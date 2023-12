Estos niños crearon disfraces con materiales reciclados 5:11

(CNN)-- La actriz Jennifer Garner no es una mamá helicóptero.

“Quiero estar cerca. Pero también creo que está bien si sufren un poco de negligencia benigna”, dijo esta semana a Hoda Kotb y Jenna Bush Hager en el programa “Today” de NBC.

“Sus vidas son suyas”, añadió. "No estoy tratando de vivir su vida y no me importa que vean que amo la mía".

Garner probablemente no estaba abogando por ignorar las necesidades de los niños, recalcó la entrenadora de padres de Los Ángeles, Oona Hanson. Quizá fue una frase divertida que ofrece una alternativa a la crianza helicóptero, dijo.

"Esta entrevista ha llamado la atención porque creo que muchos padres están ávidos de permiso o de modelos a seguir sobre cómo dar un paso atrás en ese tipo de crianza intensiva", afirmó. “Creo que es una forma útil de decir: 'Sí, estoy saliendo de esta rutina de crianza intensiva que no me servía ni a mí ni a mis hijos'”.

Quienes luchan por esta alternativa están dando a los niños espacio para crecer, aseguró Hanson.

“Están creando un ambiente seguro y amoroso y permiten que los niños se aburran o resuelvan las cosas por sí solos, o que cometan errores y no se sientan tan ansiosos sobre si su hijo podrá manejarlo o no", dijo.

El tiempo a solas significa creatividad, independencia y resolución de problemas

Los hijos de Catherine Newman no querían ir a un campamento de verano.

Ella estaba de acuerdo con eso, siempre y cuando respetaran sus horas de trabajo y se entretuvieran, señaló Newman, coordinador del Departamento Académico del Centro de Escritura Creativa de Amherst College y autor de "Cómo ser una persona: 65 habilidades enormemente útiles y superimportantes que debes aprender antes de hacerte mayor".

Durante años, los hijos de Newman descubrieron cómo pasar los veranos, e incluso inventaron juegos de los que ella todavía encuentra rastros ahora que tienen 20 años, dijo.

“Eran increíblemente imaginativos y autosuficientes, y no tuve que sentir ese temor y culpa todo el día por abandonarlos”, contó Newman.

Tener ese tiempo para aburrirse o probar cosas sin un adulto vigilándolos no solo les dio la oportunidad de ser creativos y crear recuerdos, sino que también ayudó a fomentar su desarrollo, añadió.

Estar involucrado en todo lo que hacen tus hijos puede inculcarles un sentimiento de impotencia aprendida, aseguró Hanson.

“Se empiezan a sentir como ‘no puedo hacer nada por mi cuenta. Necesito tener un adulto a mi lado, corrigiéndome y guiándome, o tal vez asegurándose de que nunca cometa un error'”, dijo Hanson. "Vemos que esto perjudica a los niños en un sentido de autoeficacia, independencia y confianza".

Cuando los padres o cuidadores muestran confianza en que sus hijos no los necesitan de inmediato, puede ayudar a comunicar que está bien sentirse estresado o ansioso o incluso fallar en ocasiones, dijo la Dra. Janine Domingues, psicóloga principal de Child Mind Institute en Nueva York.

“Es una oportunidad para aprender a superar esos momentos y también comenzar a resolver problemas por su cuenta, que son habilidades que un niño necesitará a medida que avance en la vida”, apuntó Domingues.

Ser tú ayuda a cuidarlos

Sí, es bueno para ti y tus hijos tener una vida fuera de ellos, dijo Hanson. Pero tiene sentido que sea difícil hacerlo.

“Incluso antes de la crianza helicóptero, esta idea de que la maternidad debería ser un martirio era, ya sabes, algo con lo que creo que muchas familias luchaban: la idea de que debías sacrificarte por completo al servicio de tus hijos”, agregó.

Pero lo que los niños pueden aprender en esa lucha es que la edad adulta -y la paternidad- no son momentos agradables de la vida, dijo.

En cambio, es importante modelar la edad adulta que quieres que tengan tus hijos, afirmó Domingues.

“Es muy importante que vean que te priorizas para que cuando crezcan sepan que es realmente beneficioso para ellos priorizarse a sí mismos y tener una identidad (aparte de ser padre)”, agregó.

El objetivo de Newman no era estar involucrada con sus hijos todo el tiempo, sino ser lo que ella llama "todo adentro o todo afuera".

“Mi objetivo era estar absolutamente presente con ellos jugando, hablando con ellos o leyendo con ellos... o estar completamente ausente para que pudieran involucrarse en otra cosa”, dijo.

Estar presente con sus hijos fue útil para crear un ambiente en el que realmente pudo disfrutarlos, aseguró Newman.

“Probablemente para mí la parte más importante de la crianza de los hijos es iluminarse cuando entran en la habitación y esa sensación de anhelar su compañía”, dijo. "Creo que es una forma realmente encantadora de ser criado".

¿Cómo dejas exactamente a tus hijos solos?

Desafortunadamente, no existen reglas exactas sobre cuándo involucrarse con su hijo y cuándo dar un paso atrás; todos los niños tienen sus propias necesidades y desarrollo, detalló Hanson.

Y los padres a menudo no toman la decisión consciente de involucrarse demasiado, añadió. La forma en que alguien es padre puede estar relacionada con muchos factores, como la cultura, la comunidad y las necesidades de la familia.

Pero hay maneras de empezar a incorporar algo de “negligencia benigna”.

El primer paso es crear un entorno que sea productivo, tanto física como emocionalmente.

En esos veranos en los que sus hijos estaban en casa, Newman dio prioridad a abastecerse de materiales para manualidades y juegos de mesa para que los niños tuvieran oportunidades de encontrar cosas que hacer además de simplemente mirar la televisión, dijo.

“También quieres que tu hijo sepa que estás ahí para brindarle apoyo cuando sea necesario”, señaló Domingues.

Si acuden a ti con un problema, ella recomienda reconocer la dificultad y ver qué han intentado o podrían hacer para resolverlo antes de intervenir tú mismo.

Pero en asuntos serios como la seguridad o el acoso, es apropiado hacerle saber a tu hijo que intervendrás rápidamente, dijo.

Y en una época en la que a los padres a menudo se les dice que lo están haciendo mal, uno de los consejos más importantes de Hanson es dejar de lado estándares de crianza imposibles para poder trabajar con las necesidades individuales de tu familia.

"Se trata realmente de que los padres tengan compasión de sí mismos, escuchen su intuición y encuentren una comunidad", finalizó