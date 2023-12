(CNN Español) -- Tras una década de espera, el tráiler de la nueva entrega de la saga más exitosa de Rockstar Games, GTA VI, se publicó de manera oficial durante la noche de este lunes y revolucionó el mundo de internet. En noviembre, se había anunciado que el adelanto iba a darse a conocer este martes a las 9 a.m. (hora de Miami) por parte de la desarrolladora Take-Two Interactive Software, pero se tuvo que adelantar. ¿Por qué?

Rockstar informó a través de sus redes sociales que el avance de GTA VI se había filtrado en la web, por lo que la compañía decidió adelantar su publicación en YouTube y llamó a sus seguidores a ver el tráiler oficial.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023