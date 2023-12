¿En qué mes tiembla más en México?

Empleados del Gobierno de México participan en un simulacro anual de terremotos en la plaza Zócalo de la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2023. (ALFREDO ESTRELLA /AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- En México tiembla más de 15.000 veces al año, de acuerdo con las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional del país (SSN). Y, aunque no existe una técnica o tecnología capaz de predecir cuándo temblará, los registros históricos de la entidad revelan que durante el mes de diciembre se registran sismos con mayor frecuencia en el país.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, ya que en su territorio interactúan cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. La interacción y movimiento de esas placas libera energía que desemboca en movimientos telúricos.

En una conferencia de prensa virtual de septiembre de 2021, investigadores del Sismológico Nacional aseguraron que los registros del organismo, que operan desde hace 111 años, demuestran que el mes en el que más tiembla es diciembre, mientras que los sismos más fuertes recientes ocurrieron en los meses de febrero y junio.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en México?

Aunque no es posible predecir cuándo o dónde tendrá lugar un sismo, México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) que avisa a la población de Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos segundos antes de que un sismo sea percibido, con el propósito de que puedan tomarse las medidas de protección civil adecuadas.

El SASMEX cuenta con 96 sensores en la región sísmica más activa de México: la zona donde colindan la Placa de Cocos y la de Norteamérica. Estos sensores reconocen sismos en un radio de aproximadamente 90 km y activan la alerta en los siguientes casos, de acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico:

publicidad

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Si no se cumple alguna de estas condiciones, la alerta sísmica no sonará. Es por eso que hay sismos —principalmente los que se registran en zonas alejadas del Pacífico mexicano— que no activan la alerta, aunque se perciben.