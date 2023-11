Se espera que Jimmy Carter, expresidente de EE.UU., asista al funeral de su esposa, Rosalynn Carter

Un recuento de la vida de Rosalynn Carter, ex primera dama de EE.UU. 4:01

(CNN) -- Se espera que el expresidente Jimmy Carter asista al servicio conmemorativo de su difunta esposa, Rosalynn Carter, el martes, dijo su nieto a CNN.

Jason Carter, el nieto, le dijo a CNN que su abuelo planea viajar a Atlanta para asistir al servicio de homenaje a la ex primera dama.

Está previsto que el martes se lleve a cabo un servicio de homenaje a Rosalynn Carter en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial en el campus de la Universidad Emory. Se espera que asistan el presidente de EE.UU. Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el y su esposo Doug Emhoff.

Otros invitados esperados son el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, así como las ex primeras damas Laura Bush, Michelle Obama y Melania Trump. Es común que la primera dama y las ex primeras damas asistan a los funerales de las ex primeras damas.

La presencia de Melania Trump marca una aparición pública poco común para la ex primera dama, quien ha evitado en gran medida la atención del público desde que abandonó Washington en enero de 2021, incluso cuando su esposo lleva a cabo una campaña para regresar a la Casa Blanca. No se espera que asista el expresidente Donald Trump.

Rosalynn Carter murió pacíficamente en su casa de Plains, Georgia, el 19 de noviembre a la edad de 96 años, dos días después de que el Centro Carter anunciara que ingresaría a cuidados paliativos en su hogar. Jimmy Carter, de 99 años, comenzó a recibir cuidados paliativos domiciliarios en febrero, después de una serie de hospitalizaciones.

Rosalynn Carter, una incansable defensora de la reforma de la salud mental y la desestigmatización de las enfermedades mentales, pasó la mayor parte de su vida dedicada a los esfuerzos humanitarios, siempre al lado de su esposo durante más de 77 años. En mayo, el Centro Carter dijo que Rosalynn Carter padecía demencia.

La caravana de Rosalynn Carter comenzó uno de sus últimos viajes el lunes por la mañana, viajando de Plains a Atlanta. Se programó un servicio de descanso para el lunes por la tarde en la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter en Atlanta, y el público está invitado a presentar sus respetos a partir de las 6 p.m. a 10 p.m., dijo el Centro Carter.

El miércoles por la mañana se llevará a cabo un funeral privado para familiares y amigos invitados en la querida Iglesia Bautista Maranatha de la pareja en Plains.

Christina Maxouris y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a este informe.