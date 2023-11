Lotería de Iowa publica números ganadores incorrectos de Powerball y jugadores cobran premios

¿Cuántas probabilidades tienes de ganar el Powerball? (2022) 1:52

(CNN) -- Esta semana, la Lotería de Iowa pagó a sus afortunados ganadores de Powerball - junto con algunos afortunados perdedores - por un error de información que llevó a que se publicaran números ganadores incorrectos en el sitio web del Estado.

La Lotería publicó por error en internet números ganadores incorrectos del juego Powerball del lunes. Durante las aproximadamente siete horas que se tardó en corregir el error, los jugadores con números coincidentes se presentaron y cobraron los números incorrectos con premios que oscilaban entre los US$ 4 y los US$ 200.

La Lotería de Iowa retransmite en directo los sorteos de Powerball en su página web todos los lunes, miércoles y sábados. Luego, dos personas en distintos lugares introducen los resultados de los sorteos antes de que se registren en el sitio web oficial.

El sorteo de esta semana se realizó correctamente, pero algunos de los resultados se introdujeron de forma incorrecta, según un post publicado en el blog de la Lotería.

Los números incorrectos aparecieron en el sistema de todo el Estado y en la página web de la Lotería de Iowa este martes al rededor de las 12:30 de la mañana (hora local) y se mantuvieron hasta las 7:15. A las 3:30 de la tarde ya se habían publicado los números corregidos y la lotería había reanudado el cobro de los boletos ganadores correctos.

El Powerball se juega en decenas de estados y los números ganadores se publicaron correctamente en otros sitios web.

La Lotería de Iowa atribuyó este hecho a un "error humano" y no especificó cuántas personas con números incorrectos cobraron. "El personal de la Lotería continuará revisando los procedimientos de sorteo enfocándose en mejorarlos en el futuro", se lee en el blog de la Lotería.

Una vez que se publicaron los números correctos, la Lotería de Iowa dijo que 3.998 boletos con premios desde US$ 4 y hasta US$ 200 ganaron un total de US$ 24.382 en premios del sorteo del lunes por la noche.