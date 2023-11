Andrés Manuel López Obrador busca asegurarse otro voto favorable en la Suprema Corte

Poder judicial quiere dar un "golpe de Estado técnico", dice AMLO 4:17

(CNN Español) -- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envió el 15 de noviembre una terna con los nombres de tres mujeres para ocupar la vacante que Arturo Zaldívar dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una vez más, el Ejecutivo mexicano tiene la oportunidad de nominar a un ministro para el máximo tribunal del país. En lo que va de su mandato ha nombrado a cuatro: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

Quien fuese que reemplace a Zaldívar Lelo de Larrea será su quinto nombramiento.

Las mujeres que incluyó en la terna son funcionarias públicas de su Gobierno, dos de ellas lo vienen acompañando desde hace un par de décadas, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Las elegidas son María Estela Ríos González, consejera jurídica de la Presidencia; Bertha María Alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica de Presidencia.

publicidad

No es coincidencia que el mandatario elija a mujeres cercanas. Su objetivo, según dijo, es contar con ministros y ministras leales a su proyecto de Nación, denominado “cuarta transformación”.

"Voy a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservadores", dijo en su conferencia del 8 de noviembre, días antes de enviar la nueva terna, en referencia a Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Farjat.

"Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto, o sea, no es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación", agregó López Obrador.

La gran cercanía con las mujeres propuestas provocó críticas en la oposición. El senador Damián Zepeda, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), señaló: "Tres personas indudablemente incondicionales del presidente de la República (...) no dudo que tengan sus talentos, pero sin duda, en este momento de la vida política del país recibir una propuesta con esta clara carga político-partidista nos muestra la intención de dominio de la Corte".

Incluso el senador del oficialista partido Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, aceptó que las aspirantes "tienen una identificación con el movimiento".

Los ministros que ya no apoyan a López Obrador

Los planes para tener una mayoría de ministros a favor de su proyecto no han salido hasta ahora como López Obrador quería. La Suprema Corte está conformada por 11 ministros, que son propuestos por el presidente en turno, pero aprobados con el voto de las dos terceras partes del Senado. Los elegidos permanecen 15 años en el cargo.

El propio mandatario reconoció durante la conferencia de prensa matutina del 2 de septiembre de 2022 que se había equivocado al hacer las propuestas, pues los ministros que nominó habían dejado de apoyar su proyecto.

"Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos, y yo respeto eso", dijo.

El 2 de enero pasado, el mandatario volvió a recriminar a los ministros que él nominó que "no le entraron a la transformación" y que se pusieron del "lado de los conservadores", como llama el mandatario a sus opositores.

"Ya les dije que los que hasta nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores", señaló.

Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Farjat son los ministros a los que se refiere el presidente, pues han votado en contra de reformas importantes para él.

González Alcántara fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 2000 al 2003. En esos años, coincidió con López Obrador cuando este era jefe de Gobierno de la capital (2000-2005).

En 2018, tras ganar la elección presidencial, López Obrador lo incluyó en la terna para ser fiscal general de la República. Al no obtenerlo, el presidente lo integró a la terna para ocupar el lugar que dejaba el ministro José Ramón Cossío Díaz en la Corte.

Además de votar en contra de varios proyectos del presidente, González Alcántara se ha sumado a las protestas contra la propuesta de López Obrador de eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Cuando era jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ríos-Farjat luchó contra la evasión fiscal y las operaciones simuladas, temas importantes en la agenda del presidente.

Al conocerse la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora en medio de una investigación en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, López Obrador incluyó a Ríos-Farjat en la terna, lo que le permitió convertirse en ministra en diciembre de 2019.

Ríos-Farjat trabajó con López Obrador antes de que fuera presidente. En 2017 colaboró con él en la confección del "Plan de Nación" de Morena. Al ganar la presidencia en 2018, formó parte del equipo de transición y encabezó los trabajos en el SAT.

Cómo han votado los ministros de López Obrador

Pese a su cercanía y trabajo previo con el Ejecutivo, ambos ministros han marcado distancia en sus asuntos.

En la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Ríos-Farjat y González Alcántara votaron en contra; lo mismo hicieron sobre mantener la prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales. En ese punto el presidente sólo tuvo el apoyo de Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.

En el llamado Plan B electoral, que buscaba una reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE), los ministros invalidaron la reforma con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Ortiz Ahlf y Esquivel Mossa.

González Alcántara presentó un proyecto contra una de las decisiones más importantes del mandatario: trasladar la Guardia Nacional, un cuerpo creado en su sexenio con la fusión de distintos cuerpos de seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte lo echó atrás, pues declaró inconstitucional el cambio. En esa votación, sólo Zaldívar, Esquivel y Ortiz apoyaron por completo el proyecto del mandatario.

Aunque Zaldívar no fue nombrado por López Obrador, sí se mostró afín a su “cuarta transformación”, no sólo con sus votos en temas importantes para el Ejecutivo, sino incluso renunciando a su cargo de ministro para sumarse al equipo de la candidata de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahora, el presidente busca que quien llegue a la Corte sea una magistrada muy cercana para tener un tercer voto a favor para sus proyectos.