La policía asalta locales gays en Rusia después de que el máximo tribunal prohibiera el "movimiento internacional" LGBTQ

¿Por qué la comunidad LGTB+ tiene más desafíos de salud mental? 0:38

(CNN) -- La policía llevó a cabo redadas en locales gay en Rusia a última hora de este viernes, informaron dos medios rusos en línea, un día después de que el máximo tribunal del país dictaminara la prohibición del "movimiento internacional LGBTQ" y lo calificara de organización extremista.

La histórica sentencia del Tribunal Supremo de este jueves hizo temblar de miedo a la comunidad LGBTQ de Rusia, que ya se ha enfrentado a una creciente represión en los últimos años, mientras el Presidente Vladimir Putin intenta reforzar su imagen de defensor de los valores morales tradicionales frente al Occidente liberal.

Las redadas tuvieron lugar en al menos tres locales de ocio de la capital, Moscú, según los dos medios de noticias independientes rusos Ostorozhno Novosti y Sota.

La policía dijo que estaban llevando a cabo redadas rutinarias de drogas, añadieron los medios.

Ostorozhno Moskva también informó de que la policía fotografió los pasaportes de los asistentes a la fiesta.

publicidad

"Testigos presenciales declararon que las fuerzas de seguridad entraron en el local con el pretexto de un control antidroga y fotografiaron los pasaportes de los visitantes". "En medio de la fiesta, pararon la música y (los policías) empezaron a entrar en las salas".

El medio también publicó un vídeo de un testigo presencial que describía una escena aterradora: "Yo estaba allí. Sinceramente, me c**** encima cuando paró la música y dijeron que había una redada policial. Pensé que eso era todo, que me encarcelarían durante 12 años. A la salida me hicieron una foto del pasaporte. Para que lo entiendas, 300 de nosotros estábamos desnudos, sólo en ropa interior, y esperábamos a que alguien nos trajera ropa, y nadie entendía lo que estaba pasando".

El canal independiente de noticias por Telegram Sota, citó a un empleado del club gay Central Station de Moscú diciendo de que las redadas se produjeron en el Secret Club y el Mono Bar de Moscú, así como en la popular fiesta pop-up Hunters Party.

Sota también informó de que el club Central Station de San Petersburgo anunció su cierre este viernes, afirmando que la dirección del club dijo que se les había denegado seguir alquilando el local debido a la "nueva ley".

Un vídeo publicado por los dos medios de comunicación muestra un furgón policial aparcado frente a lo que parece ser uno de los locales, con luces intermitentes pero sin sirenas. En la entrada del local se ve al menos a dos personas que parecen ser agentes de policía.

La conocida bloguera transexual rusa y activista LGBTQ Milana Petrova —que ya no vive en el país— publicó información sobre las redadas en su canal de Telegram.

Dijo que las redadas habían sido en fiestas privadas LGBTQ, no en clubes nocturnos.

"Ayer NO hubo redadas. Hubo redadas en fiestas LGBT individuales para adultos. Allí se fotografiaron los pasaportes de las personas sin su voluntad, al parecer para aumentar la represión", publicó Petrova el domingo.

"Permítanme recordarles que la ley salió anteayer", dijo Petrova. "Nunca en la historia del país ha habido leyes tan crueles", añadió.

El gerente de la popular discoteca gay Mono, que responde al nombre de Alexey Khoroshy, negó las informaciones que apuntaban a una redada en su local. Khoroshy afirmó que sólo se había producido una redada en la fiesta pop-up de Moscú.

"Ayer fue la única redada antidroga en Hunters Party. Por lo tanto, todo está tan tranquilo como antes: ¡estamos trabajando! Y recuerden que las drogas son malas", dijo Khoroshy.

Empresas deben invertir en cultura de inclusión y diversidad 5:24

Otra fuente con conocimiento directo de la redada en Hunters Party dijo a CNN que se trataba de una redada rutinaria de drogas.

Sin embargo, la gente que chateaba en un grupo online vinculado a la Hunters Party expresó su temor.

"Ya nadie estará en paz, ahora nos balanceamos entre la propaganda y el extremismo", publicó una persona directamente vinculada al Partido de los Cazadores en el chat del grupo.

Otra persona respondió: "Es peligroso, no iré más".

Las autoridades rusas no han hecho comentarios sobre las redadas. En los medios de comunicación estatales no se hizo mención a redadas rutinarias contra las drogas ni de ningún otro tipo.

La comunidad LGBTQ de Rusia ya se ha enfrentado a una serie de nuevas leyes dirigidas específicamente a ellos.

A finales del año pasado, Putin promulgó un proyecto de ley que amplía la prohibición de la denominada "propaganda" LGBTQ en Rusia, ilegalizando la promoción de las relaciones homosexuales o la sugerencia de que las orientaciones no heterosexuales son "normales".

La prohibición fue aprobada por Putin pocos días después de que entrara en vigor una nueva y severa ley sobre "agentes extranjeros", mientras el Kremlin reprime la libertad de expresión y los derechos humanos a medida que se tambalea su operación militar en Ucrania.

Las nuevas leyes amplían significativamente el alcance de una ley de 2013 que prohibía la difusión de información relacionada con el colectivo LGBTQ a menores. La nueva versión amplía la prohibición de promover este tipo de información también a los adultos.

Ahora es ilegal en Rusia promover o "elogiar" la comunidad LGBTQ.

Las nuevas leyes amplían significativamente el ámbito de aplicación de una ley de 2013 que prohibía la difusión de información relacionada con LGBTQ a menores. La nueva versión amplía la prohibición de promover este tipo de información también a los adultos.

Ahora es ilegal en Rusia promover o "alabar" las relaciones LGBTQ, expresar públicamente orientaciones no heterosexuales o sugerir que son "normales".