El billete ganador de la lotería Lucky for de Michael Sopejstal. (Crédito: Michigan Lottery)

(CNN) -- Michael Sopejstal, que vive en Illinois, dijo que cada pocas semanas conduce de Indiana hasta Michigan para comer en su restaurante favorito. También se asegura de comprar un billete Lucky for Life para 10 o 20 sorteos, según la Lotería de Michigan.

El 17 de septiembre, el vendedor de una gasolinera GoLo cometió un error al imprimir accidentalmente un billete con 10 líneas para un solo sorteo, contó Sopejstal a la Lotería. Sopejstal le dijo al minorista que, a pesar del error, quería el billete.

“Revisé mi billete una mañana y vi que había ganado US$ 25.000 al año de por vida”, dijo a los funcionarios de la Lotería. “Inmediatamente comencé a pensar en todas las cosas que podía hacer con el dinero y si quería elegir la opción de suma global o anualidad. ¡Fue una sensación increíble!”

El hombre de 60 años visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar su premio, según la Lotería. Eligió el pago único de una suma total de US$ 390.000, en lugar de US$ 25.000 dólares durante 20 años o de por vida, lo que sea mayor, dijo la Lotería.

Sopejstal dijo a la Lotería que planea usar el dinero del premio para viajar y ahorrar el resto.

Lucky for Life se juega en aproximadamente dos docenas de estados de EE.UU., incluido Washington Los premios van desde US$ 3 hasta un premio máximo de US$ 1.000 por día de por vida.

Las probabilidades generales de ganar para cada juego se publican en el sitio web del juego. Las probabilidades de que Sopejstal ganara cinco balones blancos el 17 de septiembre eran de 1 entre más de 1,8 millones.