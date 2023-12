Muere a los 101 años Norman Lear, icónico productor de películas y comedias de televisión

(CNN) -- El famoso productor de televisión Norman Lear, cuyas exitosas comedias televisivas como "All in the Family" y "The Jeffersons" fusionaron comedia con mordaces comentarios sociales y dominaron los ratings de las cadenas en la década de 1970, murió este martes en su casa de Los Ángeles, anunció su familia el martes. su sitio web. Tenía 101 años.



“Norman vivió una vida de curiosidad, tenacidad y empatía. Amaba profundamente a nuestro país y pasó toda su vida ayudando a preservar sus ideales fundacionales de justicia e igualdad para todos”, dijo su familia. “Comenzó su carrera en los primeros días de la televisión en vivo y descubrió la pasión por escribir sobre la vida real de los estadounidenses, no sobre un ideal. Al principio, sus ideas se encontraron con puertas cerradas y malentendidos. Sin embargo, se mantuvo firme en su convicción de que la “tontería de la condición humana” hacía grande la televisión y, finalmente, fue escuchado”.

A partir de "All in the Family" en 1971, los programas de Lear abordaron temas delicados como el racismo, el feminismo y las desigualdades sociales que nadie se había atrevido todavía a tocar. El programa, que ganó el Emmy a la Mejor Serie Nueva, se centró en la familia Bunker, de clase trabajadora blanca, y su patriarca Archie Bunker, mezquino, irascible, prejuicioso y extrañamente simpático.

El exitoso programa impulsó una serie de derivados igualmente populares y políticos, incluidos “Sanford and Son”, “Maude” y “Good Times”.

Fue productor ejecutivo de los clásicos del cine de culto “The Princess Bride” y “Fried Green Tomatoes” y fue nominado al Premio de la Academia al mejor guión por “Divorce American Style”. Su defensa política llevó al establecimiento de la organización política liberal People for the American Way.

Incluso a los 90 años, Lear siguió trabajando. Junto con Jimmy Kimmel, Lear, de 95 años, produjo y presentó tres episodios de “Live in Front of a Studio Audience”, que ganó los premios Primetime Emmy en 2019 y 2020. La serie contó con estrellas actuales como Jamie Fox, Woody Harrelson y Viola Davis que recrearon episodios originales de “The Jeffersons”, “All in the Family” y “Good Times”.