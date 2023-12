Un monte submarino gigante descubierto en Guatemala tiene casi el doble de altura que el edificio más alto del mundo

Batimetría graduada por colores del monte submarino descubierto frente a la costa de Guatemala. El monte submarino tiene 1.600 metros (5.249 pies) de altura. (Schmidt Ocean Institute)

(CNN) -- Se ha descubierto una enorme montaña submarina, también conocida como monte submarino, en el fondo del Océano Pacífico frente a la costa de Guatemala.

Lo más probable es que el monte submarino sea un remanente de un volcán extinto, como lo son la mayoría de los montes submarinos, según NOAA Ocean Exploration, un programa federal que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Con 1.600 metros (5.249 pies) de altura, es casi el doble de la altura del Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo, según un comunicado de prensa del Schmidt Ocean Institute, una organización sin fines de lucro que promueve la investigación oceanográfica.

El descubrimiento de la enorme estructura, que cubre 14 kilómetros cuadrados (5,4 millas cuadradas) y se encuentra a 2.400 metros (7.874 pies) bajo el nivel del mar, se produjo en julio durante una expedición SOI, que es parte de los esfuerzos del instituto para explorar más a fondo el océano, utilizando un buque de investigación también conocido como Falkor. El barco está diseñado para mapear el fondo marino mediante el uso de una ecosonda multihaz, que envía ondas sonoras al fondo del océano en un patrón en forma de abanico, luego mide el tiempo que tarda el sonido en llegar al fondo del océano y regresar.

Tomer Ketter, hidrógrafo y geocientífico marino del Instituto Nacional Israelí de Oceanografía, también estaba a bordo, dijo un portavoz del instituto, y Ketter confirmó que el monte submarino no estaba en ninguna base de datos que midiera las profundidades del océano, incluida la Carta Batimétrica General de Océanos.

"Un monte submarino de más de 1,5 kilómetros de altura que, hasta ahora, ha estado oculto bajo las olas realmente resalta cuánto nos queda por descubrir", dijo la Dra. Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, en el comunicado de prensa. "Un mapa completo del fondo marino es un elemento fundamental para comprender nuestro océano, por lo que es emocionante vivir en una era en la que la tecnología nos permite mapear y ver estas increíbles partes de nuestro planeta por primera vez".

El monte submarino fue descubierto a más de 155 kilómetros (84 millas náuticas) fuera de la Zona Económica Exclusiva de Guatemala. Se estima que hay más de 100.000 montes submarinos de más de 1.000 metros (3.280 pies) de altura en el mundo, pero menos de una décima por ciento han sido explorados, según la NOAA.

"Las montañas submarinas se han explorado hace relativamente poco tiempo debido a la llegada de sumergibles ocupados por humanos y vehículos operados a distancia (ROV) muy capaces", dijo Les Watling, profesor emérito de biología de la Universidad de Hawaii en Manoa, por correo electrónico. Watling no participó en el descubrimiento, pero formó parte de una exploración del Schmidt Ocean Institute en 2019.

Encontrar un monte submarino

"El hecho de que no esté en el mapa es poco sorprendente", dijo Watling, señalando que la mayor parte del fondo del océano está inexplorado. (La NOAA estima que se ha cartografiado menos del 25% del fondo del océano hasta 2023).

Los investigadores oceánicos saben dónde se encuentran la mayoría de los montes submarinos, incluso los que no han sido cartografiados ni explorados, en el mundo gracias a los altímetros de radar por satélite, que se utilizan para detectar ligeras diferencias en la altura del mar midiendo el tiempo que tarda un pulso de radar enviado desde un satélite para alcanzar la superficie del océano y regresar, dijo Watling. Por encima de la ubicación de un monte submarino, la superficie del océano se abultará ligeramente, lo que permitirá detectar las grandes montañas submarinas.

A unos 11 kilómetros (6,8 millas) de distancia de donde se cartografió el monte submarino, la altimetría satelital había mostrado un monte submarino modelado, que muy probablemente era este monte submarino cartografiado recientemente, dijo Ketter, ya que la ubicación exacta del modelo puede estar equivocada debido a otras masas de tierra en el área. El monte submarino no había sido cartografiado ni conocido antes, sólo se predijo su ubicación a partir de datos satelitales, dijo.

El monte submarino recientemente descubierto puede ser más alto que el edificio más alto del mundo, pero se ha descubierto que algunos tienen una altura de 4.000 metros (13.123 pies) o más, dijo Watling. La montaña más alta del mundo, Mauna Kea en Hawaii, que mide más de 10.210 metros (33.500 pies) desde la base hasta la cima, comenzó como un monte submarino, según la NOAA.

Los montes submarinos actúan como puntos críticos de biodiversidad

Debido a la formación geológica de un monte submarino, las montañas tienden a servir como puntos calientes de biodiversidad, proporcionando una superficie dura a la que pueden aferrarse los corales, esponjas y otros invertebrados marinos.

"Los montes submarinos crean ecosistemas distintos porque las corrientes normalmente lentas sobre el fondo marino profundo se aceleran hasta diez veces a medida que fluyen alrededor de estas obstrucciones", dijo Tony Koslow, oceanógrafo investigador emérito del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, en un correo electrónico.

Las corrientes aceleradas crean el sustrato de roca dura al que se adhieren los invertebrados y, al mismo tiempo, atraen a otra fauna que se alimenta de partículas de alimento arrastradas por las corrientes, dijo Koslow, autor de "The Silent Deep: The Discovery, Ecology, and Conservation of the Deep Sea". Koslow no participó en el descubrimiento.

Los investigadores estiman que entre el 15% y el 35% de las especies oceánicas endémicas viven en un ecosistema de monte submarino, y las especies migratorias también buscan estructuras para reproducirse, alimentarse o buscar refugio, según Pew Charitable Trusts.

"La increíble diversidad de vida en los montes submarinos ha sido reconocida sólo hace relativamente poco tiempo", dijo Koslow. "Quizás el aspecto más significativo de este descubrimiento es que confirma que el fondo marino todavía está mal cartografiado".