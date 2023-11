Muere Shane MacGowan, líder de The Pogues, a los 65 años 

Shane MacGowan, fotografiado en el escenario de Chicago en 1986. (Foto: Paul Natkin/Fotos de archivo/Getty Images)

(CNN) -- Murió el vocalista de la banda irlandesa The Pogues, Shane MacGowan, según un comunicado de su esposa, Victoria Mary Clarke, publicado este jueves.

Clarke anunció la muerte del cantante de 65 años en Instagram, diciendo: "No hay manera de describir la pérdida que estoy sintiendo y la añoranza de una más de sus sonrisas que iluminaban mi mundo".

El cantante había sido dado de alta del Hospital St Vincent's de Dublín el 22 de noviembre luego de recibir tratamiento por una infección, detalló Clarke. Ella había proporcionado actualizaciones periódicas sobre la salud de MacGowan mientras estaba en el hospital, agradeciendo a sus seguidores por sus "encantadores mensajes y oraciones".

El cantante había lidiado con varios problemas de salud en los últimos años y estuvo en silla de ruedas desde 2015, cuando se rompió la pelvis. El año pasado le diagnosticaron encefalitis viral, una afección potencialmente mortal que es un virus que provoca una inflamación del cerebro. En 2015, MacGowan recibió un juego completo de implantes dentales después de perder varios dientes debido al abuso de drogas y alcohol.

Nacido en Kent, Inglaterra en 1957, de padres irlandeses, MacGowan pasaba sus veranos en una granja en el sur de Irlanda, rodeado de música tradicional. Formó su banda, The Pogues en Londres en 1982 con sus compañeros Peter 'Spider' Stacy, Jem Finer y James Fearnley, mezclando música folclórica tradicional irlandesa con sonidos punk.

Los Pogues lanzó una serie de álbumes y sencillos exitosos, el más conocido fue el éxito navideño, 'The Fairytale of New York', que incluía un dueto entre MacGowan y la cantante inglesa Kirsty MacColl.

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, fue uno de los primeros en rendir homenaje al cantante en una publicación en X este jueves, dijo que sus "canciones capturaron maravillosamente la experiencia irlandesa, especialmente la experiencia de ser irlandés en el extranjero".

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, también elogió su rico conjunto de obras y señaló en un comunicado que MacGowan "será recordado como uno de los más grandes letristas de la música".

"Sus palabras han conectado a los irlandeses de todo el mundo con su cultura e historia, abarcando tantas emociones humanas de la manera más poética", añadió D. Higgins.