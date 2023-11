Cómo reparar las luces del árbol de Navidad

¿Se ha perdido la esencia del Black Friday en EE.UU.? 5:18

(CNN) -- Nada frustra más el Jingle Bell Rock que una serie de luces navieñas rota. Sin embargo, reemplazarlas se ha convertido en parte de la tradición para muchos. Al igual que los bosques de árboles de hoja perenne que brotan en las tiendas departamentales, las luces parpadeantes defectuosas son una señal inequívoca del inicio de las vacaciones.

Pero no hay necesidad de tirar cada pedazo de serie apagado. Con algunas herramientas y trucos especiales, la mayoría de las luces navideñas rotas se pueden reparar más rápido de lo que un nuevo lote de muñecos de jengibre puede salir del horno.

Para empezar, toma un par de cortadores de alambre, un poco de cinta aislante, pinzas para la ropa y un grupo de tapas naranja de plástico, llamadas tuercas para cables. Un detector de voltaje y un dispositivo de reparación de luces de árboles de Navidad como LightKeeper Pro o LED Keeper pueden facilitar mucho el trabajo.

Revisar si las luces están dañadas

Antes de sacar la engrapadora o la cinta 3M de doble cara para montar las luces, ahórrate algo de tiempo examinando cada cadena de luces en el suelo. Busca grietas o divisiones en el aislamiento, cables expuestos o deshilachados y enchufes dañados. Estos son los sospechosos más probables de una cadena defectuosa, y los equipos gravemente dañados deben desecharse, no enchufarse.

Una vez que las luces estén funcionando, conéctalas para realizar una prueba.

publicidad

Reparación de luces navideñas incandescentes tradicionales

Esta es tu oportunidad de evaluar si un mal funcionamiento se debe a una bombilla defectuosa u otro problema. En el caso de juegos de luces más pequeños que, generalmente están conectados en una configuración en serie, la corriente eléctrica fluye secuencialmente a través de cada bombilla para completar el circuito e iluminar todo el juego. Si un hilo no enciende, tu misión será encontrar la bombilla defectuosa y reemplazarla.

Con las luces incandescentes tradicionales, es posible que el culpable a menudo no esté roto en absoluto. Asegúrate de que todas las bombillas estén apretadas antes de proceder a una inmersión más profunda.

Toma una herramienta multímetro para que encontrar las bombillas rotas sea exponencialmente más fácil. Una herramienta como LightKeeper Pro te ayudará a descubrir las defectuosas o quemadas que pueden reemplazarse fácilmente.

En conjuntos más grandes de luces incandescentes, dos cables suelen dirigir la corriente a secciones de cada hilo. Esto explica cómo, a veces, solo se sale una parte de un mechón. Las derivaciones son un dispositivo secundario integrado en la base de cada bombilla que ayuda a redirigir la corriente en caso de un filamento defectuoso.

Reemplazo de una bombilla incandescente para un árbol de Navidad

Algunas series incandescentes más grandes y antiguas se desenroscan como una bombilla de tu casa. Para hilos más pequeños y complejos, una herramienta para quitar bombillas agiliza el cambio de bombillas defectuosas, pero este proceso también se puede realizar a mano. Para reemplazar un foquito defectuosos, coloca la base de la bombilla en una mano y la bombilla en la otra. Saca con cuidado la bombilla dañada y reemplázala (idealmente con una bombilla de repuesto que se encuentra en su empaque original) y pon con cuidado la bombilla nueva en su lugar.

Es así de simple.

Reparar derivaciones con un circuito piezoeléctrico

Suenan complicados pero son increíblemente fáciles de reparar con un dispositivo como el LightKeeper Pro. Para reparar una derivación, enchufa el hilo de luz y retira la bombilla de la sección oscura. Inserta el LightKeeper Pro en el casquillo de la bombilla y aprieta el gatillo para crear un pulso de alta energía llamado circuito piezoeléctrico. Después de aproximadamente 24 pulsos, las derivaciones defectuosas en la hebra volverán a la vida.

Si este método falla, intenta usar un detector de voltaje para determinar si los fusibles transportan suficiente corriente para encender las luces.

Cambiar los fusibles de las luces del árbol de Navidad

Las luces del árbol de Navidad dependen de pequeños fusibles para regular el voltaje. Al igual que los fusibles de tu casa o automóvil, son fáciles de reemplazar si sabes dónde buscar. En las luces navideñas, la caja de fusibles suele estar ubicada detrás de un compartimento en miniatura en uno de los extremos del enchufe.

Utiliza un regulador de voltaje para determinar si un fusible está fundido o no y, de ser así, reemplázalo. Los fusibles de repuesto se pueden encontrar en tiendas como Target o Walmart o en Amazon por un precio bajo y, por lo general, se pueden cambiar en solo unos segundos con los dedos. (¡Asegúrate de desenchufar el hilo primero!)

Reparación de luces navideñas LED

En los últimos años, las luces navideñas LED se han convertido en una opción popular para los propietarios que buscan una iluminación más eficiente y confiable desde el punto de vista energético. Al igual que sus contrapartes tradicionales, las luces navideñas LED también contienen un fusible generalmente ubicado dentro de una puerta corrediza en el extremo macho del enchufe. Reparar un fusible quemado es tan fácil como sacar el viejo e insertar uno nuevo, también con las luces desconectadas.

Al igual que con las bombillas tradicionales, también querrás revisar los hilos de luz en busca de grietas, cortes y defectos en el cableado, los cuales puedan representar un problema de seguridad y obligarte a desechar la serie. Por lo general, estos se manifiestan en luces parpadeantes o que se oscurecen.

Además de estos desafíos universales, las bombillas LED y su variedad típica de opciones de cambio de color presentan algunos retos nuevos para la reparación de luces navideñas

Reemplazo de una bombilla LED para árbol de Navidad

Reemplazar una bombilla LED es un proceso simple, aunque un poco más delicado que sus primas más tradicionales. Para reemplazar una bombilla LED fundida, agarra firmemente la base de la bombilla y retírala suavemente del casquillo tirando de la tira de luces.

Las bombillas LED suelen tener dos cables largos que conectan la fuente de luz a la corriente que pasa por el cable. Asegúrate de colocar el cable más largo en el costado de la base de la bombilla con la llave corta de plástico sobresaliendo del borde. Luego, empuja suavemente la nueva luz hasta colocarla en su lugar.

Revisa si no hay diodos rotos y fusibles quemados

Para reparar las luces navideñas LED rotas, toma un detector de voltaje o una pistola de reparación de luces navideñas.

Las luces LED no tienen filamentos que puedan quemarse como las bombillas incandescentes, por lo que no será necesario comprobarlos. En su lugar, busca en los hilos oscuros una bombilla iluminada junto a una que no tenga energía. Para hacerlo, toma un detector de voltaje y enchufa las luces LED. Coloca el detector de voltaje en la base del portalámparas y verifica la energía. Si hay energía, pasa a la siguiente bombilla.

Si no hay lecturas de energía en el detector de voltaje, voltea el extremo macho del enchufe e insértalo nuevamente. Si aún no ves el poder, encontraste al culpable. Reemplaza la bombilla.

Si adquiriste una pistola de reparación como LED Keeper, este proceso es ligeramente diferente: conecta las luces a un tomacorriente de pared; toma los dos clips provistos con el kit de reparación y fíjalos en extremos separados de la sección oscurecida; desenchufa las luces de la pared y usa la fuente de alimentación interna de la pistola para reducir la bombilla rota comenzando desde la bombilla más central.

Reparación de una bombilla LED no reemplazable

Si bien la mayoría de las luces navideñas LED se componen de bombillas reemplazables, algunas tiras dependen de bombillas que están fijadas permanentemente. Cuando estos se queman, una hebra entera puede perderse. Pero no te preocupes. Un par de cortadores de alambre y una tuerca para cables solucionarán el problema en poco tiempo.

Para reparar una bombilla LED fundida que no es reemplazable, deberás identificar la bombilla, asegúrate de que el hilo esté desenchufado y cortar los dos cables conectados a la carcasa de la bombilla.

Después de haber cortado el cable, retira la capa exterior de la carcasa del cable lo suficiente como para torcer los filamentos de cobre internos de ambos cables e insértalos en una tuerca para cables. Utiliza cinta de aislar para encerrar la tuerca y los cables en un capullo hermético y procede a disfrutar alrededor del árbol de Navidad en pleno funcionamiento.