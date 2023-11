Devastador informe contra George Santos 7:00

(CNN) -- El asediado representante republicano George Santos se mantuvo desafiante este jueves por la mañana ante el renovado intento de expulsarle del Congreso tras una investigación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre el congresista neoyorquino.

El congresista habló con periodistas en la escalinata del Capitolio, donde siguió negándose a dimitir, un día antes de la votación de expulsión prevista para este viernes. Santos calificó de "acoso" el intento de expulsarle y lamentó lo que describió como "caos" en el Congreso.

Santos ha sobrevivido a anteriores intentos de expulsarle de la Cámara, pero este último esfuerzo está cobrando impulso tras la publicación a principios de mes de un mordaz informe de la Comisión de Ética de la Cámara, que concluía que "trató de explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura a la Cámara para su propio beneficio económico personal".

Santos anunció que no se presentaría a la reelección tras la publicación del informe ético, pero denunció la investigación del Congreso como "una repugnante calumnia politizada".

En declaraciones en el pleno de la Cámara el martes por la noche, Santos argumentó que el esperado voto de expulsión "sienta un precedente muy peligroso para el futuro".

"¿Debemos asumir ahora que uno ya no es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y que, de hecho, es culpable hasta que se demuestre su inocencia?", preguntó.

La expulsión es la forma más severa de castigo para un legislador en la Cámara y solo cinco miembros han sido expulsados de ella. Requiere una mayoría de dos tercios de los votos, un listón muy alto.

Aparte de la investigación de la Comisión de Ética, Santos también se declaró inocente de 23 cargos federales, incluidas acusaciones de fraude relacionadas con las prestaciones por desempleo de covid-19, malversación de fondos de campaña y mentiras sobre sus finanzas personales en los informes de divulgación de la Cámara.

Mientras los republicanos sopesan su voto, muchos han expresado su preocupación por la expulsión, ya que Santos aún no ha sido condenado por un tribunal. Otros, sin embargo, han argumentado que es imperativo expulsar al congresista dada la gravedad de las conclusiones de la investigación ética.

Aún no está claro si habrá votos suficientes para expulsar a Santos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que tiene "verdaderas reservas" sobre la expulsión del congresista, por el precedente que podría sentar.

El comentario de Johnson de que tiene "reservas" no proporcionará cobertura política para que los miembros voten a favor de la expulsión, lo que podría dificultar que algunos republicanos apoyen tal medida.

"No hemos azuzado el voto, y no lo haríamos", dijo Johnson este miércoles por la mañana. "Confío en que la gente tome esa decisión reflexivamente y de buena fe. Personalmente tengo verdaderas reservas sobre hacerlo, me preocupa el precedente que se pueda sentar al respecto".