Una sesión informativa clasificada se convierte en discusión a gritos con senadores peleando por las disposiciones fronterizas en paquetes de ayuda a Ucrania e Israel

(CNN) -- Una sesión informativa clasificada de este martes sobre Ucrania derivó en una discusión a gritos sobre seguridad fronteriza cuando los senadores describieron una reunión tensa que hizo poco para romper el estancamiento del Senado sobre si incluir políticas de inmigración más estrictas en el paquete de ayuda.

La reunión se produjo cuando senadores republicanos advirtieron que están preparados para votar en contra del avance de un paquete de seguridad nacional suplementario de más de US$ 100.000 millones a menos que incluya cambios importantes en la política fronteriza, lo que genera dudas sobre si la ayuda se aprobará este año.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dio su descripción de lo que sucedió y dijo que la lucha por la frontera estalló cuando el líder de la minoría, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, le pidió al senador republicano James Lankford de Oklahoma que hiciera una presentación en la frontera en lugar de hacer una pregunta sobre Ucrania.

"El senador McConell se apropió inmediatamente. La primera pregunta, en lugar de hacerla a nuestros panelistas, fue pedirle a Lankford que diera una charla de cinco minutos sobre las negociaciones en la frontera”, dijo Schumer. "Luego, cuando mencioné el hecho de que podían hacer una enmienda y tener la capacidad de lograr algo en la frontera, se quedaron estancados... no les gustó".

Schumer agregó: “Incluso uno de ellos fue irrespetuoso y comenzó a gritarle a uno de los generales y a desafiarlo a explicar por qué no fueron a la frontera”.

Una fuente en la sala le dijo a CNN que el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, estaba gritando.

Cuando se le preguntó si estaba entre los que gritaron, Cotton dijo: “No dejé que Chuck Schumer se saliera con la suya mintiendo que los republicanos habían 'inyectado la seguridad fronteriza en un debate sobre el proyecto de ley suplementario y fue Joe Biden quien... nos envió el proyecto de ley suplementario con disposiciones fronterizas'”.

“Tuvo la desgracia de difundir esas mentiras justo después de que alguien me entregó un micrófono”, añadió Cotton sobre Schumer.

Cotton también dijo que los informadores "se negaron a responder cualquier pregunta sobre la crisis en la frontera o qué podemos hacer para resolver esa crisis a pesar de que la oficina de Chuck Schumer calificó la sesión informativa como una sesión informativa sobre el suplemento".

Un portavoz de Cotton dijo que el senador dirigió su fuego contra Schumer, no contra un general presente ni contra un informante de la administración.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo que al principio hubo tensión en la sala porque “nadie hablaba de la frontera".

"En caso de que no tengas un televisor… sabrás que la mayoría de los republicanos sienten que debemos abordar la frontera rota", dijo.

Lankford, uno de los principales negociadores sobre las medidas de política fronteriza para el paquete de seguridad nacional, dijo a CNN que la falta de alguien del Departamento de Seguridad Nacional en la sesión informativa era un “elefante en la sala”.

"No había nadie del DHS allí", dijo Lankford. “Era simplemente obvio, la cuestión del elefante en la sala de la administración, en su solicitud complementaria: el segundo elemento más importante en la solicitud complementaria es la frontera. Y no teníamos a nadie del DHS allí, y aparentemente no había nadie interesado en hablar de eso siquiera".

Los senadores republicanos criticaron la sesión informativa como una pérdida de tiempo, ya que argumentaron que los informantes no estaban repasando información que no era conocida o no estaba disponible públicamente. Algunos republicanos incluso se retiraron temprano.

"La gente se levantó y se fue porque esto es una pérdida de tiempo. … Simplemente dijeron 'Esto no vale la pena, esto es una broma, no lo dices en serio, me voy'. Y no los culpo”, dijo el senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte. "Fue más dramático porque tienes todo un partido político que parece... dispuesto a tirar por el desagüe el apoyo a Ucrania e Israel porque prefieren tener una frontera abierta que apoyar a Ucrania e Israel".

El senador republicano Mitt Romney, de Utah, criticó la sesión informativa como una pérdida de tiempo.

"Queremos ayudar a Ucrania e Israel, pero tenemos que hacer que los demócratas reconozcan que el comercio aquí, el acuerdo es que detengamos la frontera abierta”, dijo Romney. “No quieren hacer eso. Así que los republicanos simplemente abandonan la sesión informativa porque la gente allí no está dispuesta a discutir lo que se necesita para llegar a un acuerdo".

El senador Roger Marshall, republicano de Kansas, dijo que sus colegas republicanos querían centrarse más en la frontera durante la sesión informativa y estaban frustrados por la falta de conversación sobre el tema.

"No puedo controlar a (el presidente de Rusia Vladimir) Putin. No puedo (controlar) lo que (el presidente de Ucrania Volodymyr) Zelensky va a hacer o no hacer. Pero podemos controlar nuestra frontera sur. Así que controlemos las cosas que podemos controlar”, dijo Marshall.

Schumer planea seguir adelante el miércoles con una votación de procedimiento sobre el paquete suplementario del presidente Biden a pesar de que los republicanos han prometido votar en contra de su avance. Schumer dijo este martes temprano que los republicanos son libres de presentar un paquete de seguridad fronteriza como enmienda, y si puede obtener 11 votos demócratas, puede aprobarse.

"Tienen una oportunidad de oro si quisieran hacer frontera”, dijo Schumer.

Además, Zelensky nunca hizo su aparición prometida por video, y varios senadores dicen que no les dieron una explicación de por qué no asistió.

El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, dijo a los periodistas después de la sesión informativa que “los sentimientos están a flor de piel”.

"Los sentimientos están a flor de piel, pero estamos en un momento histórico”, dijo Warner. “Las evaluaciones de inteligencia han dicho durante meses que Putin cree que puede esperar más que Occidente y esperar más que Estados Unidos, y lo que no entiendo de algunos de mis amigos es si estamos dispuestos a demostrarle que tiene razón y las consecuencias históricas de abandonar Ucrania en este momento perseguirían a este país durante décadas. ¿Quién volvería a confiar en nuestras alianzas? Espero que todos podamos respirar profundamente”.