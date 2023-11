Piden a familias ucranianas evacuar ante recrudecimiento de ataques rusos 3:27

Avdiivka, Ucrania (CNN) -- “Chicos, déjenme aquí. No puedo caminar”, suplica un soldado ucraniano sentado en una estrecha trinchera bajo constante bombardeo ruso.

Tiene las piernas heridas por la metralla y sangra a través de los vendajes. Fuma un cigarrillo mientras yace en el suelo, al tiempo que el médico de la unidad se agacha en la trinchera tratando de curarlo.

Momentos antes, cuatro tanques enemigos pasaron a pocos metros de distancia, lo que lo obligó a él y a sus compañeros a enterrarse en la tierra negra y fértil, que tiembla cuando los tanques pasan sobre sus cabezas.

La misión de asalto de la unidad era recuperar 150 metros de trincheras a lo largo de la línea de árboles en la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, que se ha convertido en uno de los lugares más disputados en la línea del frente ucraniana.

Avdiivka ha estado en primera línea desde que los separatistas prorrusos se apoderaron de gran parte de la región de Donbás, incluida la cercana ciudad de Donetsk, en 2014, y estuvo bajo fuego desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Las fuerzas ucranianas y rusas lo consideran un bastión fuertemente fortificado, con trincheras construidas durante los últimos ocho años. En Avdiivka se libraron feroces combates durante más de un mes mientras las fuerzas rusas lanzan un ataque a gran escala con bombardeos las 24 horas y oleadas de soldados y vehículos blindados desplegados en un intento de rodear la ciudad.

Las fuerzas rusas fueron repelidas por las tropas ucranianas que están fuertemente atrincheradas en la zona.

Entre ellos, en las trincheras de Avdiivka, el comandante de la compañía ucraniana, Oleh Sentsov, está bajo fuego y está reuniendo a sus hombres.

Sentsov, de 47 años, fue un famoso cineasta ucraniano, encarcelado por los rusos durante cinco años en 2014, y ahora es un soldado que lucha en la 47.ª Brigada Mecanizada, parte de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Ha luchado en algunas de las batallas más feroces de la guerra hasta ahora: Bakhmut, la región de Zaporiyia y ahora Avdiivka.

El 19 de octubre, él y sus compañeros soldados filmaron una batalla de cinco horas con cámaras de casco y corporales, ilustrando la crueldad de la guerra y los horrores de las trincheras.

“Intentamos conseguir un aterrizaje forestal de casi 1 kilómetro de largo. Junto con otros dos grupos de asalto atacamos tres posiciones. Nuestro grupo de asalto tuvo que defender una trinchera de 150 metros de ancho. Entramos, recorrimos 50 metros y no pudimos avanzar más porque había una fuerte resistencia por parte de mucha infantería enemiga allí”, dijo Sentsov en una rara entrevista con CNN.

Mientras Sentsov y su unidad luchaban por mantener el terreno en la línea de árboles, dos brigadas rusas comenzaron a avanzar por el área.

Él y sus hombres se encontraron luchando desde todos lados, atrapados en un movimiento de pinza por parte de las tropas rusas. Sentsov y su unidad fueron atacados constantemente por drones, artillería y tanques enemigos que pasaban a pocos metros de sus posiciones.

Imágenes con drones tomadas por el ejército ucraniano mostraron cuatro tanques rusos disparando contra la línea de árboles, donde estaban atrincherados tres grupos de asalto ucranianos, repartidos a lo largo de un kilómetro.

La unidad de Sentsov, en el centro del grupo, fue la única que se salvó.

"De todas las operaciones que llevó a cabo mi empresa, esta fue la primera vez que no pudimos completar la misión", dijo Sentsov.

Tres hombres de su equipo resultaron heridos, incluido Sentsov. En el vídeo se puede ver a un paramédico trabajando rápidamente para aplicar sellos y vendajes en el pecho a sus compañeros heridos.

"Nos echaron de allí porque no pudimos mantener nuestras posiciones. Entonces nos retiramos. Nuestro grupo se retiró, herido pero sobrevivió. Pero los otros dos grupos que atacaban al mismo tiempo junto con nosotros fueron destruidos casi por completo", dijo.

La lucha por la ciudad

El ataque a Avdiivka se produce mientras las líneas del frente de la guerra permanecen relativamente estáticas, y la contraofensiva de Ucrania continúa avanzando mucho más lentamente de lo previsto inicialmente.

Los analistas dicen que el objetivo ruso es rodear la ciudad y apoderarse de un área elevada cerca de una instalación industrial que le daría a Rusia un control efectivo del fuego sobre las rutas de suministro de Ucrania.

A principios de este mes, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky calificó los combates en Avdiivka como un “ataque” y dijo que la batalla será la que en muchos sentidos “determinará el curso general de la guerra”.

“Cuantas más fuerzas rusas sean destruidas cerca de Avdiivka ahora, peor será la situación general y el curso general de esta guerra para el enemigo”, dijo.

Desde el inicio de la renovada ofensiva rusa sobre la ciudad, Ucrania afirma haber asestado golpes masivos al personal y equipo militar ruso. Y Rusia parece haber adoptado la táctica de “picadora de carne” que utilizó contra las fuerzas ucranianas que defendían la ciudad de Bakhmut.

“El enemigo está atacando, arrojando cada vez más carne”, dijo el mes pasado el jefe de la administración militar de la ciudad de Avdiivka, Vitalii Barabash. "Los rusos decidieron seguir adelante y siguen adelante a pesar de las pérdidas".

Barabash dijo este lunes que continúan los feroces combates en la zona industrial en las afueras de una planta de coque, pero que las tropas ucranianas estaban manteniendo la línea.

"Todos los ataques enemigos del sur y del norte han sido repelidos. La línea de defensa se mantiene", dijo en una publicación en Telegram.

"Las posiciones militares son bombardeadas las 24 horas del día. Las batallas con armas pequeñas continúan las 24 horas del día".

Pero los blogueros prorrusos afirman que las fuerzas de Moscú han logrado algunos avances en la zona industrial. "Este es un gran éxito táctico, porque la línea de defensa fortificada de las AFU fue rota allí", afirmó el prorruso Wargonzo. CNN no puede verificar las afirmaciones de forma independiente.

A pesar de los intensos bombardeos que duran 24 horas, casi 1.300 residentes permanecen en Avdiivka, según la Policía Nacional de la región de Donetsk.

Aceptando la muerte

Sentsov dijo que cree que la aceptación de la muerte es esencial para quienes luchan.

"Si una persona no permite la idea de que podrían matarla, no tiene nada que hacer en la guerra. Tienes que aceptar que te pueden matar. Pero siempre da miedo", afirmó.

La lucha en las trincheras se convirtió en una parte integral de la guerra en Ucrania.

Pequeños grupos de asalto luchan por cada metro de tierra excavada. Los soldados suelen entrar por la noche o por la mañana, capturan una parte de la trinchera y comienzan a avanzar a través de ella, a menudo mientras las tropas enemigas todavía están allí.

"Así es como se pelea la guerra. El 90% de los ataques se producen de esta manera”, afirmó Sentsov.

"Es bueno escuchar las voces de los rusos en las posiciones. Significa que se están delatando. Entiendes dónde están. Es peor cuando no los escuchas. Crees que no están allí. Caminas por la trinchera y ellos están allí. Es una emboscada".

Para Sentsov, organizar a la gente en el set de una gran película no es mucho más difícil que organizar a la gente en una unidad.

"Es necesario tener habilidades de combate, pero lo principal es organizar a la gente", dijo.

Sentsov dijo que Ucrania debe prepararse para una guerra larga y desarrollar una estrategia en caso de que la guerra se prolongue durante años.

"No hemos perdido, pero aún no hemos ganado esta guerra. Necesitamos dejar de pensar en lo que sucederá después de la victoria y pensar en cómo garantizar que esta victoria se produzca lo antes posible... No habrá victoria mañana", dijo.

El hombre, padre de cuatro hijos, cuyo hijo menor tiene apenas un año, dijo que debe seguir luchando por el derecho de su país a existir.

"Todas las guerras son terribles. No hay buenas guerras. La gente siempre sufre y muere en la guerra. La única pregunta es por qué sufren y por qué mueren. Los rusos están siendo engañados por la propaganda de Putin. ... Los ucranianos luchan principalmente como voluntarios por su libertad en su propia tierra", dijo.

"En este momento, la gente está muriendo por la libertad cerca de Avdiivka, cerca de Robotyne y otros lugares. Y no hay nada más importante que eso".