en Comunicación Social y en el sector público ocupó el cargo de concejal del Municipio de Guayaquil, donde presidió la Comisión de Deportes y Medio Ambiente. Fue candidato a la prefectura del Guayas en febrero de 2023, pero no logró los votos necesarios para ganar.

Ministerio de Relaciones Internacionales: política exterior con olfato empresarial

Daniel Noboa confiará en la empresaria del mundo hotelero y turístico Gabriela Sommerfeld, de 52 años, la dirección de la política exterior de Ecuador para el próximo año y medio de Gobierno.

Sommerfeld tiene estudios en finanzas y administración de empresas, fue la primera mujer en dirigir una aerolínea en Ecuador y forma parte de diferentes grupos corporativos. Es miembro de la Fundación Charles Darwin enfocada en la conservación de las islas Galápagos.

El presidente Daniel Noboa ha encomendado a Sommerfeld trabajar en la exención del visado Schengen para los ecuatorianos que es una tarea pendiente que han dejado los tres últimos gobiernos que han fallado en sus intentos.

Secretaría de Comunicación: un estratega y académico dirigirá la relación con la prensa

El nombre de Roberto Izurieta no es ajeno en la consultoría política y la comunicación en Ecuador y ha sido considerado como futuro secretario de Comunicación para dirigir la política comunicacional y la relación de Daniel Noboa con los medios.

Izurieta es profesor de la Universidad George Washington y ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España. Ha sido asesor de varios presidentes. Izurieta fue colaborador de CNN y hasta hace poco se desempeñó como embajador de Ecuador en Chile, durante el gobierno de Guillermo Lasso.

Todavía restan confirmar nombramientos cruciales para la seguridad del país como los nuevos ministros del Interior y de Defensa. Así como los ministros de Gobierno, Salud, Trabajo y Cultura, entre otros. Además, deberá designar a directores y secretarios de instituciones clave.

El análisis: "Se requiere no sólo conocimiento sino madurez"

Sobre la juventud de algunos de los nuevos ministros, Fidel Jaramillo, exgerente general del Banco Central de Ecuador, docente universitario y alto funcionario del BID hasta 2020, dijo a CNN que si bien es positivo incluir a jóvenes en el gabinete también debe existir madurez en sus decisiones futuras.

"Eso es positivo para el país. Me parece importante que los jóvenes empiecen a hacer carrera política porque de lo contrario quedaría en manos de los 'viejos sabios' que saben los tejes y manejes de la cosa pública en beneficio personal o por intereses oscuros. Entonces me parece muy importante que una nueva generación asuma este tipo de retos y responsabilidades. Sin embargo, los retos son gigantescos y se requiere no solo experiencia, conocimiento sino también la madurez para enfrentar todo tipo de negociaciones con los organismos multilaterales, con los mercados y con los actores políticos en el país. Creo que la decisiones que nos esperan en el país son difíciles, la situación es extremadamente complicada", precisó Jaramillo.