Su madre desapareció cuando ella tenía un año. Unos 40 años después, una llamada telefónica de una extraña la ayudó a comprender por qué

Connie Christensen sostiene a su hija, Misty. (Cortesía Misty LaBean)

(CNN) -- Misty LaBean pasó toda su vida preguntándose por qué su madre abandonó a su familia cuando ella solo tenía un año.

La desaparición de Connie Christensen hace 40 años de Wisconsin no fue algo inesperado para el resto de sus familiares: ella se había ido antes, huyendo cuando era una adolescente e incluso trabajando en un carnaval.

“Después de que nacieron mis propios hijos, pensé, ¿cómo pudo haberme dejado así?” LaBean le dijo a CNN. "Nunca les haría eso a mis hijos".

Durante toda su vida, LaBean solo escuchó susurros sobre su madre. El resto de su familia estaba herida y reacia incluso a hablar de Christensen, creyendo que ella había decidido marcharse con solo 20 años.

Sin embargo, durante todo ese tiempo había algo más que LaBean no sabía: extraños a cientos de kilómetros de distancia buscaban respuestas al mismo misterio.

La clave para desbloquearlo (con su ayuda) sería el tiempo, junto con el inexorable avance de la ciencia. Con el tiempo, quienes buscaban la verdad se conectarían. Y una hija mayor entendería por qué la partida de su madre “puede no haber sido su elección”.

Cazadores en el bosque y en el laboratorio

Fue un dibujante quien utilizó por primera vez un busto de arcilla para intentar recrear el rostro de los restos encontrados en diciembre de 1982 en el centro-este de Indiana, dijo la jefa forense adjunta de la oficina forense del condado de Wayne, Lauren Ogden.

Los cazadores los encontraron cerca de Martindale Creek, en una zona rural utilizada principalmente para la caza y la agricultura, dijo. Debido a las inundaciones, los restos sufrieron daños irreconocibles y terminaron en la Universidad de Indianápolis para su almacenamiento.

Pero la oficina del forense nunca dejó de intentar descubrir su identidad.

Y a lo largo de esos años, la ciencia fue mejorando. En dos generaciones, los investigadores habían pasado de basarse en dibujos para tratar de identificar a los desaparecidos y asesinados a extraer la evidencia misma en busca de hilos diminutos y delicados que pudieran identificar exactamente quién era alguien.

De hecho, la tecnología se había vuelto tan buena que, en 2021, la oficina forense del condado de Wayne volvió a analizar la evidencia encontrada cerca de Martindale Creek para ver si podía extraer ADN y determinar a quién pertenecían los restos, dijo Ogden a CNN.

El primer intento falló: no había suficiente material genético para generar un perfil de ADN utilizable, dijo.

Intentaron una segunda extracción de ADN.

Otro fracaso.

Luego, explicó, Ogden y su equipo intentaron extraer ADN de un hueso del pie.

Un enlace crítico, esperando ser encontrado

Casi al mismo tiempo, alguien de la familia de Christensen se había interesado en la genealogía y estaba alentando a sus familiares a enviar registros de ADN a fuentes públicas que ayuden a las personas a construir árboles genealógicos, dijo Ogden.

Elogiada como una forma de explorar la historia personal y conectarse con parientes previamente desconocidos, la comparación de ADN también se ha utilizado para vincular a las víctimas con criminales como el "Happy Face Killer", que asesinó al menos a ocho mujeres. Ayudó a llevar a la policía al asesino del Golden State, sospechoso de una decena de homicidios y más de 50 violaciones.

Las autoridades en el caso de Golden State utilizaron la base de datos gratuita de genealogía y ADN GEDmatch para vincular el ADN de la escena del crimen con un grupo de posibles sospechosos creado utilizando perfiles de ADN o datos genealógicos de servicios públicos como Ancestry, el tipo que el pariente de Christensen había alentado a su familia a usar.

GEDmatch también es utilizado por DNA Doe Project, una organización sin fines de lucro que utiliza genealogía genética de investigación para identificar restos anónimos.

Trabajando con ese grupo, y con el ADN del hueso del pie de los restos de Martindale Creek, la oficina forense del condado de Wayne intentó elaborar un árbol genealógico potencial para la persona que los cazadores encontraron en 1982, dijo Ogden.

En 24 horas, tenían una ventaja sólida, dijo a CNN Lori Flowers del Proyecto DNA Doe.

La organización sin fines de lucro había reducido el conjunto de posibles vínculos de ADN de GEDmatch con los restos de Martindale Creek y los hermanos Christensen, dijo. Luego, al revisar las publicaciones familiares en las redes sociales y los obituarios de familiares, los investigadores notaron algo: Connie Christensen había desaparecido del registro público de su familia.

Pero todavía tenían que confirmarlo.

Ogden se acercó a la hija de la mujer desaparecida, LaBean.

“Al estar en el terreno”, recordó Ogden, “fui yo quien llamó a su hija y le dijo: 'Soy una completa desconocida, ¿puedo ir... a limpiarte la mejilla?'”

Reclamando la identidad de su propia madre

El ADN coincidía con su madre. Más allá de la identidad de Christensen, la oficina forense también compartió un descubrimiento que su equipo había hecho sobre cómo había muerto la madre de LaBean, dijo Ogden: una herida de bala.

El sombrío detalle desató una maraña de nuevas preguntas: ¿Qué estaba haciendo Christensen en Indiana? ¿Quién la mató? ¿Y por qué?

LaBean fue al lugar cerca de Martindale Creek donde se habían encontrado los restos de su madre, dijo, y se preguntó cómo el asesino había alejado tanto a Christensen de la línea de autobús más cercana.

“En cierto modo, me hace sentir un poco mejor”, dijo LaBean sobre conocer la verdadera historia de la ausencia de su madre. “Pero también me enoja porque pude haber tenido la oportunidad de conocerla y alguien me quitó esa oportunidad”.

Tal vez la publicidad sobre el caso ayude a su familia a encontrar más respuestas, dijo LaBean.

Sin embargo, incluso sin eso, saber lo que le pasó a Christensen liberó el estrangulamiento que su familia había mantenido con tanta fuerza sobre su memoria: un regalo para la niña que se había preguntado durante tanto tiempo por qué la habían abandonado.

"Lo más importante es que siempre me han encantado los animales", dijo LaBean. “Y luego descubrí que a ella realmente le gustaban los gatos. Eso es algo que recibí de ella”.

LaBean también reclamó el anillo de ópalo que llevaba su madre cuando murió, un guiño a su propia infancia, cuando algunas de las primeras piezas de joyería que apreciaba eran ópalos, dijo. La alianza de oro con dos diamantes y un ópalo cuelga de una cadena alrededor del cuello de la hija adulta, ahora madre.

"Realmente se ha cerrado el círculo", dijo Ogden. "Ella lleva el anillo que se encontró allí hace 40 años, y es alucinante pensar que su ADN es capaz de proporcionar ese cierre".

Mientras tanto, los restos de Christensen fueron enterrados en abril entre sus familiares, incluidos sus padres, según se lee en su obituario. "Pudimos llevar a su familia al sitio donde encontraron a su madre para que pudieran dejar flores y pasar unos momentos de tranquilidad", dijo Ogden.

Algunos anhelos seguirán sin ser correspondidos, como que LaBean deseaba que su madre hubiera podido peinarla antes de su primer baile en la escuela secundaria de la misma manera que se decía que había hecho con sus propias hermanas, le dijo a CNN.

Aún así, la hija adulta, con toda su familia, ahora está ansiosa por devolver a la joven madre perdida a un abrazo multiplicado durante décadas mientras finalmente lamentan todo lo que realmente perdieron.

“Si Connie todavía estuviera aquí con nosotros, habría estado rodeada de todas sus sobrinas, sobrinos, sobrinas nietas, tías, tíos y muchos primos de ambos lados de la familia”, decía su obituario. “Connie habría sido una madre increíble para su única hija, Misty, y su marido, Dan LaBean. Ella nunca tuvo la oportunidad de ser una bisabuela amorosa”.

Andy Rose de CNN contribuyó a este informe.