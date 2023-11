El zapato que resiste: la suela roja de Louboutin cumple 30 años

No más imitaciones de los lujosos Louboutin 1:14

(CNN) -- Cuando se trata de calzado, hay pocos elementos más icónicos o más aspiracionales que la suela roja de Christian Louboutin.

En los 30 años transcurridos desde su creación, la marca quizás haya hecho más que cualquier otra para transformar una pieza de calzado en un objeto de arte: el diseño de sus tacones destinado a acentuar la curvatura del pie, el parpadeo de la suela roja casi un guiño travieso cuando el usuario se aleja.

Lucido por las coristas del cabaret Crazy Horse de París y en las pasarelas de las casas de moda de alta gama, Pamela Anderson, Lady Gaga y Blake Lively se encuentran entre las muchas celebridades fans de Louboutin.

"Mi guardarropa está repleto de Louboutins; el clásico tacón de aguja Pigalle negro en charol o cuero negro mate es mi zapato preferido", dijo la supermodelo Kate Moss a British Vogue en 2014. "Tengo tantos pares que Christian diseñó un estilo con un estilo más elegante". puntera y tacón fino como una uña, al que llamó 'So Kate'”.

"Loubis" también apareció en innumerables series de televisión y películas: Carrie Bradshaw usó un par que no combinaba mientras estaba de vacaciones en Los Ángeles durante un episodio de "Sex and the City", mientras que se diseñó un par personalizado para Miss Piggy en la película de 2011 " Los Muppets." Taylor Swift usó versiones con incrustaciones de cristales en su gira Eras y Beyoncé usó el zapato de suela roja en Coachella. La marca incluso recibió un reconocimiento de Cardi B en su sencillo “Bodak Yellow”, que encabezó las listas de éxitos.

publicidad

“Yo llamo al Sr. Louboutin el mejor showman del calzado”, dijo a CNN Style la directora de estilo de Footwear News, Shannon Adducci. "Para los fanáticos, la suela roja equivale al colmo del glamour".

Viendo rojo

La historia del origen de las suelas rojas es parte del folclore de la moda: en 1993, dos años después de lanzar su negocio independiente, Louboutin diseñó una colección de zapatos inspirada en la litografía “Flores” de Andy Warhol. El prototipo regresó con un motivo floral sobre un tacón apilado de color rosa, pero el diseño no "resaltó" como Louboutin esperaba. Después de ver a su asistente pintándose las uñas, el diseñador tuvo un momento de “ajá” y tomó esmalte de uñas rojo para pintar la suela.

"El color rojo es una representación del amor, la pasión y la vida", dijo Louboutin a CNN Style por correo electrónico. "Es fuerte, notable, poderoso y conocido por atraer buena fortuna".

La estética de Louboutin es a la vez decadente y atrevida: en parte María Antonieta y en parte mujer fatal. Hechos a mano en Italia, los zapatos de la marca se crean no solo en cuero sino también con cristales, plumas e incluso terciopelo tachonado con strass plateados (similares a los diamantes de imitación).

Pero no son para los débiles de corazón. Si bien pueden estar muy elaboradas, también tienen un precio elevado: cuestan desde alrededor de $ 350 por un par de chanclas de goma Louboutin hasta casi $ 4,000 por unas botas de cuero metálico hasta los muslos. Todos vienen con la suela roja.

"El color rojo es una representación del amor, la pasión y la vida", dijo Louboutin a CNN Style por correo electrónico. "Es fuerte, notable, poderoso y conocido por atraer buena fortuna".

La estética de Louboutin es a la vez decadente y atrevida: en parte María Antonieta y en parte mujer fatal. Hechos a mano en Italia, los zapatos de la marca se crean no solo en cuero sino también con cristales, plumas e incluso terciopelo tachonado con strass plateados (similares a los diamantes de imitación).

También son vertiginosos, con zapatos de tacón que alcanzan una altura de tacón de 120 mm (4,7 pulgadas) para ese estilo tan admirado pero notoriamente difícil de usar, el "So Kate". En las plataformas, los tacones se elevan aún más: el “Maria Frou Alta” mide 160 mm (6,5 pulgadas).

"Un buen zapato es un zapato que te hace sentir bien, verte bien, sentirte seguro, comprometido y feroz", dijo Louboutin a CNN. “Un buen zapato es aquel que te da alegría cuando lo piensas y cuando lo usas. Transforman tu lenguaje corporal y tu actitud. Te levantan física y emocionalmente. Así como la zapatilla de cristal (de Cenicienta) hace soñar a la gente, intento que mis zapatos creen el mismo efecto, que te permitan ser el personaje que sueñas ser”.

En una entrevista con British Vogue en 2012 , Louboutin dijo: “La gente dice que soy el rey de los zapatos dolorosos. No quiero crear zapatos dolorosos, pero no es mi trabajo crear algo cómodo. Intento que los tacones altos sean lo más cómodos posible, pero mi prioridad es el diseño, la belleza y la sensualidad”.

Estilo con poder de permanencia

Sin embargo, Louboutin demostró ue juega un juego fuerte y está aquí para el largo plazo, incluso capeando la era global de la ropa de estar por casa y las pantuflas que fue la pandemia. A principios de este año, un portavoz de la marca le dijo a CNN que: "La popularidad de los tacones se mantuvo sólida durante y después del período de bloqueo", al tiempo que reconoció que "la pandemia generó un apetito por una amplia gama de estilos de tacones que reflejan el cambio en el estilo de vida". y tendencias (incluidas) plataformas, tacones bajos y en bloque”.

En los últimos años, la marca ha aumentado su oferta de zapatos planos y deportivos, con un toque Louboutin. Las zapatillas de deporte van desde elegantes tenis blancos con ribete y suela rojos, hasta llamativas suelas gruesas de cuero con detalles de tachuelas.

Pero los zapatos planos no fueron la única diversificación de una marca conocida por sus tacones. Además de bolsos, zapatos para niños y accesorios para mascotas, la casa ahora tiene una división de belleza que incluye esmaltes de uñas, lápiz labial y fragancias, todos haciendo referencia tanto a la suela roja como a la silueta del tacón fino como un lápiz característico de Louboutin. Con precios que van desde $60 por un lápiz labial, sigue siendo un precio de lujo, pero pone una parte de la magia de Louboutin un poco más a tu alcance.

En 2011, el calzado masculino también irrumpió en escena, llevando los zapatos de fondo rojo a un grupo demográfico completamente nuevo (pero todavía financieramente adinerado). Desde mocasines de piel de becerro con detalles de borlas o bordados trompe l'oeil hasta mocasines sin cordones de estilo veneciano cubiertos de tartán o púas, los diseños tuvieron tanto éxito que en 2012 Christian Louboutin abrió su primera tienda para hombres en París. La colección ahora incluye botines con estampado de leopardo y tacón de bloque de 70 mm, zapatillas deportivas con suela dentada adornadas con púas y zapatos de charol con cordones y tacones de strass.

"Él aportó glamour al calzado masculino y logró hacer una declaración y lucirse un poco", dijo Adducci.

Ya sean de hombre o de mujer, son las suelas las que más claramente diferencian a Louboutins del resto. Entonces, cuando los zapatos comienzan a perder su tono distintivo en la parte inferior (lo que sucede con el uso), la marca puede intervenir. Louboutin permite a zapateros aprobados por la compañía restaurar los zapatos a su antiguo esplendor utilizando el tono característico de la casa, estrechamente custodiado y muy protegido. Pantone 18, también conocido como “rojo chino”.

Quizás, naturalmente, con algo tan exitoso, la marca luchó duro para protegerse de otras empresas que intentan beneficiarse de un toque de su magia roja. Las suelas se convirtieron en una parte tan integral del ADN de la marca que, en 2008, la casa de moda solicitó (y obtuvo) una marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. para sus suelas rojas. Desde esta marca, Louboutin participó en múltiples y complejos casos judiciales por infracción de marcas en todo el mundo, con marcas tan diversas como el minorista Zara y la asequible marca de zapatos holandesa Van Haren, hasta la lujosa casa de moda francesa YSL , con resultados mixtos.

Una cosa es segura: los fanáticos de Louboutin son leales a la marca, incluso, aparentemente, los famosos. “Una vez rechacé una campaña publicitaria bien remunerada para una importante marca de zapatos de lujo porque le tengo mucha lealtad (a Christian) como diseñador y como amigo”, dijo la reina del burlesque Dita Von Teese a The Hollywood Reporter en 2015. “Creo que Christian Es el mejor diseñador de zapatos del mundo”.