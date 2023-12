El presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler, se dirige a los asistentes a la Cumbre de la Libertad del Partido Republicano de Florida, el sábado 4 de noviembre de 2023, en Kissimmee, Florida.

(CNN)-- El presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler, declaró el sábado que no dimitirá mientras enfrenta una investigación por agresión sexual, rechazando los llamados del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que renuncie a su papel como máximo responsable del partido.

En una carta al Partido Republicano de Florida, Ziegler no abordó la acusación --que continuó causando conmoción en todo el estado el sábado, a medida que surgían nuevos detalles preocupantes sobre la investigación-- pero sugirió que había una conspiración en marcha para filtrar detalles de la investigación del Departamento de Policía de Sarasota.

"Tenemos un país que salvar y no voy a permitir que las falsas acusaciones de un delito pongan esa misión en el banquillo mientras espero que concluya este proceso", escribió.

Según una declaración jurada de orden de registro, que CNN obtuvo del Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental, Ziegler y su esposa Bridget planearon un encuentro sexual a tres bandas con la presunta víctima el día de la supuesta agresión, el 2 de octubre, y "cuando la víctima se enteró que Bridget no podría acudir, cambió de opinión y canceló con Christian".

El video de vigilancia mostró a Ziegler llegando a la residencia de la presunta víctima el día de la supuesta agresión, dice la declaración jurada. La presunta víctima declaró a los investigadores que "abrió la puerta de su apartamento para pasear a su perro y Christian estaba parado afuera en el pasillo". La presunta víctima aseguró que Christian entró al apartamento y la violó en un taburete de la barra, según la declaración jurada.

"La víctima advirtió a Christian que no estaba usando condón", de acuerdo con la declaración jurada. Además, detalló que le dijo a Christian que “no estaba en condiciones de dar su consentimiento” porque “había estado bebiendo tequila todo el día”.

Más tarde, la presunta víctima llamó a su hermana y le contó que había sido violada, afirma la declaración jurada, señalando que la policía entrevistó a la hermana de la presunta víctima y confirmó los detalles de la llamada telefónica.

La policía entrevistó entonces a Bridget Ziegler, según la declaración jurada. Ella dijo a los detectives que conoció a la presunta víctima a través de su marido y confirmó haber tenido un encuentro sexual con ella y su marido "hace más de un año y que sólo ocurrió una vez".

El 2 de noviembre, los detectives entrevistaron a Ziegler con su abogado presente, señala la declaración jurada. Ziegler admitió haber tenido relaciones sexuales con la presunta víctima, pero dijo que las relaciones sexuales fueron consensuadas y que grabó el encuentro. "Christian dijo que inicialmente borró el video, pero desde la acusación, subió el video a su Google Drive que no hemos podido localizar tras una extracción digital".

Durante la investigación, la policía dijo que Ziegler intentó contactar a la presunta víctima a través de Instagram. Luego, ella comenzó a comunicarse con Ziegler con la ayuda de detectives, acorde con la declaración jurada. En un supuesto intercambio el 27 de octubre, la presunta víctima escribió: “No estoy de acuerdo con lo que pasó el otro día entre nosotros”.

"Oh. Eso no es bueno. Tú eres mi amiga. Te conozco desde hace como veinte años”, respondió Ziegler.

“Sí, lo sé, pero eso no estuvo bien y no la trajiste [a Bridget] y luego me hiciste eso a mí”, respondió la presunta víctima.

“Ella estaba dentro. Luego no pudo porque no respondió. Dijo que la próxima vez”, respondió Ziegler.

Según la declaración jurada, varias llamadas telefónicas entre la presunta víctima y Ziegler fueron grabadas en audio. En una llamada, la presunta víctima le habría dicho a Ziegler que “él la agredió sexualmente” y Ziegler habría respondido: “Esas son palabras mayores, por favor no, no, no lo hice. Me invitaste a pasar, eso es todo. No lo hice en absoluto y no quiero que nunca te sientas así”.

CNN ha hecho múltiples intentos de contactar a los Ziegler. En un comunicado el viernes, el abogado de Christian Ziegler, Derek Byrd, dijo: "Estamos seguros de que una vez que concluya la investigación policial no se presentarán cargos y el señor Ziegler será completamente exonerado".

“Desafortunadamente, a menudo se acusa a figuras públicas de actos que no cometieron, ya sea con fines políticos o para obtener ganancias financieras. Quisiera advertir a cualquiera que se precipite a emitir un juicio hasta que concluya la investigación”, dijo Byrd.

Las acusaciones no solo han planteado dudas sobre la capacidad de Christian Ziegler para liderar el partido en la temporada electoral de 2024, sino que también han generado duras críticas por el papel que han desempeñado los Ziegler al ayudar a ejecutar una ofensiva contra los materiales LGBTQ en las escuelas de Florida bajo el Gobierno de DeSantis.

Bridget Ziegler, de 41 años, miembro tres veces electa de la junta escolar del condado de Sarasota, cofundó Moms for Liberty, una organización conservadora por los derechos de los padres que ha liderado los esfuerzos en Florida y otros lugares para retirar de las aulas libros que consideran inapropiados para los niños.

También ha sido una aliada cercana de DeSantis en su campaña para eliminar la orientación sexual y la identidad de género de las escuelas. Ayudó a redactar la Declaración de derechos de los padres en Florida, una ley que DeSantis firmó en 2021 en respuesta a las preocupaciones de los padres conservadores de que las escuelas retenían información sobre niños que expresaban un cambio de orientación sexual e identidad de género.

Este año, DeSantis nombró a Bridget Ziegler para la junta que ahora supervisa el distrito fiscal especial de Walt Disney Company en Florida Central en medio de su enfrentamiento con el gigante del entretenimiento por una ley estatal que restringía cómo se podía enseñar la orientación sexual y la identidad de género en el aula.

Christian Ziegler, de 40 años, también ha defendido ferozmente la agenda de DeSantis contra la reacción nacional de los grupos LGTBQ. En una entrevista con Washington Examiner, dijo que los demócratas que se oponían a DeSantis eran “pervertidos” y los alentó a abandonar el estado.

En su carta al Partido Republicano estatal, Ziegler sugirió que la información hecha pública sobre la investigación se filtró intencionalmente porque él y su esposa son “voces políticas muy ruidosas”. Añadió que la denuncia y la investigación tendrían que haber permanecido confidenciales hasta la conclusión de la investigación, y que no podía compartir públicamente su versión de los hechos en este punto del proceso.

La carta llegó un día después de que DeSantis dijera que Ziegler debería renunciar como presidente del partido y dijo a los periodistas: "No veo cómo podemos continuar con esa investigación en curso, dada la gravedad de esas situaciones".

“Creo que debería hacerse a un lado”, dijo DeSantis. "Creo que debería ocuparse de eso".

“Lo conozco. Conozco a Bridget. Han sido amigos, pero la misión es más importante”, añadió.

Ziegler, sin embargo, trazó un cronograma para permanecer en el poder. Le dijo al partido que su “papel en la investigación está completo” y anticipó una conclusión de la investigación.

"Cuando lleguemos a ese punto, tendré mucho más que compartir sobre los hechos, cómo ocurrió, el motivo y quién estuvo detrás", afirmó.